Nowa rzeczywistość sektora badań i rozwoju - jak zatrudnić najlepszych inżynierów

Polskie firmy co roku wydają ok. 20 mld zł na badania i rozwój. Dzięki inwestycjom tworzą nowe produkty lub doskonalą te, które już istnieją. Ogromny udział w tym procesie mają inżynierowie ośrodków badawczo-rozwojowych, których doświadczenie i talent są w cenie. Co zrobić, by zatrudnić najlepszych?

Z danych GUS wynika, że polskie firmy co roku wydają coraz większe kwoty na działania związane z badaniami i rozwojem. W 2020 roku krajowe nakłady na prace B+R wyniosły 32,4 miliarda złotych (wzrost o 7 proc. w porównaniu do 2019 roku). W odniesieniu do PKB wydatki na badania i rozwój wynoszą 1,39 proc. Najwięcej pieniędzy (20,4 miliarda złotych, 62,8 proc. całej sumy) wydały przedsiębiorstwa.

Celem pracy inżyniera B+R jest ulepszenie obecnych technologii firmy i opracowanie innowacji w celu podniesienia pozycji organizacji w swojej branży i na rynku. Może być to stworzenie rozwiązania w formie oprogramowania, ale także zbudowanie urządzenia lub fizycznego komponentu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wysokie kompetencje i duża potrzeba rynku oznacza wysokie zarobki. Pracownik na takim stanowisku w Warszawie może liczyć średnio na około 13 tys. zł brutto pensji. Dla porównania inżynier zatrudniony na kontrakcie np. w USA według Indeed Salaries może zarabiać średnio 90 tys. dolarów rocznie (ponad 420 tys. zł.).

Z badania Personnel Service wynika, że pracodawcy mogą zawalczyć o talenty, oferując im atrakcyjne benefity (fot. Shutterstock)

Firmy są gotowe wysoko wynagradzać inżynierów z dwóch powodów. Przede wszystkim od ich pracy w dużej mierze zależy sukces firmy. Ponadto inżynierów na rynku po prostu brakuje. Luka kadrowa na rynku w 2018 r. (czyli przed pandemią i przyspieszeniem działań rozwijających firmy) wynosiła ok. 70-80 tys. specjalistów – wynika z zbadania Bergman Engineering.

Problem ma charakter globalny. W Wielkiej Brytanii niemal połowa firm inżynieryjnych doświadcza trudności związanych z brakiem umiejętności dostępnych na rynku pracy, a 45 proc. – braków lub ograniczeń umiejętności w ramach swojej wewnętrznej siły roboczej.

Jak przyciągać talenty w nowej rzeczywistości?

Co mogą zrobić firmy, których przyszłość zależy od dostępu do wykwalifikowanych inżynierów? W dłuższej perspektywie mogą liczyć na zmianę na rynku pracy, a więc na to, że lukę wypełnią młodzi absolwenci kierunków związanych z inżynierią. W krótkiej perspektywie pracodawcy muszą jednak zadbać o to, aby to inżynierowie chcieli pracować właśnie u nich.

Z badania Personnel Service wynika, że pracodawcy mogą zawalczyć o talenty, oferując im atrakcyjne benefity. Dziś najbardziej pożądanym dodatkiem do pensji jest pełen pakiet medyczny. Na drugim miejscu jest czterodniowy tydzień pracy, a na trzecim – dodatkowy dzień wolny w ciągu roku.

– To, o czym warto pomyśleć, to praca hybrydowa, która za sprawą pandemii postrzegana jest obecnie jako benefit. W ciągu ponad dwóch ostatnich lat pracownicy na całym świecie przystosowali się do stylu życia opartego na pracy z dowolnego miejsca i oczekują elastyczności. Dotyczy to zarówno miejsca, jak i czasu pracy – tłumaczy Jagyan Mishra, global delivery head of Europe and Israel w firmie LTTS, która ma w Krakowie swoje centrum badawczo-rozwojowe wyspecjalizowane w tematyce motoryzacyjnej i transportowej.

Działania działów B+R mogą dotyczyć m.in. stworzenia rozwiązania w formie oprogramowania (fot. Jonas Leupe/Unsplash)

Środowisko pracy w obszarze B+R

Z raportu State of Hybrid Work z 2022 roku wynika, że pracownicy chcą, aby pracodawcy ich słuchali i dostosowywali się do nowych potrzeb i oczekiwań w miejscu pracy.

Dla 52 proc. osób, które zmieniły pracę lub aktywnie poszukują takiej możliwości, elastyczne godziny pracy i lokalizacja okazały się priorytetem. Z kolei 89 proc. pracowników doceniło fakt, że ich onboarding odbył się zdalnie.

– Głównymi powodami, dla których dziś pracownicy nie przyjęliby oferty pracy, są brak możliwości elastycznego kształtowania godzin pracy oraz wymóg pracy w biurze w pełnym wymiarze godzin. To bardzo ważny sygnał dla prezesów i menedżerów odnośnie do tego, na co powinni zwracać uwagę, kształtując środowisko, w którym pracują – podkreśla Mishra. - Dla inżynierów pracujących w organizacjach takich jak LTTS, praca w centrach B+R wiąże się z poczuciem misji. A to wiąże się z potrzebą fizycznej dostępności tych pracowników na miejscu. Dlatego też firmy technologiczne i inżynieryjne muszą przyjrzeć się rotacyjnej polityce obecności w biurze, z którym inżynierowie pracują kilka dni w tygodniu, a resztę czasu w trybie zdalnym. Ten rodzaj modelu pracy będzie nową normą w usługach inżynieryjnych.