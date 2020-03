Maciej Witucki: konkurencyjność gospodarki po pandemii trzeba budować już teraz

Skutki pandemii, te gospodarcze, bardzo szybko się rozlewają. Znacznie szybciej niż sam koronawirus. Niektóre branże zostały nimi dotknięte natychmiast. Rwą się łańcuchy dostaw, zatrzymują się poddostawcy, zaczyna pojawiać się problem pracowników i miejsc pracy.

- Najgorsza jest niepewność - twierdzi prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. - 70 proc. firm mówi, że może nie będzie tak źle, jeśli dostaną pomoc od rządu. Ale czekają na nią już od dwóch tygodni. Bardzo ważne, żeby te tarcze, nawet w dziurawej na razie wersji, weszły w życie jak najszybciej.

Większość firm planuje poważne zwolnienia w najbliższym czasie. Pojawiają się pierwsze przypadki wyrejestrowywania firm. Samozatrudnieni czekają z decyzją do końca miesiąca. Fabryki zatrzymują też duże koncerny. Rozmiar przygotowywanej przez rząd tarczy zadecyduje więc także o tym, jak wielkie korporacje wystartują po opanowaniu epidemii.

- Oczywiście chcemy, by pomoc dotarła do małych. Ale walczymy też o to, by procedury wsparcia objęły największych - wyjaśnia Maciej Witucki.

Gospodarka światowa nurkuje. Przed nami miesiące kryzysu. Ale później zaczniemy z niego wychodzić.

- I tu rzecz bardzo ważna: antykryzysowe tarcze tworzone w poszczególnych krajach Europy, będą elementami budowania ich przewagi konkurencyjnej także na czasy po kryzysie - uważa Maciej Witucki. - Im mocniej napompuje się gospodarkę teraz, tym szybciej wystartuje ona potem.

