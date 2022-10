Oni nie muszą bać się automatyzacji. Maszyny nie zabiorą im pracy

Urządzenia spawalnicze są coraz bardziej skomputeryzowane i zautomatyzowane. Nie znaczy to jednak, że wkrótce zniknie zawód spawacza. Choć zrobotyzowane stanowisko spawalnicze tworzy cztery nowe miejsca pracy, tradycyjny proces spawania wciąż jest nieodzowny.

– To odwieczny dylemat – czy robot zabierze ludziom pracę, czy pozwoli stworzyć nowe stanowiska? Jedno stanowisko zrobotyzowane tworzy cztery nowe miejsca pracy, co jest związane z wytwarzaniem tych maszyn, a także ich obsługą – powiedział Tomasz Pfeifer.

Według niego widać w tej dziedzinie szybki postęp. Szczególnie, jeżeli chodzi o sterowanie adaptacyjne robotów, ale to nie musi oznaczać zmniejszenia zatrudnienia w spawalnictwie.

Nie wszystko można zautomatyzować - spawacze zawsze będą potrzebni. Fot. PTWP

Z drugiej strony roboty to tylko urządzenia, które nie będą same myśleć, mogą orientować się w przestrzeni i podejmować wcześniej zaprogramowane działania. – Robota trzeba nauczyć, co ma robić, więc specjaliści z tej dziedziny są bardzo potrzebni – powiedział Tomasz Pfeifer.

Przyznał, że na rynku spawaczy mamy niedobory i musimy być przygotowani na to, że taki stan może potrwać. – Wyszkolenie spawacza zajmuje sporo czasu, a do spawania odpowiedzialnych konstrukcji trzeba wyznaczać doświadczonych spawaczy, więc o takich ludzi powinniśmy dbać. Jeżeli jako przedsiębiorcy nie możemy konkurować z krajami zachodnimi, to będziemy tracić spawaczy na rzecz zagranicznych firm – powiedział Tomasz Pfeifer.

W technologii spawania nie ma nowości – rozwój jest gdzie indziej

Zwrócił także uwagę na zmiany zachodzące w procesach tworzenia konstrukcji. W wielu przypadkach konstrukcji nie spawa się już w miejscu, gdzie jest stawiana. – Spoina to element, który w wielu wypadkach, jeżeli jest źle wykonany, może być odpowiedzialny za zniszczenie konstrukcji, więc w wypadku wielu zastosowań, gdzie mamy do czynienia z materiałami o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, gdzie nie jesteśmy w stanie zapewnić takiej samej trwałości spoiny, jak elementów stalowych, trzeba stosować skręcanie lub tak projektować konstrukcję, żeby naprężenia główne były przeniesione poza spoinę – tłumaczył Tomasz Pfeifer.

Nawiązując do oferty targów ExpoWELDING, stwierdził, że w przypadku technologii spawalniczych nie należy się spodziewać spektakularnych nowości.

– Obserwujemy natomiast stały rozwój urządzeń do spawania, układów śledzenia i nadzoru wykonanych elementów. Dziś w każdej spawarce ukryty jest mikrokomputer, który pozwala w taki sposób dobrać parametry i rozpocząć proces spawania, by wyeliminować błędy, które mógłby popełnić spawacz – powiedział Tomasz Pfeifer.

Konieczność konkurowania z innymi branżami o dostawy brakujących wszędzie mikroprocesorów sprawia jednak, że okres oczekiwania na nowe urządzenia się wydłużył.

