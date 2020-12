Kultura cyfrowa - kluczowy wektor w sprawnej rekrutacji młodych

– Rekrutacja młodych talentów jest w tym momencie jednym z największych wyzwań biznesowych . Pokolenie tzw. milenialsów zazwyczaj chce pracować dla firm, które oferują nowoczesne doświadczenie w miejscu pracy. To ono jest kluczowym parametrem wyboru – zauważa Julia Ryakhovskaya, business support director w Metinvest. I dodaje: rozwój kultury cyfrowej ma ogromne znaczenie.

Pokolenie Y, czyli Milenialsi, to osoby urodzone w ostatnich 20 latach XX wieku. Według prognoz Deloitte do 2025 roku przejmą już 75 proc. całego rynku pracy. Dla prawicowców rekrutacja ich oznacza spore wyzwanie.

– Milenialsi na rynku pracy to osoby, które przede wszystkim kierują się bardzo mocno swoimi pasjami. Szukają w pracy możliwości ich realizacji - i albo otwierają swoje firmy, albo zatrudniają się w takich przedsiębiorstwach, które w jakiś sposób będą to umożliwiały – podkreślała jakiś czas temu Liwia Kwiecień, ówczesna członek zarządu ds. HR w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Przedstawiciele pokolenia Y to - w dużej mierze - idealiści przekonani, że sukcesu w biznesie nie można mierzyć jedynie wynikami finansowymi. Wierzą, że firma może mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, dlatego przy ocenie pracodawcy zwracają uwagę na jakość świadczonych usług, satysfakcję pracowników i lojalność klientów.

Jak skutecznie przyciągnąć ich do firmy, zastanawiano się również w Metinvest Holding LLC. To jeden z wielkich graczy sektorów górniczego oraz metalurgicznego.

W swojej sieci sprzedaży Metinvest ma ponad 90 krajów, a w ponad 40 posiada przedstawicieli. W 2019 r. firma odpowiadała za produkcję 7,6 MT stali, czy też 5,6 MT produkcji koncentratu rudy żelaza. Zatrudnia łącznie ok. 82 tys. pracowników, z czego ponad 67 tys. osób na Ukrainie.

Mimo swojej pozycji, koncern mierzył się z dużym wyzwaniem rekrutacyjnym pracowników „nowej generacji”. Przyciąganie młodych ludzi do ścieżki zawodowej w hutnictwie i górnictwie jest coraz trudniejsze...

Dużym problemem są też konkurenci z rozpoznawalnych, światowych marek i modnych start-upów, z branży technologicznej, handlu detalicznego czy też usług. Tradycyjny przemysł – w tym górnictwo i hutnictwo – nie są dla młodych pracowników atrakcyjnymi sektorami zatrudnienia.

– Rekrutacja młodych talentów jest w tym momencie jednym z największych wyzwań biznesowych. Pokolenie tzw. milenialsów zazwyczaj chce pracować dla firm, które oferują nowoczesne doświadczenie w miejscu pracy. To ono jest kluczowym parametrem wyboru – zauważa Julia Ryakhovskaya, business support director w Metinvest.

Podobnego zdania na temat trudności rekrutacyjnych wśród młodych ludzi jest Barbara Kaleta, członek zarządu i dyrektor HR CMC Poland w Zawierciu.

- Przemysł ciężki to specyficzna branża, więc żeby zachęcić młodych ludzi, musimy ich zainteresować finansowo - wskazywała podczas debaty podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyrektor HR w zwierciańskiej hucie.

W jej opinii na skutki zmian w szkolnictwie branżowym, a więc lepsze przygotowanie młodych kadr dla przemysłu, trzeba jeszcze poczekać.

Przyjęcie kultury cyfrowej

W ukraińskiej Metinvest postawiono na zbudowanie kultury cyfrowej, by w przyszłości móc stać się w oczach młodych pracowników wartym uwagi, zaawansowanym technologicznie pracodawcą.

Pierwszym z podjętych kroków ku cyfrowej transformacji własnych działów HR była redefinicja zarządzania wydajnością. Firma zdecydowała się na zastąpienie typowo administracyjnego procesu, który w poszczególnych sektorach firmy był niespójny, nowoczesnym narzędziem cyfrowym. Metinvest wdrożył rozwiązanie SAP Success Factors Performance & Goals dla 40 tys. pracowników w sześciu spółkach grupy.

System pomaga pracownikom w jeszcze lepszym określaniu i monitorowaniu własnych celów wydajnościowych. Dzięki temu łatwiej panować nad efektywnością firmy i ogólnymi celami produkcyjnymi.

Firma zdecydowała się na taki krok nie tylko po to, by poprawić wizerunek w oczach młodych; m.in. chciała też usprawnić komunikację dwukierunkową, lepiej zarządzać zarówno pracownikami, jak i menedżerami. Wszystkie te potrzeby udało się zrealizować, a z szacunków marki wynika, że w zaledwie 5 lat przełoży się to na oszczędność 2 mld dol.

To, jak duże znaczenie dla pracowników (nie tylko dla oszczędności firmy) ma silna kultura cyfrowa pokazały wyniki opublikowanego w 2018 roku badania Microsoftu. Okazało się wtedy, że w polskich przedsiębiorstwach o silnej cyfrowej kulturze ponad połowa pracowników (52 proc.) ma poczucie znaczącego wpływu na rozwój firmy, która jednocześnie wzmacnia potencjał ich rozwoju. W organizacjach o słabej kulturze cyfrowej odsetek ten wyniósł raptem 8 proc....

- Pracownicy wyposażeni w technologię mają poczucie, że mogą realizować zadania na maksymalnym poziomie swoich możliwości. To szczególnie istotne dla firm, którym zależy na przyciągnięciu i utrzymaniu kadr. Kulturę cyfrową należy rozwijać m.in. w celu wzmocnienia potencjału pracowników oraz zachęcania ich do tego, by osiągali więcej - mówiła wtedy Daria Gostkowska, ówczesna dyrektor HR w polskim oddziale Microsoft.

Trend nie do zatrzymania

Sytuacja związana z pandemią przyspieszała trend, który widoczny był już od wielu lat. Cyfryzacja, digitalizacja i automatyzacja procesów w najbliższych miesiącach będzie stałym elementem zmian na rynku pracy. Jak wynika z raportu "OLX Praca Know How 2021", zdaniem 82 proc. przedstawicieli firm te elementy przybiorą na sile i będą się rozwijać na rynku pracy po pandemii.

- Cyfryzacja automatyzacja, digitalizacja procesów - to zmiany, które działy się jeszcze przed pandemią, ale COVID-19 je w znaczący sposób przyspieszył. Jeszcze przed "czasami wirusa" budziły one spory niepokój wśród HR-owców i pracodawców. Tymczasem wprowadzenie ich okazało się nieuniknione - tak komentuje w rozmowie z PulsHR.pl wyniki najnowszego badania Tomasz Grzechnik, szef OLX Praca.

I dodaje, że niemal z dnia na dzień w OLX Praca pojawiły się takie parametry zatrudnienia, jak praca zdalna, czy rekrutacja online. Wprowadzono też narzędzia umożliwiające rekrutację zdalną.

- W przypadku takich zjawisk jak automatyzacja i cyfryzacja procesów ważne, by oswoić HR-owców z narzędziami, nauczyć ich z nich korzystać i uświadamiać, jakie mogą nieść korzyści - są to m.in oszczędność czasu, pieniędzy, ale też zwiększenie bezpieczeństwa rekrutowanego i rekrutującego - wyjaśnia.

Zapytany, jak kandydaci do pracy odnajdą się w nowej rzeczywistości, stwierdza, że nie powinni mieć z tym większych problemów.

- Osoby kandydujące dziś do pracy to w większości przedstawiciele pokolenia, które urodziło się w czasach internetu, więc ich oczekiwania są naturalne, wpisane w ich cyfrową rzeczywistość. Chcą być rekrutowani szybko i w transparentnie, oczekują konkretnych informacji, odpowiedzi, aplikują przez urządzenia mobilne w dowolnym momencie i miejscu. I spodziewają się natychmiastowych rezultatów. Rolą pracodawców jest umożliwić im kandydowanie w dopasowany do oczekiwań sposób. W OLX służą do tego m.in profil kandydata oraz system zarządzania aplikacjami tak, by odpowiadać na ogłoszenia sprawnie - podsumowuje Tomasz Grzechnik.