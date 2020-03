Nowa fabryka zatrudni 350 osób jeszcze w tym roku

Varroc Lighting Systems to firma produkująca systemy oświetlenia, które są dystrybuowane na całym świecie. (fot. Varroc Lighting Systems/varroclighting.com)

Do końca roku około 350 osób znajdzie zatrudnienie w nowej fabryce produkującej oświetlenie do samochodów. Jest to warta 54 mln euro inwestycja firmy Varroc w podlubelskich Niemcach. Lokalizacja jest nieprzypadkowa – producent liczy, że w regionie bez problemu znajdzie wykwalifikowanych pracowników technicznych. Zapowiada także współpracę z lokalnymi szkołami, by wesprzeć kształcenie kadry przyszłych inżynierów.