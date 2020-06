Moc i wyobraźnia, a nie kurtuazja. Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii

Z raportu „Kobiety na politechnikach 2018” opublikowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wynika, że od roku akademickiego 2013/2014 obserwujemy spadek bezwzględnej liczby studentów, tym samym w tym gronie mniej jest również studentek. Co nie oznacza, że panie rzadziej wybierają studia techniczne. Ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie, wynosi około 37-38 procent wśród studentów wyższych szkół technicznych.

Uczelnie techniczne wybiera 12 proc. wszystkich studiujących kobiet (dla porównania 34 proc. stawia na uniwersytety, a 14 proc. na uczelnie ekonomiczne). Jednak nadal na wielu kierunkach prowadzonych przez wyższe szkoły techniczne kobiet jest bardzo mało, jak np. na elektrotechnice (6,7 proc.), automatyce i robotyce (9,1 proc.), mechatronice (9,5 proc.). Najwięcej dziewczyn jest na biotechnologii (76,8 proc.), architekturze (71,4 proc.) i technologii chemicznej (69,6 proc.).

Natomiast - jak wynika z raportu - systematycznie zwiększa się procentowy udział kobiet wśród studentów kierunków informatycznych. Studiuje na nich ponad 12 tysięcy kobiet (12 155, to o 814 osób więcej niż w roku akademickim 2017/2018 ), co stanowi 14,6 proc. ogólnej liczby studentów kierunków IT (dla porównania w roku akademickim 2014/15 – ok. 12 proc.).

Jak wskazują autor raportu, większy odsetek kobiet studiuje na kierunkach informatycznych związanych z analizą i przetwarzaniem danych (jest ich tam ponad 40 proc.). Na kierunku informatyka i ekonometria kobiety stanowią 32,1 proc. z ogólnej liczby studentów tego kierunku. Najmniejszy odsetek studentek jest na kierunku Informatyka przemysłowa – 8,9 proc..

Takim inżynierem w spódnicy z krwi i kości jest Emilia Smolko. Pracuje w Amazon Web Services Poland w Warszawie na stanowisku CEE Solutions Architect.

- To, co zdefiniowało moje życie, to dążenie do zrozumienia świata. Odkąd pamiętam, zawsze się uczę, analizuję informacje i odkrywam odpowiedzi, ale jeszcze więcej zadaję pytań „dlaczego?” i „jak?”. Ta chęć poznawania przyciągnęła mnie do AWS, gdzie zaczęłam pracę jako Solution Architect - opowiada Smolko.

Co więcej, Emilia swoją pasję do inżynierii poza pracą wykorzystuje także w czasie wolnym. Nie tylko zaraziła swoje dzieci pasją do matematyki i nauki, ale też prowadzi różne formy warsztatów z programowania, przygotowuje najmłodszych do konkursów oraz prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Dzieci. - Chcę popularyzować techniczne zawody wśród najmłodszych, pokazać im, jak poznawać nowe - podkreśla.

fot. RAEng_Publications z Pixabay

Także Marta Czarnowska, która pracuje na stanowisku software dev engineer II w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku spełnia się na stanowisku pracy, które uchodzi za typowo męskie. Pracuje w zespole, który tworzy narzędzia do budowania głosów text-to-speech, używanych przez Alexę i AWS Polly. Swoją pasję do technologii związanych z mową rozwinęła na studiach magisterskich, gdzie poznała uczenie maszynowe i NLP (natural language processing).

- W moim zawodzie podoba mi się to, że współpracujemy z różnymi specjalistami – lingwistami i audioinżynierami, co sprawia, że praca jest ciekawsza i można codziennie poszerzać swoją wiedzę. Dużą satysfakcję daje również możliwość usłyszenia, jak Alexa mówi głosem, który pomagaliśmy zbudować. W Amazon mamy możliwość pracy nad naprawdę ciekawymi, rozwijającymi projektami. To, co tworzymy, jest używane na całym świecie. Daje mi to dużą satysfakcję - podkreśla.

Firmy widzą potencjał

W Budimeksie blisko połowa inżynierów budów to kobiety (dane z raportu zintegrowanego za 2018 r.). Co roku spółka obserwuje kilkuprocentowy wzrost. Także Skanska próbuje obalić stereotypy o branży dewelopersko-budowlanej jako środowisku męskim. Co czwarty inżynier w firmie to kobieta. Spółka zachęca także studentki do udziału m.in. w Programie Praktyk Letnich Skanska. Podobny program szkoleniowy prowadzi Siemens. Program „Inżynierki 4.0” skierowany jest do studentek uczelni technicznych. W ramach tego projektu członkowie zarządu oraz eksperci branżowi poprowadzą specjalistyczne warsztaty.

Z kolei Farnell, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych, aby uczcić w tym roku święto inżynierek, przeprowadził rozmowy z kobietami pracującymi w oddziałach firmy na całym świecie. Panie m.in. udzieliły kilku rad, stosowanie których pomoże odnaleźć się kobietom w świecie techniki.

- Zdobądź tak dużo wiedzy, jak to możliwe na temat nowych osiągnięć, technologii i zmian w przemyśle. Jest niezwykle ważne, by rozumieć, na czym polega rdzeń naszej branży, by nasze działania faktycznie mogły być skuteczne. Wierz w siebie - kobiety czasem nie doceniają siebie samych i przez to wstrzymują się przed podjęciem nowych wyzwań, dzięki którym mogłyby w pełni wykorzystać swój potencjał. Celem powinno być stałe uczenie się i rozwijanie, tak osobiste, jak i zawodowe - możemy przeczytać na stronie firmy.

- Dlaczego inżynieria to dobra ścieżka kariery dla kobiet? Z wielu powodów! Po pierwsze inżynieria jest interesująca, stymulująca intelektualnie, daje takie poczucie mocy, którego kobietom często potrzeba. Świat coraz bardziej opiera się na technologii, więc jest to też dziedzina przyszłości. Poza tym inżynieria potrzebuje kobiet, potrzebuje zespołów, które będą zróżnicowane. Jeśli chcemy, żeby urządzenia czy programy codziennego użytku były funkcjonalne i intuicyjne dla kobiet, musimy brać udział w ich powstawaniu od samego początku - podsumowuje Ewa Kolczyk, software dev manager w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku.