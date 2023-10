Lider musi być blisko ludzi. Czasem powinien "zejść na dół"

By kadra była przygotowana do pracy w fabryce 4.0, musi rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Z tym jednak bywa problem - ludzie obawiają się zmian. Tutaj ważną rolę odgrywają liderzy, którzy muszą zmotywować zespół i przekonać do zmian oraz ciągłego uczenia się.

- Nowe czasy zmuszają menedżerów, by byli bardziej liderami niż menedżerami. Sam łapię się na tym, że za bardzo skupiam się na byciu menedżerem – chcę mieć wszystko poukładane. Tymczasem w obecnych czasach wszystko dynamicznie się zmienia i trzeba postawić na bycie liderem – musimy być bardziej członkami zespołu niż szefami – mówi Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji w Fakro.

Rola lidera we wdrażaniu strategii Przemysłu 4.0 jest bardzo istotna. Od dawna mówi się, że w transformacji cyfrowej bardziej chodzi o ludzi niż o technologię.

Debata 'Lider cyfrowej zmiany' podczas konferencji 'Nowy Przemysł 4.0' w Katowicach (fot. PTWP)

W zarządzaniu liczy się przede wszystkim elastyczność

Z kolei Adam Krępa, prezes Federal-Mogul Gorzyce podkreśla, że w zarządzaniu liczy się przede wszystkim elastyczność, czyli dopasowanie stylu zarządzania do danej sytuacji.

- Są sytuacje, kiedy trzeba mieć podejście demokratyczne, zespołowe. Wtedy rozmawiamy i wspólnie decydujemy o pewnych sprawach. Czasami jednak trzeba być dyktatorem - w trudnych i kryzysowych sytuacjach, kiedy nie ma czasu na ciągnące się tygodniami, a nawet miesiącami dywagacje, ktoś musi podjąć decyzję i wziąć na siebie ryzyko. Dlatego uważam, że trzeba być elastycznym i cały czas się dokształcać, ponieważ środowisko jest zmienne – ocenia Adam Krępa.

Adam Krępa dodaje, że nie można wprowadzać micromanagementu – trzeba umieć delegować zadania. W przeciwnym razie menedżer nie będzie miał wystarczającej ilości czasu na wszystkie obowiązki. Lider musi także być wśród ludzi, a nie zamknięty w swoim biurze.

- Przemysł 4.0, a nawet już Przemysł 5.0, ciągle się rozwijają. To daje szansę, żeby mieć informacje na bieżąco w czasie rzeczywistym. Menedżer tak naprawdę wiele może sprawdzić, nie schodząc na dół. Żeby jednak mieć prawdziwy i rzeczywisty obraz, który da wiedzę, to musi zejść na dół. Trzeba się dopytać i sprawdzić w wielu źródłach, co się dzieje w firmie. Tylko wtedy przełożony będzie miał wiedzę na temat produkcji, a nie czyjeś wyobrażenia. Nie ulega więc wątpliwości, że menedżer czy dyrektor musi być blisko procesów produkcyjnych, żeby móc na bieżąco rozwiązywać problemy i mieć kontakt ze swoim zespołem, czyli operatorami i pracownikami pierwszej linii – twierdzi Adam Krępa.

Adam Krępa, prezes Federal-Mogul Gorzyce (Fot. PTWP)

Lider powinien być blisko ludzi. "Dopiero na samym końcu są twarde wyniki"

Agnieszka Krzemień, Right Management lead w firmie Manpower, potwierdza, że lider powinien być blisko ludzi. Musi wejść w rolę osoby, która bardziej dba o relacje i współpracę w zespołach, a mniej zarządza.

- Lider to nie jest osoba, która tylko i wyłącznie wyznacza zadania, powinien także rozwijać swoich ludzi, żeby mieli poczucie, że biorą odpowiedzialność za swoją pracę. W związku z tym to bycie dobrym liderem łączy się z ciągłym inwestowaniem w siebie i dbaniem o swój rozwój, ale trzeba też inwestować w swoich ludzi – mówi Agnieszka Krzemień.

Jaki jest poziom polskiego przywództwa? Bywa różnie, w zależności od firmy. Agnieszka Krzemień podkreśla, że najważniejsze jest autentyczne przywództwo – lider musi być dla ludzi, a nie ludzie dla lidera.

- Transformacja cyfrowa wymaga nowoczesnego lidera, który jest rozliczany nie tylko za wynik całej organizacji, ale też za sposób zarządzania firmą. Szef musi więc zapewnić bezpieczne, ale także inkluzywne środowisko pracy, w którym ludzie będą mogli się rozwijać. Jednocześnie lider musi zadbać o zaangażowanie pracowników. Dopiero na samym końcu są twarde wyniki – dodaje.

Fabryki w pełni zautomatyzowane bez człowieka? "Ta koncepcja jest utopijna"

Jeśli chodzi o pracowników produkcyjnych, to Wojciech Klimek nie zauważa w tym obszarze obaw, że automatyzacja odbierze pracę. Inwestycje co prawda powodują, że pracownicy są zbędni na danym stanowisku, ale nie oznacza to, że są zbędni dla firmy. Ich potencjał zostaje uwolniony i mogą się odnaleźć w innym obszarze.

- Pracownicy widzą, że automatyzacja sprawia, iż ich praca staja się łatwiejsza. W naszej branży nie da się wprowadzić pełnej automatyzacji – jest to ekonomicznie nieuzasadnione, dlatego część prac trzeba wykonać manualnie. Automatyzacja polega więc w dużej mierze na tym, aby zastosować takie linie produkcyjne, które będą bardziej ergonomiczne, a praca będzie łatwiejsza. Dodatkowo możemy wyeliminować monotonne i powtarzalne czynności – mówi Wojciech Klimek.

Klimek zwraca uwagę na inny problem – pracownicy bardzo często okopują się na swoim stanowisku i boją się zmiany. Tutaj liderzy odgrywają ważną rolę.

- Liderzy muszą tak kształtować kulturę organizacyjną, aby firma i jej pracownicy byli nastawieni na ciągłą zmianę. W przeciwnym razie wszystkie wprowadzane zmiany – nie na tylko w obszarze produkcji, ale też w szeroko rozumianym obszarze biurowym – będą bardzo trudne – komentuje Wojciech Klimek.

Wojciech Klimek, członek zarządu ds. produkcji w Fakro (Fot. PTWP)

W podobnym tonie wypowiada się Adam Krępa, który podkreśla, że nie wszystko da się zastąpić maszyną. Nowa koncepcja Industry 5.0 stawia na zrównoważony rozwój. Trzeba zwrócić uwagę na dobrą atmosferę, dobre samopoczucie pracownika, a także relacje między człowiekiem i maszyną.

- Moim zdaniem nie będziemy w pełni automatyzować fabryk. Automatyzacja będzie wprowadzana, aby móc osiągnąć odpowiedni zysk, ale jednocześnie będziemy musieli zadbać o to, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby człowieka. Być może pracownik nie będzie spędzać w zakładzie 5 dni, ale dzięki sztucznej inteligencji, serwerom, chmurom, internetowi rzeczy będzie pracować 3 dni. W tym kierunku będzie się to rozwijać – mówi Adam Krępa.

Federal-Mogul Gorzyce jest producentem podzespołów – tłoków do silników spalinowych. Jak mówi Adam Krępa, w ciągu ostatnich 15 lat wprowadzono roboty na produkcji. Dzięki temu znacząco zwiększyła się wydajność. Wcześniej firma zatrudniała 3 tys. osób i produkowała rocznie 4 mln części. Obecnie zatrudnia 2 tys. osób i produkuje 26 mln części na rok.

Do koncepcji fabryki bez ludzi odniósł się także Wojciech Klimek.

- 10 lat temu, gdy zaczęło się mówić o Przemyśle 4.0, pojawiła się koncepcja fabryki, w której jest ciemno, bo roboty nie potrzebują światła. Nie ma w niej ludzi – jest tylko pies i człowiek. Człowiek po to, żeby karmił psa, a pies po to, by pilnował człowieka, aby nie dotykał maszyn. Myślę, że świat nie zmierza w tę stronę – ta koncepcja jest utopijna. Wydaje mi się, że świat idzie w innym kierunku. Firmy wprowadzają automatyzację i robotyzację tam, gdzie praca jest monotonna i uciążliwa. Praca człowieka z kolei staje się luksusem i przyjemnością – ocenia Wojciech Klimek.

I menedżera, i pracowników trzeba przekonać do ciągłego rozwoju

By kadra była przygotowana do pracy w fabryce 4.0, musi rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Z tym jednak bywa problem.

- Z jednej strony wyzwaniem jest przekonanie menedżera, by rozwijał swój zespół, z drugiej strony liderzy muszą pokazać swoim pracownikom, że warto się rozwijać – zwłaszcza tym 50+. Nie jest to łatwe zadanie. Musimy więc zastanowić się, jak przekonać ludzi do tego, że można zmienić pracę i nawyki, wykształcić nowe kompetencje i pozostać w firmie, ale w innym obszarze – mówi Agnieszka Krzemień.

Agnieszka Krzemień, Right Management lead w firmie Manpower (Fot. PTWP)

Wojciech Klimek potwierdza, że jest grupa ludzi, która nie chce się rozwijać. Przyzwyczaili już się do wykonywanych zadań i nie chcą nic zmieniać.

- Najważniejsze jest, aby znaleźć grupę pracowników, którzy chcą się rozwijać. Odpowiednia diagnoza jest kluczowa. Nie zawsze jest to łatwe – czasem ciężko spośród 1000 osób znaleźć np. 100, które postawią na rozwój. Trzeba jednak szukać, bo takie osoby na pewno są w zespole – mówi Wojciech Klimek.

Adam Krępa podkreśla z kolei, że najpierw trzeba spróbować przekonać ludzi do zmiany. Czas na negocjacje nie jest jednak nieograniczony i w pewnym momencie przychodzi czas na decyzje.

- Jest czas na przekonywanie, ale później jest czas na obowiązek przeprowadzenia szkoleń i pokazanie, że nie ma innej drogi. Mamy wybór – albo osiądziemy na laurach i będziemy się przypatrywać, albo zaczniemy się uczyć, rozwijać i poszukiwać nowych rozwiązań, które pozwolą nam na utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Nasza firma działa na globalnych rynkach, dlatego nie ma tu miejsca na zatrzymanie się, dywagacje i negocjacje, czy mamy się rozwijać, czy nie – komentuje Krępa.

Agnieszka Krzemień dodaje, że coraz częściej firmy premiują menedżerów za rozwijanie swoich zespołów.

- Liderzy są premiowani za to, jak rozwijają swoich ludzi. Część ich kwartalnego czy rocznego bonusu opiera się na tym, ilu ludzi w organizacji przeszło ścieżki rozwojowe, zmieniło stanowiska. W ten sposób pracodawcy mobilizują menedżerów do tego, by rozwijali pracowników – za co zostaną odpowiednio wynagrodzeni – mówi Agnieszka Krzemień.

Debatę poprowadził Rafał Kerger, redaktor naczelny WNP.PL, PulsHR.pl i PortalSamorzadowy.pl (Fot. PTWP)

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl