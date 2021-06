Męski świat otwiera się na kobiety, choć bywa ciężko. One sobie poradziły

Na moim roku stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 50 proc. To świetna informacja, bo pokazuje, że świat techniki nie jest światem mężczyzn, a światem nauki, któremu nie powinniśmy przypisywać płci. Dotyczy on nas wszystkich - przekonuje Monika Cupiał, studentka Akademii Górniczo-Hutniczej, która z ramienia studentów koordynuje projekt Pomocna Dłoń AGH – FingerPrint.

Pomysł, nad którym wraz z zespołem pracuje Monika Cupiał, to biomechaniczna proteza palców dłoni dla pacjentów po amputacjach urazowych. Konstrukcja, jaką budują, ma być ruchoma, wytrzymała, funkcjonalna i przede wszystkim spersonalizowana. Zaś dzięki temu, że produkcja została oparta na technologii druku 3D, model ma być tani, łatwy do wymiany i dostępny dla każdego potrzebującego pacjenta.

Monika wybierając ścieżkę kariery nie miała żadnych wątpliwości, że trafi do świata inżynierii. - Moi rodzice są po studiach inżynierskich. Ja od najmłodszych lat za najlepsze zabawki uważałam teleskopy i mikroskopy, więc była to dla mnie naturalna droga rozwoju - opowiada w rozmowie z PulsHR.pl.

Pytana o bariery, jakie muszą pokonać kobiety, by wejść do technicznego świata, podkreśla, że te powstają już od pierwszych lat ich życia. Swój początek mają w wychowaniu.

- Mimo że żyjemy w XXI wieku, cały czas mamy przypisywane pewne archetypy, do których mamy się dopasować. Dziewczynki kierowane są w stronę opieki nad domem, dbania o rodzinę, zaś panowie mają zapewniać byt. Na szczęście, choć nadal jest sporo do zrobienia, to z każdym rokiem te granice się zacierają. Widać to choćby na moim roku, gdzie stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 50 proc. To świetna informacja, bo pokazuje, że świat techniki nie jest światem mężczyzn, a światem nauki, któremu nie powinniśmy przypisywać płci. Dotyczy on nas wszystkich - opowiada studentka AGH.

Przyznaje też, że takie dni, jak dziś - Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii - nadal są bardzo potrzebne. Dają możliwość pokazania, że podziały w świecie nauki cały czas istnieją i że trzeba z nimi walczyć.

- Ale to też okazja, by pokazywać, że kobietom w świecie nauki udaje się przebić kolejne warstwy tego szklanego sufitu, że rozwijają się, robiąc to, co lubią, a nie to, co jest im narzucone przez stereotypowe myślenie - dodaje Monika Cupiał.

Na podobny problem zwraca uwagę dr Anna Knapińska, główna specjalistka badawczo-techniczna w zespole data science Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki Biznesowej, Ośrodek Przetwarzania informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.

- Faktycznie bardzo łatwo wpaść w pułapkę stereotypów. To, że nasi bliscy czy nauczyciele wmawiają nam pewne rzeczy, to jest jedno. Drugie to fakt, że dziewczynki same zaczynają w pewnym momencie w to wierzyć. Wynika to też z naszych analiz. Nawet jeśli poziom uczestnictwa studentek na politechnikach się zwiększa, to one zazwyczaj studiują na tych kierunkach mało związanych z nowymi technologiami. Te kierunki to domena mężczyzn. Zresztą tak jest także na innych uczelniach. Na kierunkach medycznych czy pedagogicznych dominują kobiety, na tych związanych z informatyką – mężczyźni - mówi w rozmowie z PulsHR.pl.

Kobiety w technicznym świecie

Inną z kobiet, które prężnie działają w świecie nauki, jest Maria Cywińska z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Jak na swojej stronie donosi uczelnia, została ona laureatką programu START 2021, który wspiera najlepszych polskich badaczy przed trzydziestką.

Jak podaje uczelnia, Maria Cywińska pracuje nad adaptacją i precyzyjnym dostosowaniem nowych metod numerycznych do opracowania pionierskich algorytmów w dziedzinie analizy danych. Są one wykorzystywane w technikach ilościowego obrazowania fazowego (tzn. interferometrii, mikroskopii holograficznej, techniki mory czy metody z oświetleniem strukturalnym). Rozwijane algorytmy numeryczne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, np. w biomedycynie do analizy komórek biologicznych, w optyce do pomiaru elementów optycznych, w badaniach fizyki płynów (pomiary gęstości i prędkości cieczy, analiza kształtu kropli), w mechanice eksperymentalnej do analizy odkształceń lub drgań mikrosystemów, w pomiarach kształtu 3D dla dziedzictwa kulturowego.

Maria Cywińska z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (Grafika Politechnika Warszawska)

- Celem, który stawiam przed sobą, jest rozwój (analiza, modyfikacja, implementacja i testy) zaawansowanych autorskich rozwiązań algorytmicznych wykorzystywanych do demodulacji amplitudy i fazy z pojedynczego obrazu prążkowego (interferogramu, hologramu, moiregramu) w wybranych technikach metrologii optycznej - wyjaśnia, na czym polega jej codzienna praca.

Jak dodaje, jej najważniejszym dokonaniem badawczym jest rozwój i automatyzacja algorytmu wariacyjnej dekompozycji obrazu wspomaganego transformacją Hilberta ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego wszechstronność. Jak wyjaśnia, algorytm ten może być wykorzystywany nie tylko do analizy obrazu prążkowego, ale również do minimalizacji błędów (filtracji mapy fazowej) czy korekcji aberracji.

Jak donosi uczelnia, ostatnio Maria Cywińska zainteresowała się rozwiązaniami opartymi na uczeniu maszynowym i głębokim uczeniu.

- Wdrażam je w celu usprawnienia analizy obrazów prążkowych na różnych etapach ścieżki przetwarzania, co skutkuje zwiększeniem wydajności bezkontaktowych/nieinwazyjnych optycznych systemów pomiarowych - tłumaczy.

Także na Politechnice Warszawskiej studiuje pochodząca z Białorusi studentka automatyki i robotyki Aliaksandra Shmyk. Niedawno została laureatką XI edycji konkursu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, w którym wybierani są najlepsi zagraniczni studenci zdobywający wykształcenie na polskich uczelniach.

Aliaksandra ma na swoim koncie takie osiągnięcia, jak budowa łazika marsjańskiego na zawody European Rover Challenge (ERC) oraz University Rover Challenge (URC), udział w zdalnych zawodach Indian Rover Challenge 2020 czy przygotowanie oprogramowania mobilnej platformy do testowania autonomii konstrukcji tworzonych przez robotyków ze SKA. Od półtora roku Aliaksandra kieruje również pracami Sekcji Robotycznej Studenckiego Koła Astronautycznego.

Poza aktywnością w SKA Aliaksandra niejednokrotnie brała udział w wydarzeniach promujących tematykę kosmiczną, a naukę popularyzowała również dzięki prowadzeniu robotycznych warsztatów dla najmłodszych. Mimo mnóstwa zajęć, w tym pracy zawodowej, studentka działa również jako wolontariusz i wspiera nowo przyjętych studentów z zagranicy, przy współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Kobieta na budowie

Inżynierki zobaczymy nie tylko na uczelniach wyższych. Nie brakuje ich również w firmach m.in. z branży budowlanej, logistycznej czy produkcyjnej. W firmie budowlanej Soletanche Polska na 230 pracowników 40 stanowią kobiety. Zajmują stanowiska nie tylko za biurkiem. Ramię w ramię pracują z mężczyznami na budowach.

Urszula Tomczak, kierownik Działu Projektowego, Soletanche Polska (fot. Soletanche Polska)

- Bardzo nie lubię, jak słyszę, że ktoś określa mnie jako projektantkę. Jestem projektantem i to moim zdaniem nie ma znaczenia czy jestem kobietą czy mężczyzną - mówi Urszula Tomczak, kierownik Działu Projektowego w Soletanche Polska. - Żeby być dobrym projektantem, trzeba mieć cały zestaw cech i zdolności techniczne, dokładność, sumienność, odpowiedzialność, dobrą komunikację i to niezależnie od tego, czy jest się kobietą, czy mężczyzną. Po prostu trzeba je mieć - puentuje Urszula Tomczak.

Justyna Żabka, kierownik robót, Soletanche Polska (fot. Soletanche Polska)

Mimo że liczba kobiet pracujących na budowach systematycznie rośnie, to panie zwracają uwagę na stereotypowe podejście do kobiet. Są one wciąż postrzegane jako te mniej kompetentne.

- Są to utarte stereotypy, które nie mają całkowicie odzwierciedlenia w rzeczywistości - wyjaśnia Justyna Żabka, kierownik robót.

Panie przyznają, że konflikty i starcia w kontekście wojny płci pojawiają się najczęściej dopiero wtedy, gdy kobieta wydaje polecenia na placu budowy. To męski świat, w którym nie przebiera się w słowach.

Anna Szafrańska - Angelaki, project manager, Soletanche Polska (fot. Soletanche Polska)

- Jednak odbiór tego, co wypada mężczyźnie i uznawane jest za oznakę autorytetu i pewności siebie, kobiecie przypisywane jest jako słabość i histeria. Dodatkowo, aby zyskać uznanie, trzeba udowodnić, że ma się wiedzę, doświadczenie i jest się partnerem do rozmowy. Mężczyźni dostają taki kredyt zaufania wraz z nazwą stanowiska - wyjaśnia Anna Szafrańska-Angelaki, project manager. - Takie sytuacje zdarzają się nadal często, ale coraz częściej na placach budowy spotykamy też mężczyzn z nadzoru, którzy przekonani są do współpracy z kobietami. Dzięki wcześniejszym pozytywnym doświadczeniom w pracy z kobietami, do kolejnych podchodzą z dużą otwartością i traktują je po partnersku - dodaje.

Inżynieria, czyli świat wokół nas

Emilia Janicka jako planistka utrzymania ruchu RME (Reliability, Maintenance, Engineering) w Amazon Polska pracuje od kwietnia, a z inżynierią związana jest od ponad 10 lat.

- Zawsze interesowałam się przedmiotami ścisłymi, więc był to dla mnie oczywisty wybór. Ukończyłam Inżynierię Chemiczną i Procesową na Politechnice Śląskiej, a studia nauczyły mnie analitycznego myślenia, pragmatyzmu i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Dowiedziałam się, jak różnorodna jest to dziedzina i jak szerokie możliwości oferuje. Od nadzoru nad pracami serwisowymi, przez projektowanie instalacji, po prace badawcze – a to tylko niewielki fragment ścieżek zawodowych możliwych do podjęcia po kierunkach inżynieryjnych. Dziś branża ta kojarzy mi się z ciekawością, otwartością na świat i nowymi rozwiązaniami - opowiada o możliwościach, jakie daje praca w zawodach inżynieryjnych.

Przyznaje, że dla niej najbardziej ekscytującym elementem inżynierii jest to, że obejmuje ona wszystko, co nas otacza.

Emilia Janicka jako planistka utrzymania ruchu RME (Reliability, Maintanance, Engineering) w Amazon Polska

- Od ekspresu do kawy, z którym wielu z nas rozpoczyna swój dzień, poprzez drogi i mosty, aż do ratujących życie respiratorów. Warto poznać różnorodne rozwiązania technologiczne, aby dowiedzieć się, jak funkcjonują rzeczy, które otaczają nas każdego dnia - podkreśla.

Dodaje też, że doskonale widać to na przykładzie centrów Amazona, które są jednymi z bardziej zautomatyzowanych na świecie.

- Dlatego wszystkim polecam możliwość wirtualnego zwiedzenia jednego z centrów Amazona, aby zobaczyć, jak inżynieria wpiera nas w pracy. Amazon to nie tylko kilometry przenośników transportujących produkty, ale to przede wszystkim ludzie, którzy stoją za tymi działaniami. Praca w dziale utrzymania ruchu daje dużą możliwość rozwoju umiejętności miękkich i komunikacyjnych - podkreśla.

Przyznaje też, że największym wyzwaniem było odnalezienie się w typowo męskim zespole.

- Jednak z czasem, z pomocą moich kolegów, przekroczyłam tę barierę i nauczyłam się odważnie wyrażać swoje zdanie. Wszystkim polecam wybór ścieżki kariery związanej z inżynierią. Dostarcza to wielu ambitnych wyzwań, ale jednocześnie daję ogromną satysfakcję - podsumowuje.

Inżynierki w liczbach

Z przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy raportu "Kobiety na politechnikach 2020" wynika, że na publicznych uczelniach technicznych kobiety stanowią 36 proc. studentów, jednak nawet na tych uczelniach częściej decydują się one na studia w obszarach nietechnologicznych, np. na kosmetologii. Wśród studentów kierunków informatycznych stanowią 15 proc.

Trzy najpopularniejsze wśród kobiet kierunki to kosmetologia (99 proc. kobiet), pedagogika (95 proc.) i architektura wnętrz (94 proc.). Z kolei mężczyźni przeważają liczebnie na kierunkach związanych z techniką i technologią, takich jak elektrotechnika, mechatronika czy informatyka przemysłowa - podają autorzy raportu "Kobiety na politechnikach".

(Fot. Shutterstock)

Powinno nas cieszyć to, że z roku na rok kobiet na kierunkach technicznych przybywa. Autorzy zwracają uwagę, że coraz więcej kobiet wybiera jednak tzw. kierunki nowotechnologiczne. Na uczelniach publicznych i niepublicznych łącznie ich udział wśród studentów wzrósł w okresie 2014-2019 o dwa punkty procentowe – z 14 do 16 proc. Z kolei na politechnikach udział kobiet w kierunkach związanych z nowymi technologiami wzrósł o 3 punkty procentowe (z 14 do 17 proc.), natomiast w niepublicznych szkołach technicznych – o 4 punkty procentowe (z 9 do 13 proc.).

Z raportu wynika, że szczególnie popularna wśród kobiet na politechnikach jest inżynieria biomedyczna. Ich udział w niej wynosi 67 procent. Podobnie jest na niepublicznych uczelniach technicznych – największy odsetek kobiet (46 proc.) odnotowano na kierunku bioinformatyka. Z kolei prawie wyłącznie mężczyźni studiują w tych szkołach wyższych elektrotechnikę (5-procentowy udział kobiet), automatykę i robotykę (1 proc.) oraz mechatronikę (1 proc.).

Warto też przytoczyć wyniki innego badania - „State of Science Index” (badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez firmę 3M). Dowiemy się z niego, że co drugi Polak (55 proc.) twierdzi, iż dziewczęta i kobiety są częściej zniechęcane do kontynuowania nauki na kierunkach ścisłych i przyrodniczych, IT, inżynieryjnych i matematycznych. Cztery na pięć (84 proc.) osób jest zdania, że należy robić więcej, aby zachęcić kobiety do rozwoju kariery naukowej w tych dziedzinach. Trzy czwarte (74 proc.) Polaków dostrzega konsekwencje wynikające z tego, że udział kobiet wśród studentów kierunków studiów powiązanych z technologiami jest wciąż niewystarczający.

- Trzeba zachęcać kobiety, mówić, że mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby poradzić sobie na tych kierunkach mocniej przypisywanych mężczyznom. Ważne, żeby jednocześnie poprawiać instytucje, dbać o to, by były bardziej przyjazne, by na uczelniach pracowało więcej kobiet, które będą stanowiły „role models” - podsumowuje dr Anna Knapińska.