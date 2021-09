O transformacji górnictwa na Europejskim Kongresie Gospodarczym

O działaniach osłonowych, pomocy publicznej dla sektora górniczego, skutków dla otoczenia, regionu i rynku pracy będziemy rozmawiać podczas debaty, która odbędzie się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Autor: jk

• 15 wrz 2021 15:19





Transformacja górnictwa spowoduje zmiany na rynku pracy oraz konieczność wsparcia pracowników (Fot. PTWP)

REKLAMA

Transformacja górnictwa spowoduje zmiany na rynku pracy oraz konieczność wsparcia pracowników.

O sytuacji w górnictwie będziemy rozmawiać podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 20-22 września w Katowicach.

Rejestracja na wydarzenie nadal trwa.

Transformacja górnictwa spowoduje zmiany na rynku pracy oraz konieczność wsparcia pracowników. Jak wynika z raportu Instytutu Badań Strukturalnych „Dekarbonizacja i zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce”, między 14 tys. a 36 tys. osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego będzie wymagało wsparcia na rynku pracy do 2030 r. (w zależności od tempa dekarbonizacji).

Eksperci rynku pracy uważają, że zwycięsko z tej niełatwej często sytuacji wyjdzie ten, kto liczy na siebie, jest elastyczny i szybko dostosowuje się do zmian i potrzeb rynku pracy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

O działaniach osłonowych, pomocy publicznej dla sektora górniczego, skutków dla otoczenia, regionu i rynku pracy będziemy rozmawiać podczas debaty "Górnictwo i transformacja", która odbędzie się 22 września (9.30-11.00) w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Do dyskusji zostali zaproszeni Sebastian Bartos, zastępca prezesa ds. handlu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Dawid Gruszczyk, wiceprezes ds. sprzedaży w Famurze, Tomasz Jurkanis, partner McKinsey, Stanisław Prusek, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa, Artur Soboń, sekretarz stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Janusz Steinhoff, przewodniczący rady w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, wicepremier w latach 2000-2001, minister gospodarki w latach 1997-2001 oraz Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii w latach 2015-2019.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.