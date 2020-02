Media rządowe wzywają Chińczyków do powrotu do pracy

Takie wezwania pojawiły się m.in. w The Global Times. To gazeta powszechnie kojarzona z rządem Chińskiej Republiki Ludowej. W gazecie wzywano pracowników i firmy do "powrotu do normalności."

Argumentem głównym gazety jest właśnie walka z wirusem. Gazeta przekonuje, że ograniczenia w pracy mogą wpłynąć na dostępność dóbr medycznych. Te znów są bardzo potrzebne w wysiłkach ograniczenia kolejnych zakażeń.

Powrót do pracy w Chinach miał mieć miejsce 10 lutego, kiedy zakończono w azjatyckim kraju przedłużony okres noworoczny. Pomógł on z jednej strony ograniczyć przemieszczanie się ludności, ale na pewno odbije się na wynikach gospodarczych Chin w pierwszym kwartale tego roku.

Jak podkreślił jeden z korespondentów amerykańskich w Chinach Steve Lookner, firmy w części regionów Chin nadal nie wróciły do pełni mocy produkcyjnych. Wznawiają swoją aktywność wolniej, niż zakładano.

Ocenia się, że wyniki gospodarcze Chin będą dotknięte nie tylko przez wirusa, z jakim zmaga się kraj, ale i przez efekty niedawnej wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Wiadomo, że wzrost gospodarczy Chin zmalał w 2019 r. Część analityków uważa, że był to element spadku globalnej gospodarki. Chiny, jako kraj maja potężny udział w całej światowej ekonomii.

Zapytany przez brytyjski Guardian o ocenę ekonomista z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych Zhang Ming mówi, że kwartalny wzrost może spaść poniżej 5 proc. Taki wzrost prognozowano na pierwszy kwartał tego roku. Liczono, że będzie wyższy, nawet 6 proc.

Równolegle do takich ocen Goldman Sachs przedstawił ocenę wpływu wirusa na wzrost w Stanach Zjednoczonych. W ocenie tego banku najbliższy kwartał aktywności gospodarczej w Stanach będzie pomniejszony o 0,4 proc. przez wirusa. Bank uważa, że wpłynie na to brak wyjazdów turystycznych Chińczyków do Ameryki. Wirus na pewno wpłynie także na eksport dóbr do Chin.

Osiem regionów Chin i dwa większe miasta kraju są bezpośrednio objęte restrykcjami w pracy przedsiębiorstw. W tych miejscach, w tym w Wuhan, nie pracują firmy, które nie są niezbędne dla życia i walki z wirusem.