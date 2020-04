Nie będą milczeć wobec pułapek związanych z prawem klimatycznym UE

Według Solidarności Górniczej nie wystarczy wpisać do projektu prawa nic nie znaczących sformułowań o prowadzeniu dialogu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami związków zawodowych czy władz lokalnych.

Trzeba bowiem zagwarantować prawnie ich czynne włączenie się i udział - jako interesariuszy - w proces transformacji energetyczno-klimatycznej.

- O ile oczywiście zależy Brukseli, żeby przeprowadzić tę transformację z korzyścią dla wszystkich mieszkańców i obywateli Unii Europejskiej, a nie na zgubę części z nich i o ile nie jest to kolejny przejaw niebezpiecznej unijnej technologii legislacyjnej, która po cichu wymusza radykalne zmiany, na które nigdy - jako obywatele i przedstawiciele pracowników - nie wyrażaliśmy zgody - zaznaczono w Solidarności Górniczej..

Wskazano przy tym, że górnicza Solidarność nie będzie milczeć wobec kolosalnych i niezwykle niebezpiecznych pułapek, które Komisja Europejska przygotowała w najnowszym projekcie "prawa klimatycznego UE". W ramach trwających właśnie konsultacji tego prawa strona społeczna z pewnością wyrazi ogromne rozczarowanie pod adresem komisarzy - autorów rozporządzenia.

Zwróci również uwagę opinii publicznej na zagrożenia ekonomiczne i społeczne dla państw członkowskich, których skala jest bezprecedensowa.

Warto zaznaczyć, że górnictwo to nadal bardzo znaczący pracodawca. W samych kopalniach zatrudnionych jest ok. 83 tys. osób, a dochodzą liczni kooperanci - firmy dostarczające do kopalń różnego rodzaju produkty (w tym maszyny i urządzenia) oraz usługi. Dochodzą do tego rodziny górników oraz pracowników z zaplecza górnictwa.

Górnictwo to także instytuty naukowo-badawcze. W tym zakresie odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi wybija się na pierwszy plan. Restrukturyzacja branży oraz transformacja regionów pogórniczych wymagać będzie olbrzymich nakładów finansowych oraz musi być rozłożona w czasie. Już teraz w górnictwie mamy zapotrzebowanie na fachowców, którzy nadążać będą za postępującą informatyzacją i automatyzacją branży. Górnictwo się zmienia a producenci węgla podążają w stronę tzw. inteligentnej kopalni, gdzie między innymi stawia się na odciągniecie ludzi od najbardziej niebezpiecznych miejsc.

Stąd spółki węglowe współpracują ze szkołami oraz uczelniami, aby zapewnić sobie dopływ kadr w kolejnych latach. Zmiany, jakie będzie wywoływać unijna polityka w zakresie klimatu, będą się przekładać na sytuację różnych dziedzin sektorów gospodarki, w tym także na przemysł wydobywczy.