Polska branża automotive zrobiła skok w przyszłość. Trudniej przez to o pracowników

Ostatnie dwie dekady to dynamiczny rozwój branży automotive w Polsce. W większości kojarzy się ona jednak z typową pracą fizyczną. Jak to się zmieniało w ostatnim czasie w zakładach ZF w Polsce?

Artur Kluba, dyrektor Działu Spraw Pracowniczych ZF Automotive Systems Poland Zakład Elektroniki w Częstochowie: - W Częstochowie mamy 3 zakłady produkcyjne. Dwa zakłady, które funkcjonują ponad 25 lat, oraz nowy zakład elektroniki – inwestycję Green Field – pierwszą tego typu inwestycję ZF w Częstochowie. Od każdego z pracowników produkcyjnych oczekujemy odpowiedniego podejścia, zaangażowania i realizacji celów produkcyjnych.

Zadania, które mają pracownicy w zakładzie elektroniki, są skomplikowane i wymagają także wiedzy technicznej z zakresu obsługi maszyn i urządzeń. Czynności manualne są tu bardzo mocno ograniczone. Jako pracodawca umożliwiamy podnoszenie kompetencji pracowników. Codzienne wykorzystanie systemów informatycznych przez pracowników produkcji jest u nas niezbędne.

Zauważyliśmy, szczególnie u starszych pracowników, strach przed urządzeniami działającymi w oparciu o nowe technologie. Oni wcześniej pracowali w zakładzie, gdzie wymagaliśmy od nich prac manualnych, a teraz ta praca działa w oparciu o pulpity sterownicze, o programowanie i odpowiednie przezbrajanie maszyn pod nowe produkty. Wiedza jest niezbędna i szukamy osób, które nie boją się nowych technologii.

Zakład ZF w Częstochowie jest wysoce zrobotyzowany i zautomatyzowany. fot. PTWP

A to pomaga w znalezieniu pracownika na rynku pracy czy może jest jednak przeszkodą?

- Myślę, że jest to utrudnieniem. Tworząc jasne kryteria dotyczące potrzeb i jednocześnie pokazując sposób produkcji, jesteśmy w stanie zachęcić szczególnie młode osoby. One nie boją się pracy z systemami informatycznymi i wszechobecnymi komputerami.

Osoby, które kończą szkoły techniczne, mogą znaleźć zatrudnienie na linii produkcyjnej lub w działach wspierających produkcję, jak utrzymanie ruchu, jakość.

Nie zmienia to faktu, że mamy wyższe kryteria dotyczące poszukiwanych przez nas pracowników. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że na rynku jest niedobór osób o tego typu kwalifikacjach i kompetencjach. Dlatego oferujemy szerokie wsparcie w zakresie treningu – mamy wykwalifikowanych operatorów (trenerów wewnętrznych), którzy są w stanie ich przeszkolić. Mamy stworzony proces oceny kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników. To przekłada się na promocję i awanse wewnątrz naszej struktury i przesunięcia np. z obszaru produkcji do obszaru jakości, utrzymania ruchu czy nawet inżynierii.

Mocno w ZF stawiacie na badania i rozwój, co widać w waszej strukturze zatrudnienia. Jakie macie tutaj plany? Czy będzie faktycznie tak, że będziecie mieli więcej pracowników rozwijających produkt niż tych faktycznie go produkujących?

- Patrząc na strukturę w częstochowskich zakładach, to już w tej chwili w zakresie elektroniki mamy zdecydowanie więcej zatrudnionych inżynierów niż pracowników produkcyjnych. Z czasem, gdy będziemy wdrażać kolejne projekty (w tym również produkowane obecnie w innych zagranicznych fabrykach tego koncernu - przyp. red.), ta różnica będzie się zmniejszać. Mam jednak przekonanie, że osoby potrzebne do rozwoju produktów, nowych uruchomień będą cały czas potrzebne i to w dużej liczbie. Dodatkowo automatyzacja produkcji spowoduje, że fizycznej pracy będzie potrzebnej coraz mniej.

Na zdjęciu Krzysztof Gablankowski, dyrektor Zakładu Elektroniki ZF Automotive Systems Poland Częstochowa (po lewej), oraz Artur Kluba, dyrektor Działu Spraw Pracowniczych (po prawej). fot. PTWP

- Produkować zdalnie się nie da. Pracownik przecież nie weźmie części linii produkcyjnej do domu, by tam pracować. Praca zdalna osób zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji nie jest możliwa. W przypadku inżynierów czy techników zajmujących się utrzymaniem linii praca zdalna też nie jest możliwa.

Staramy się jednak znaleźć kompromis i wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników, umożliwiając w pewnym zakresie korzystanie z pracy zdalnej. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy opracowujemy dokumentację czy jakieś elementy technologii. To da się już zrobić zdalnie.

Działania zdalne bardzo mocno wsparły procesy audytowe czy procesy kontroli i informacji. Są to procesy, gdzie nie zawsze wymagana jest bezpośrednia obecność inżyniera na linii.

Tu jednak pojawia się kwestia bezpieczeństwa danych. Umożliwiając wielu osobom zdalny dostęp do naszych systemów, wystawiamy się na ryzyko nieuprawnionego dostępu. Cyberbezpieczeństwo staje się bardzo ważne.

Zapytałem pana o tę pracę zdalną, bo w przypadku wielu branż otwarcie się na pracę zdalną spowodowało wyciąganie pracowników przez konkurencyjne firmy. Po prostu – praca nie musi być już wykonywana w pobliżu miejsca zamieszkania. Częstochowa ma ten problem, a w przypadku pracodawcy to pewnie jest jakaś jednak zaleta, że dobrych pracodawców w tym rejonie województwa śląskiego nie ma zbyt wielu. Zatrudniona osoba łatwiej więc „wrasta” w firmę i się z nią identyfikuje. Czy jednak dostrzega pan, że ułatwienie wykonywania pracy na odległość spowodowało, że część pracowników zaczyna wam uciekać?

- Tak, obserwujemy tę tendencję. Widać to też wśród kandydatów, którzy biorą udział w procesie rekrutacyjnym – oni bardzo często pytają o możliwość i o zakres pracy zdalnej. Odpowiedź jest tutaj prosta: zakład produkcyjny daje taką możliwość, ale w bardzo ograniczonym zakresie.

Odpływ pracowników, który teraz obserwujemy, nie jest moim zdaniem wywołany tym, że nie oferujemy pracy zdalnej. To jest kwestia silnej konkurencji na rynku, a szczególnie w obszarze technologii informatycznych. Osoby posiadające takie umiejętności są na rynku po prostu „gorącym towarem”.

A obecne problemy w dostępie do pracowników z Ukrainy czy Białorusi? Ma to wpływ na ZF w Częstochowie?

- Mamy pracowników z regionów wschodnich i dalej aktywnie ich poszukujemy. W mojej ocenie nie zmniejszyła się obecnie liczba kandydatów lepiej wykształconych, z bardziej technicznymi umiejętnościami.

Wojna bardziej wpłynęła na dostępność pracowników produkcyjnych. Spora część zdecydowała się na powrót na Ukrainę. W grupie pracowników o wyższych kwalifikacjach widać, że jest większa stabilizacja. To pewnie wynika z tego, że oni pracują na innych zasadach i że przyjechali do Polski z całymi rodzinami. Oni po prostu zasymilowali się z ludźmi z naszego środowiska.

Na zdjęciu tablica z łapkami systemu „Raise Your Hand”, w którym pracownicy na bieżąco mogą zgłaszać propozycje usprawnienia produkcji, jakości czy poprawy bezpieczeństwa w fabryce. fot. PTWP

- Działamy na zasadzie ciągłego usprawniania produkcji. Mamy opracowany swój własny system, który nazywa się „Raise Your Hand” (RYH). Jest to system ciągłych usprawnień, w którym pracownicy na bieżąco mogą zgłaszać propozycje usprawnienia produkcji, jakości czy poprawy bezpieczeństwa w fabryce. Pracownicy mają de facto wpływ na każdy element działalności firmy. Pracownicy są w tym zakresie bardzo aktywni, a ich pomysły pomagają obniżać nasze koszty czy wręcz polepszać jakość naszych wyrobów.

Na hali produkcyjnej mamy tablicę z „łapkami” przyklejonymi przez naszych pracowników. Są to namacalne pomysły wynikające z codziennej obserwacji przy pracy. To dowód na zaangażowanie naszej załogi w poprawianie funkcjonujących u nas procesów, a my to oczywiście doceniamy.

Przykładowe zgłoszenie pracownika. fot. PTWP

Żeby taki system działał sprawnie, to osoba zgłaszająca musi realnie czuć, że zgłoszona uwaga została wzięta pod uwagę, że to, co robi dla firmy, ma sens.

- Tak. Każdy pomysł pracownika jest brany pod uwagę. Każdy pomysł jest analizowany pod kątem tego, czy możemy go wdrożyć. Pracownik dostaje szybką informację o tym – to jest w tym systemie bardzo istotne. Promujemy zaangażowanie w ten system naszych pracowników. W wielu przypadkach to sami pracownicy proponują nowe rozwiązania. Nie tylko zgłaszają, co chcą zmienić, ale też proponują, jak to zrobić – takie pomysły najbardziej cenimy.

Firma dostrzega biznesowy efekt „Raise Your Hand”?

- Tak, w wielu przypadkach. Prowadzimy cały czas taką bazę oszczędności, która wynika m.in. z „Raise Your Hand”. Oceniam, że te oszczędności są naprawdę istotne i pozwalają na „samofinansowanie” programu.