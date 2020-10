Maciej Mazur wiceprezydentem AVERE na kolejną kadencję

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych został ponownie wybrany na stanowisko wiceprezydenta The European Association for Electromobility (AVERE). Funkcję tę będzie pełnił do 2023 roku. Na prezydenta AVERE kolejnej kadencji został wybrany Espen Hauge, dotychczasowy prezydent organizacji, przewodniczący Norwegian Electric Vehicle Association.

Maciej Mazur będzie w AVERE odpowiadał za integrację i rozwój zrównoważonego transportu w regionie CEE (Fot. PTWP)

AVERE poprzez swoich członków, pochodzących z 18 europejskich państw, reprezentuje ponad 2,4 tys. przedsiębiorstw oraz blisko 100 tys. posiadaczy i użytkowników pojazdów elektrycznych.

Zrzesza wiodące organizacje branżowe z takich krajów, jak Norwegia (Norwegian Electric Vehicle Association), Holandia (Nederland elektrisch – Formula E-Team), Hiszpania (AEDIVE), Francja (AVERE- France), Niemcy (Bundesverband Solare Mobilität e.V.) czy Polska (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych- PSPA).

Oprócz Macieja Mazura wiceprezydentami zostali wybrani Arturo Pérez de Lucia, reprezentujący hiszpańską organizację AEDIVE, Baerte de Brey, szef niderlandzkiej organizacji Formula E-Team oraz Alister Hamilton reprezentujący EVA Scotland.

Do zarządu AVERE, jak podało PSPA, zostali powołani także przedstawiciele firm zaangażowanych w rozwój elektromobilności, w tym m.in. przedstawicielka Tesli.

- Podczas mojej dotychczasowej, 3-letniej kadencji na stanowisku prezydenta AVERE w europejskim sektorze transportu doszło do kompleksowych i rewolucyjnych zmian. Transformacja objęła nie tylko kraje Europy Zachodniej, ale również państwa obszaru CEE, czego symbolem jest dołączenie Macieja Mazura do zarządu naszej organizacji - powiedział Espen Hauge.

Maciej Mazur będzie w AVERE odpowiadał za integrację i rozwój zrównoważonego transportu w regionie CEE. Transponowanie rozwiązań z państw bardziej rozwiniętych i promocja najlepszych praktyk ma zdynamizować rynek pojazdów elektrycznych w naszym regionie.

Pierwszy krok w tym kierunku, jak zapowiada PSPA, już 19 listopada 2020. W tym dniu Warszawa stanie się centrum organizacyjnym 2. edycji Global e-Mobility Forum.

- Celem Global e-Mobility Forum 2020 jest omówienie instrumentów wspierających realizacje założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Forum, tak jak przed rokiem, zgromadzi przedstawicieli państw, miast i regionów, reprezentantów organizacji branżowych oraz biznesu, a także liderów zrównoważonego transportu, którzy zainicjują debatę nad politycznymi i gospodarczymi kierunkami wdrażania planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE – mówi Maciej Mazur.

