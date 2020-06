Ogromne wzrosty. Ta branża zyskała w czasie pandemii

Na początku 2020 roku firma technologiczna Abile Consulting prognozowała, że w tym roku liczba wdrożeń robotyzacji procesów biznesowych (RPA) w Polsce zwiększy się nawet o 30 proc.

Głównym motorem napędowym zmian miały być rosnące koszty pracy i pogłębiający się deficyt kadrowy. Jednak koronawirus istotnie namieszał w tym temacie.

Eksperci szacują, że w związku z pandemią w niektórych branżach automatyzacja wzrośnie aż o 50 proc.

W tej chwili w wielu sektorach rynku panuje zastój. Firmy, które rozpoczęły proces zakupu robotów tuż przed epidemią lub już w jej trakcie, w 3 na 4 przypadkach nie są w stanie go dokończyć. Wszystko się opóźnia, bo organizacje nie były przygotowane na realizację przetargów i procesowanie zapytań ofertowych w rozproszonym środowisku. Utrudniony jest również kontakt z osobami decyzyjnymi, a negocjacje prowadzone drogą mailową lub telefoniczną nie są tak skuteczne, jak spotkania osobiste. Do tego dochodzi także ostrożna polityka budżetowa i zamrażanie inwestycji, które nie są niezbędne.

Jednak wyhamowanie inwestycji w automatyzację jest wyłącznie czasowe. - Jeśli w najbliższych miesiącach koronawirus faktycznie wyhamuje, a gospodarka nieco odżyje, spodziewamy się wzrostu liczby wdrożeń robotyzacji procesów biznesowych RPA. Dotyczy to zwłaszcza prostych zadań, których wykonywanie jest niezbędne dla funkcjonowania biznesu, a które okazywały się niewydolne podczas pracy zdalnej - mówi Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting.

Jak dodaje, trend zwyżkowy będzie szczególnie widoczny w takich branżach jak logistyczna i spożywcza, gdzie może wynieść nawet +50 proc.

- Dzieje się tak z powodu wzrostu pracochłonności przetwarzania powtarzalnych zadań administracyjnych w tych rozwijających się sektorach np. obsługi zamówień czy procesowaniu faktur przychodzących - wyjaśnia.

W jego opinii, dynamiczny rozwój robotyzacji RPA nastąpi także w działach księgowych i finansowych, które są odpowiedzialne za wprowadzanie dużych ilości danych do różnych systemów.

- Po koronawirusie mają one szansę na priorytetową optymalizację pracy zdalnej. Robot rozwiązałby problem wprowadzania danych, a dalsza część obsługi procesu pozostałaby w rękach działów księgowych. Pozwoli to na zaoszczędzenie nawet do 3 godzin pracy dziennie. Dzięki temu w dobie niepewności gospodarczej nie trzeba zwiększać liczby etatów i rekrutować nowych ludzi, a ewentualne absencje będą mniej odczuwalne - komentuje.

Podobne wnioski płyną z I edycji badania firm „KoronaBilans MŚP”, wykonanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Epidemia zmieniła priorytety firm, także te inwestycyjne. Co drugi przedsiębiorca planujący inwestycje w ciągu najbliższych trzech miesięcy (54,5 proc.) chce przeznaczyć środki na zakup nowych sprzętów, a blisko co trzeci (31,8 proc.) - zainwestować w systemy IT (strony, aplikacje, sklepy on-line). – Epidemia nie zostawiła nam wyboru. Wymusiła wręcz na firmach transformację cyfrową i automatyzację wielu procesów. Jeśli więc ktoś do tej pory decyzje technologiczne odkładał "na ostatnią chwilę", dziś musi je podjąć w ekspresowym tempie, ponosząc przy tym znacznie wyższe koszty. Przyspieszony kurs cyfryzacji stał się ważniejszy niż budowa i remont powierzchni biurowych, czy nawet zakup niektórych komponentów i materiałów do produkcji. Od niego bowiem teraz zależy nie tylko ciągłość działania przedsiębiorstwa, ale i przewaga konkurencyjna na rynku – ocenia Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.