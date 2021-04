PKO BP inwestuje w cyfryzację HR. To samo zrobił wcześniej Bayern Monachium

PKO Bank Polski inwestuje w cyfryzację procesów pracowniczych. Od stycznia 2021 zadania kadrowe dotyczące ponad 23 tysiące osób obsługiwane są za pomocą SAP SuccessFactors. To największe jak dotąd wdrożenie tego rozwiązania w Polsce.

Autor:KDS

• 12 kwi 2021 15:05





Jako pracodawca stawiamy na dialog, digitalizację oraz pozytywne doświadczenia pracowników i kandydatów w kontakcie z bankiem - mówi Joanna Czarnecka, dyrektor pionu zarządzania personelem w PKO BP (Fot. materiały prasowe)

Bank nowe rozwiązanie uruchomił przy współpracy z Accenture i Gavdi Polska oraz SAP Polska.



To kolejny element prowadzonego przez bank projektu Dzień Dobry HR.

Transformacja w obszarze kapitału ludzkiego rozpoczęła się kilka lat temu, ale w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy niezwykle przyspieszyła - przyznaje Julia Kiełbasiewicz-Zarębska, dyrektor w obszarze Technologii w Accenture odpowiedzialna za praktykę HR.

SAP SuccessFactors to narzędzie wspierające cykl życia pracownika w firmie. Pozwala m.in. na podnoszenie efektywności procesów rekrutacyjnych, usprawnianie komunikacji z kandydatem, szybsze przygotowanie pracownika do rozpoczęcia pracy w organizacji czy na uspójnienie modelu wyznaczania celów i rozliczania efektów. Platforma bazuje na modelu chmury obliczeniowej Software as a Service i może być dostępna dla użytkowników w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu.

– Jako pracodawca stawiamy na dialog, digitalizację oraz pozytywne doświadczenia pracowników i kandydatów w kontakcie z bankiem. Pomaga nam w tym nowe rozwiązanie. Od samego początku celem projektu było udostępnienie nowoczesnych narzędzi wspierających procesy, które są najbliżej naszych pracowników. To właśnie oni są naszym największym kapitałem, dlatego chcemy, aby czuli się dobrze na każdym etapie naszej wspólnej podróży - mówi Joanna Czarnecka, dyrektor pionu zarządzania personelem w PKO BP.

Cyfryzacja przyspieszyła

Julia Kiełbasiewicz-Zarębska, dyrektor w obszarze Technologii w Accenture odpowiedzialna za praktykę HR, przyznaje, że Accenture od lat wspiera PKO Bank Polski w podróży cyfrowej od kilkunastu lat.

- Transformacja w obszarze kapitału ludzkiego rozpoczęła się kilka lat temu, ale w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy niezwykle przyspieszyła. Musimy pamiętać, że nasza "nowa rzeczywistość" będzie się toczyć w przestrzeni cyfrowej. Organizacje muszą być przygotowane na oczekiwania nowych pracowników tzw. klientów wewnętrznych, którzy spodziewają się tak samo sprawnej obsługi w procesach HR-owych, jak w przypadku e-commerce. Ponadto, aby efektywnie działać, powinny podejmować właściwe decyzje, także te dotyczące obecnych pracowników – podkreśla Julia Kiełbasiewicz-Zarębska.

Z kolei Damon O’Neill, customer engagement expert SuccessFactors w SAP Polska przypomina, że jak wynika z raportu Forrester Group zleconego przez SAP, w ciągu minionych dwóch lat niemal potroiła się liczba menedżerów HR, którzy uważają, że doświadczenia pracowników (EX) są najważniejszym aspektem strategii HR. - Jeżeli dodamy do tego fakt, że w tym samym okresie wydatki na rozwiązania EX zostały podwojone, to staje się jasne, że organizacje na całym świecie przykładają ogromną wagę do tego, w jakich warunkach działają pracownicy. PKO Bank Polski jest jednym z najlepszych przykładów na to, jak technologie chmurowe mogą wspierać dbanie o odpowiednie EX w nowoczesnych instytucjach finansowych - podkreśla Damon O’Neill, Customer Engagement Expert SuccessFactors w SAP Polska. Bayern Monachium też w chmurze Warto przypomnieć, że niedawno na cyfryzację procesów HR zdecydował się Bayern Monachium, jeden z najbardziej utytułowanych europejskich klubów piłkarskich. Od 2014 roku SAP jest oficjalnym platynowym partnerem Bayernu Monachium. Obie organizacje wspólnie pracują nad rozwiązaniami, które pomagają klubowi osiągać cele sportowe i biznesowe. Teraz współpraca dotarła do kolejnego działu funkcjonującego w klubie sportowym, jakim jest HR. Zmiana pozwoliła Bayernowi Monachium przejść od arkuszy kalkulacyjnych i ręcznych procesów do w pełni zintegrowanej platformy chmurowej. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło wprowadzenie w organizacji spójnych i cyfrowych procesów HR, a w przyszłości ujednolici dane w zakresie rekrutacji, onboardingu i zarządzania wydajnością. - Rozwiązanie SAP pozwala zespołowi HR Bayernu robić to, w czym jest najlepszy - skupić się na strategicznym, wartościowym HR, a nie na procesach transakcyjnych. Przed wdrożeniem rozwiązania pracowaliśmy w oparciu o starsze, czasochłonne procesy. Integracja umożliwiła nam nie tylko digitalizację naszych procesów, ale także ich przeprojektowanie. Dzięki stworzeniu bardziej wydajnego środowiska, nasz zespół HR może skupić się przede wszystkim na dostarczaniu jak najlepszych doświadczeń pracowniczych - powiedział Jan-Christian Dreesen, wiceprezes Bayernu Monachium.

