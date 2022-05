Od pracownika fabryki do inżyniera czy programisty. W tej branży rekrutacja nie ustaje

4 na 10 sprzętów gospodarstwa domowego, z których korzystają mieszkańcy Unii Europejskiej, zostały wyprodukowane w Polsce. W 2021 roku w naszym kraju powstało 35 mln urządzeń AGD, o 3 mln więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu związku producentów AGD - APPLiA. W całym sektorze zatrudnienie znajduje ponad 100 tys. osób, z czego w fabrykach pracuje 31 tysięcy.

Branża AGD od lat jest zdaniem Polaków najlepszym miejscem do pracy (fot. Becca Tapert/Unsplash)

Z badania Randstad Employer Brand Research wynika, że branża AGD od lat jest zdaniem Polaków w czołówce najlepszych miejsc do pracy. W 2021 roku za atrakcyjną uznało ją 52 proc. badanych.

W AGD, ze względu na innowacyjność tego sektora, potrzebni są również pracownicy centrów badań i rozwoju.

W 2021 roku globalny rynek AGD był warty ponad 502 mld dolarów – wynika z raportu ReportLinker. W Polsce w tym samym roku wyprodukowano 35 mln urządzeń AGD. To rekordowy wzrost o 13 proc., czyli o ponad 3 mln sztuk więcej w porównaniu do 2020 roku. Wartość produkcji sprzedanej całego przemysłu produkującego tzw. „elektryczne” AGD przekroczyła w tym czasie 26 mld zł, co daje wzrost o jedną czwartą.

Według szacunków APPLiA polskie fabryki odpowiadają za ok. 40 proc. produkcji dużego AGD w całej UE. Stabilny rozwój sektora AGD powoduje, że jest to istotny element rynku pracy.

Branża jednym z mocniejszych pracodawców

Bezpośrednio przy produkcji AGD zatrudnionych jest 26 tys. osób. Dodatkowe 5 tys. osób to pracownicy ulokowanych w Polsce regionalnych i globalnych centrów badań i rozwoju, centrów informatycznych, zakupowych, usług biznesowych oraz oddziałów handlowych obsługujących sprzedaż w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Bałkanach, Ukrainie, Rosji. 28 proc. pracowników branży AGD to pracownicy umysłowi. Wartość wynagrodzeń przemysłu AGD to ok. 1,8 mld zł (12 największych producentów). Średnie wynagrodzenie to 5,6 tys. zł brutto.

- AGD w Polsce to także, a może przede wszystkim, ludzie, dzięki którym mogliśmy dostarczyć do milionów europejskich gospodarstw domowych nowoczesny sprzęt, zmieniający standard i jakość naszego życia. Nie zapominam o tysiącach handlowców, sprzedawców i serwisantów, dzięki którym w naszych domach możemy używać sprzętu spełniającego wymagania internetu rzeczy, a w niedalekiej przyszłości mogącego działać w technologii 5G. Mówiąc o ludziach, należy wymienić zarówno najwyższej klasy polskich managerów ściągających wielomiliardowe inwestycje właśnie do naszego kraju, jak i osoby zatrudnione w centrach usług wspólnych, R&D, transporcie - komentuje Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska. źródło: APPLiA Polska - Nasza firma współpracuje z sektorem AGD od wielu lat i praktycznie co roku widzimy wzrost zapotrzebowania na kadrę. Dostarczamy głównie pracowników do fabryk, ale potrzebni są również specjaliści IT, sprzedaży, logistyki czy badań i rozwoju. Ten sektor dynamicznie się rozwija, zwiększając produkcję, ale też automatyzując się i inwestując w nowoczesne technologie. Wystarczy przypomnieć, że na początku tego roku firma BSH poinformowała, że szuka 100 dodatkowych pracowników, którzy będą wspierali rozwój fabryki w Głogowie Małopolskim. Poszukiwani byli pracownicy do obszaru produkcji, ale również inżynierowie, którzy mieli odpowiadać za badania i projektowanie nowych modeli urządzeń, czyli innowacje - zauważa Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy założyciel Personnel Service S.A. Zatrudnienie dla 100 tys. osób Pod względem wielkości największe firmy to m.in. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Electrolux, Whirlpool, Samsung czy Amica. Przedsiębiorstwa te zatrudniają 70 proc. osób pracujących bezpośrednio w przemyśle AGD. Dodatkowo firmy te, zgodnie z danymi APPLiA, odpowiadają za 72 proc. przychodów wszystkich producentów oraz importerów AGD i ok. 75 proc. wartości sprzedaży produkcji AGD. Przedstawiciele branży spotykają się w dniach 26-27 maja br. w Łodzi na Kongresie AGD. Omawiają najważniejsze wyzwania sektora, także z punktu widzenia HR i dostępności pracowników. Z badania Randstad Employer Brand Research wynika, że branża AGD od lat jest zdaniem Polaków w czołówce najlepszych miejsc do pracy. W 2021 roku za atrakcyjną uznało ją 52 proc. badanych. Na pierwszym miejscu znalazła się branża kosmetyczna i farmaceutyczna. źródło: Randstad Employer Brand Research W badaniu ankietowani określali to, czy według nich dana branża jest atrakcyjnym miejscem pracy. Atrakcyjność jest określana na podstawie czynników, które charakteryzują poszczególne firmy z branży. Przebadane osoby podkreślały, że mocnymi stronami branży AGD są dobra sytuacja finansowa firm, bardzo dobra reputacja sektora oraz stabilność zatrudnienia. Kogo potrzebuje sektor AGD? Sektor AGD potrzebuje przede wszystkim pracowników produkcji. To ich jest najwięcej i są to zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service, pracowników z Ukrainy zatrudnia co drugie duże przedsiębiorstwo, a co trzecie planuje ich rekrutować. W AGD, ze względu na innowacyjność tego sektora, potrzebni są również pracownicy centrów badań i rozwoju, centrów informatycznych, zakupowych, usług biznesowych oraz oddziałów handlowych obsługujących sprzedaż w Polsce, ale często też w Europie Środkowo-Wschodniej, Ukrainie oraz Rosji. - AGD to innowacyjna branża, dlatego szacuje się, że już 28 proc. pracowników tych firm to osoby zatrudnione na tzw. stanowiskach umysłowych. Zajmują się sprzedażą, IT czy są inżynierami odpowiadającymi bezpośrednio za innowacje. Jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie, to z danych APPLiA wynika, że w tym sektorze wynosi ono 6,1 tys. zł brutto. Musimy jednak mieć świadomość, że ta branża podobnie jak inne mierzy się z wyzwaniami związanymi z brakiem dostępności pracowników – dodaje Krzysztof Inglot.

