Paweł Siwek na czele fabryki Alstom Konstal w Chorzowie

Paweł Siwek, jak podano w komunikacie, związany jest z Alstomem Konstalem od niemal dekady. Przez ostatnie cztery lata, jako Dyrektor Przemysłowy, łączył zarządzanie działami Produkcji, Dostaw, Technicznego Przygotowania Produkcji i Serwisów Generalnych z przemysłową częścią zarządzania projektami (PrIMs).

- W ciągu ostatnich kilku lat gruntownie zmieniliśmy zakład w Chorzowie pod względem profilu produkcji, jak również poziomu zarządzania projektami. Było to możliwe dzięki zespołowi chorzowskiego zakładu, który często dokonywał rzeczy niemal niemożliwych oraz dostosowywał się błyskawicznie do zmian, które zachodziły w naszej organizacji. Jestem dumny, że mogę z tym zespołem pracować dalej, w nowej roli- powiedział Paweł Siwek, dyrektor zarządzający Alstom Konstal.

-Paweł to niezwykle utalentowany człowiek o bogatym doświadczeniu w branży oraz dogłębnej wiedzy dotyczącej procesu produkcyjnego i zarządzania w przemyśle. Jego sukcesy przyczyniają się do rozwoju naszej firmy i budują pozycję Alstom jako pożądanego pracodawcy w Polsce. Jestem przekonany, że będzie wybitnym liderem i dzięki jego kompetencjom wprowadzimy nasz biznes na jeszcze wyższy poziom, co docenią zarówno nasi klienci, jak i inwestorzy – powiedział Artur Fryczkowski, prezes zarządu Alstom Polska.

Paweł Siwek, przed dołączeniem do polskiego oddziału Alstom, zajmował stanowisko plant managera w fabryce Maflow Polska, producenta gumowych przewodów do klimatyzacji dla branży motoryzacyjnej.

Paweł Siwek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, na którym specjalizował się z zakresu wykorzystania metod statystycznych w systemach produkcyjnych. Biegle włada językiem angielskim, posługuje się także niemieckim i rosyjskim.

Alstom w Polsce obecny jest od ponad dwudziestu lat i zatrudnia ponad 2200 pracowników, jest także jednym z największych pracodawców na Śląsku. Zakład w Chorzowie działa pod flagą Alstom Konstal od 1997 roku, będąc ważnym ogniwem Global Manufacturing Alstom Network. To także centrum kompetencyjne, specjalizujące się w produkcji pociągów metra i pociągów regionalnych, jak również elementów dla transportu podmiejskiego i komunikacji miejskiej. Zakład ma także istotny wkład w rozwój mobilności w skali globalnej – wyposażając w składy wyprodukowane w Chorzowie m.in. koleje regionalne w Holandii, czy metro w Dubaju i Rijadzie.