Ludzie muszą przestać się bać, bo bez nich automatyzacji nie będzie

Co trzeci Polak boi się, że w przyszłości maszyny zastąpią go na obecnym stanowisku pracy (fot. Possessed Photography/Unsplash)

Komunikacja z pracownikami wydaje się kluczem w dobrym zrozumieniu zmian, jakie zachodzą w firmach. Tym bardziej że - jak pokazuje badanie, które w 2022 roku przeprowadził serwis LiveCareer Polska - co trzeci Polak boi się, że w przyszłości maszyny zastąpią go na obecnym stanowisku pracy.

Wśród tych, którzy czują się zagrożeni, zdecydowana większość uważa, że roboty zastąpią ich w ciągu najbliższych 10 lat (32 proc.) albo 20 lat lub później (40 proc.). Tylko 1 na 5 osób w tej grupie uważa, że to kwestia kolejnych 5 lat. Pozostałe 8 proc. przyznaje, że już teraz roboty wykonują większość ich pracy.

Komunikacja musi być regularna, a ludzie muszą mieć stały dostęp do informacji

Co najistotniejsze, firmy muszą pamiętać, że nie wystarczy wyłącznie poinformowanie pracowników o planowaniu zmian.

- Komunikacja musi być regularna. Pracownicy muszą być na bieżąco informowani o każdej aktualizacji planu. Nie ma mowy o zasadzie from time to time (od czasu do czasu – przyp. red.). Myślę, że jako Nexteer jesteśmy w tym naprawdę dobrzy. Regularnie komunikujemy się z pracownikami, mówimy o wszystkich zmianach, które mają miejsce zarówno w organizacji, jak i w konkretnym projekcie – mówi Agnieszka Siedlecka-Kurzeja.

Nasza rozmówczyni podkreśla też, że pracowników trzeba angażować od samego początku. Tylko wtedy transformacja ma rację bytu.

Umiejętność komunikowania jest ważna nie tylko z perspektywy zmian, jakie organizacja wprowadza. Z badań przeprowadzonych przez GoodHabitz i agencję badawczą Markteffect w 2022 roku wynika, że zdaniem pracowników wśród najważniejszych kompetencji, które powinni nabyć menedżerowie, są umiejętności komunikacyjne (25 proc.), organizacyjne (25 proc.) i budowania ducha zespołu (25 proc.). Równie istotne są umiejętność słuchania (23 proc.) oraz empatyczne, skupione na ludziach zarządzanie (20 proc.).

Dbanie o zaangażowanie ludzi jest równie ważne jak dobre komunikowanie

W ten sposób przechodzimy do drugiej kluczowej kwestii, która może mieć wpływ na wprowadzenie procesów transformacji - zaangażowania pracowników.

Jak podkreśla Agnieszka Siedlecka-Kurzeja, pracownicy powinni mieć przestrzeń, by wyrażać swoją opinię czy obawy.

- Dbamy o to, by każda ze stron mogła się regularnie wypowiedzieć, tak by zespół był zaangażowany. Dane Gallupa za ubiegły rok pokazują, że zaangażowany zespół to rentowność organizacji wyższa o 21 proc. - zaznacza.

Z badania Instytutu Gallupa „State of the Global Workplace2023” wynika, że niskie zaangażowanie kosztuje globalną gospodarkę 8,8 biliona dolarów. To 9 proc. globalnego PKB, co według Gallupa stanowi wystarczającą różnicę między sukcesem a klęską dla światowej populacji.

