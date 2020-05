Masowe mierzenie temperatury, samoprzylepne maseczki. Firmy muszą przygotować się na reżim

Epidemia koronawirusa, która rozprzestrzeniła się na cały świat, w Polsce dotknęła już ponad 14 tysięcy osób.

Firmy by dbać o swoich pracowników oraz zachować ciągłość pracy, decydują się na zakup testów na COVID-19.

W coraz większej liczbie miejsc stawiane są również systemy termowizyjne umożliwiające wyłapanie osób o podwyższonej temperaturze ciała.

Badanie Insight Lab wykazało, że ponad połowa przedsiębiorców prowadzących głównie działalność biurową musiała ograniczyć dotychczasowe funkcjonowanie, a 20 proc. z nich wstrzymało działalność do odwołania. Nadszedł wreszcie czas, kiedy biura, urzędy i szkoły ulegają „odmrażaniu”. Przed nimi jednak trudne zadanie - muszą dostosować się do nowej rzeczywistości. Wprowadzony reżim sanitarny wymusza na społeczeństwie zachowanie odpowiedniej odległości czy zasłanianie ust i nosa. Także w pomieszczeniach biurowych. Z kolei jednym z objawów COVID-19 jest wysoka gorączka. Jak to zrobić, by wyłapać osoby, które mogą chorować na koronawirus?

Termometr i maseczka

Pomóc w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa ma badanie kamerą termowizyjną, podobną do tych, jakie wraz z początkiem pandemii stanęły na większości lotnisk na świecie. Kamera umożliwia dokładne wykrycie podwyższonej temperatury. Urządzenia do obrazowania termicznego można zainstalować w miejscach takich jak zakłady produkcyjne, magazyny, szpitale, budynki biurowe i inne duże miejsca spotkań publicznych.

Dla przykładu – sprzęt umieszczony zostaje przy wejściu do budynku lub hali produkcyjnej. Następnie w punkcie kontrolnym dokonywane jest badanie kamerą termowizyjną. W przypadku przekroczenia optymalnej temperatury ciała urządzenie wysyła alert, który jest podstawą do dalszej kontroli. Zdalny pomiar temperatury wychwyconej przez kamerę jest wykonywany z dokładnością do +/- 0,3 st C. Wyłapanie pracownika, wobec którego istnieje ryzyko choroby, oznacza brak przestojów w pracy reszty zespołu.

- Badanie kamerą termowizyjną pozwala zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród osób przebywających w obiekcie, a co za tym idzie, eliminuje konieczność poddania go kwarantannie, czy dezynfekcji – tłumaczy Mariusz Adamus z Etisoft, firmy dostarczającej kamery termowizyjne.

Firmy szukają też rozwiązań ułatwiających pracownikom spędzenie całego dnia w maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta. Skorzystać mogą m.in. z jednorazowych, samoprzylepnych maseczek. Testowanie Nim firmy zaczną zbroić się w kamery termowizyjne czy samoprzylepne maseczki, zaczęły udostępniać pracownikom możliwość przebadania się pod kątem koronawirusa. Po tym jak u jednego pracownika Grupy Orlen potwierdzono zakażenie, firma zdecydowała się zapewnić testy dla zespołu. W sumie przebadano tam blisko 260 innych pracowników administracyjnych. Także badacze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęli badanie nad częstością występowania zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników policji na Mazowszu. Przebadanych zostanie 5 tys. funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. - Badanie to będzie stanowiło istotny wkład Polski w rozwój wiedzy na temat rozwoju pandemii COVID-19 w Europie. Pozwoli również odpowiedzieć na pojawiające się coraz częściej pytanie, czy liczba osób faktycznie zakażonych, jest istotnie wyższa niż podają oficjalne statystyki - mówi dr hab. n. med. Mariusz Gujski, który koordynuje przebieg badania.

