Pięciocyfrowe zarobki to standard. W tej branży powstanie nawet kilka milionów miejsc pracy

Elektryków będzie przybywać na drogach. A to oznacza, że trzeba będzie ich więcej produkować. Do tego konieczna jest odpowiednia kadra (fot. Maxim Hopman/Unsplash)

W ciągu ostatnich lat elektromobilność rozwija się bardzo dynamicznie, a pojazdy elektryczne mają coraz większy udział w rynku. Rośnie także rola produkcji baterii do tych aut, w której Polska wysuwa się na prowadzenie. A to oznacza potencjalne nowe miejsca pracy.

W Polsce także liczba samochodów elektrycznych na drogach systematycznie rośnie – według najnowszego Licznika Elektromobilności opracowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), pod koniec czerwca 2023 r. w kraju było już ponad 80 tys. samochodów osobowych z napędem elektrycznym, podczas gdy rok temu było to nieco mniej niż 51 tys. Ten rozwój przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy dla specjalistów w dziedzinie e-mobility.

Według raportu "Wskaźnik e-mobility 2022" przygotowanego przez firmę Bergman Engineering i Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności (PIRE) elektromobilność to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. W 2022 r. zagraniczne firmy zainwestowały w naszym kraju ponad 3,7 mld euro, a ponad 1,4 mld euro zostało przeznaczone na projekty związane z e-mobility.

Prognozy na przyszłość wskazują, że Polska utrzyma wysoką pozycję w produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Do 2027 r. w pierwszej dziesiątce głównych producentów baterii do elektryków będzie sześć państw z Europy, a Polska i Węgry zajmą 6. i 4. miejsce pod względem produkcji.

W przyszłości powstaną nawet 4 miliony nowych miejsc pracy. Wszystko przez zapotrzebowanie na baterie

Rosnący rynek elektromobilności, szczególnie w dziedzinie produkcji baterii, niesie za sobą dynamiczny wzrost liczby nowych miejsc pracy.

– Według szacunków Komisji Europejskiej rozwój rynku baterii doprowadzi do wzrostu zatrudnienia o 4 mln nowych miejsc pracy do 2025 r. Szczególnie istotne w tym procesie jest kształcenie kadry inżynierów posiadających kwalifikacje i umiejętności wymagane do pracy na różnych etapach cyklu życia akumulatora: od wydobycia surowców po recykling. Kluczowymi pracownikami pod kątem zrównoważonego rozwoju rynku bateryjnego są również technicy, menedżerowie i pracownicy fizyczni – mówi Maria Majewska z PSPA. – Wprowadzanie instrumentów podnoszących kwalifikacje kadr w tym obszarze może przynieść wymierne korzyści dla polskiej gospodarki. Konieczne jest zatem zacieśnianie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym, a programy nauczania zawodowego i inżynierskiego w Polsce powinny koncentrować się nauce myślenia zintegrowanego i procesowego.

Zgodnie z optymistycznym scenariuszem dotyczącym rozwoju elektromobilności Polska może stworzyć nawet 6 tys. nowych miejsc pracy w najbliższych latach, związanych z produkcją akumulatorów litowo-jonowych (źródło: PSPA "Polskie akumulatory litowo-jonowe napędzają Europę").

Gdzie szukać pracy? Potrzebne osoby nie tylko do produkcji aut i komponentów. Trzeba rozbudować całą infrastrukturę

W Polsce rynek e-mobility obejmuje nie tylko produkcję samochodów elektrycznych, ale także wcześniejsze etapy, takie jak produkcja akumulatorów. Przykładem jest fabryka LG Energy Solution we Wrocławiu, największa tego typu w Europie. Dodatkowo na Dolnym Śląsku chińscy producenci elektromobilności (Zhangjiagang Guotai-Huarong New Chemical Materials Co., Ltd. oraz Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.) uruchomili zakład w Prusicach, który masowo produkuje elektrolit, używany do produkcji baterii litowo-jonowych, z możliwością zaopatrywania nawet pół miliona akumulatorów rocznie.

Raport "Elektromobilność w Polsce: inwestycje, trendy, zatrudnienie", opracowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), firmę rekrutacyjną Bergman Engineering oraz PIRE, potwierdza atrakcyjność naszego kraju dla inwestorów z branży e-mobility.

Baterie to kluczowy element aut elektrycznych. A Polacy bardzo dobrze radzą sobie z ich produkcją (fot. Obi - @pixel7propix/Unsplash)

- Dzięki dostępowi do wykwalifikowanych pracowników, szybko rosnącej liczbie nowych firm z branży, a także dobrze rozwiniętej infrastrukturze transportowej Polska postrzegana jest jako jedna z najlepszych lokalizacji dla przedsięwzięć związanych z elektromobilnością. Te inwestycje będą zataczać coraz szersze kręgi, szczególnie że elektromobilność traktowana jest jako skuteczne narzędzie do dekarbonizacji sektora transportu i osiągnięcia neutralności klimatycznej, wymaganej postanowieniami Porozumienia Paryskiego z 2015 roku - tłumaczy Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering.

Według Bergman Engineering w 2023 roku branża elektromobilności będzie potrzebować ponad 1,2 tysiąca nowych pracowników. Największe zapotrzebowanie będzie na analityków danych, inżynierów testów, techników ds. jakości baterii, inżynierów i techników obsługi stacji ładowania akumulatorów elektrycznych oraz inżynierów i techników elektryków do konstrukcji i projektowania instalacji elektrycznych oraz utrzymania ruchu.

- Praca w sektorze jest ciekawa, jednak to branża interdyscyplinarna, która potrzebuje pracowników z wiedzą mechaniczną, elektroniczną, energoelektroniczną, elektrochemiczną, programistyczną w zakresie big data oraz systemów embedded – mówi Szpikowski.

Zarobki specjalistów od elektromobilności (dane Bergman Engineering z 2022 r.):

- Konstruktor: 8-10 tys. zł brutto

- Inżynier produktu: 9-11 tys. zł brutto

- Inżynier testu: 8-11 tys. zł brutto

- Specjalista ds. elektroniki: 9-11 tys. zł brutto

- Inżynier ds. jakości baterii: 8-10 tys. zł brutto

Na rynku e-mobility można pracować także w innych obszarach, takich jak wydobycie surowców, tworzenie infrastruktury stacji ładowania i recykling. Nowe przepisy UE dotyczące recyklingu zużytych baterii, przyjęte przez Radę UE 10 lipca, przyczynią się do wzrostu miejsc pracy w dziedzinie recyklingu. Unia Europejska dąży do stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, co oznacza maksymalne wykorzystanie ponowne surowców. Na przykład do 2027 r. ma być odzyskiwane 50 proc. litu, kluczowego składnika akumulatorów, a do 2031 r. aż 80 proc.

