Książek Holding przymierza się do przejęcia Antala

Łączna wartość transakcji ma wynieść ok. 11 640 000 zł.

Składa się na nią sprzedaż udziałów, sprzedaż znaku towarowego oraz spłata zobowiązań wewnątrzgrupowych.

Planowana sprzedaż jest jednym z elementów prowadzonych przez Work Service działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej.

Na podstawie umowy Work Service zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie 27.917 udziałów spółki o wartości nominalnej 500,00 złotych, stanowiących na datę zawarcia umowy 100 proc. kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Cena sprzedaży akcji została ustalona na 5.300.000,00 złotych.

Jednocześnie, w ramach transakcji oraz w ramach spełnienia jednego z warunków zawieszających umowy, w dniu 19 grudnia 2019 roku sprzedający zawarł z kupującym umowę sprzedaży znaku towarowego dotyczącego spółki Antal. Cena sprzedaży tego znaku towarowego wynosi 5.100.000 zł netto (6.273.000 zł brutto).

Dodatkowo, po zamknięciu transakcji, spółka niezwłocznie spłaci na rzecz sprzedającego niespłacone kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych w kwocie ok. 1 240 000 zł.

Transakcja jest dokonywana za zgodą banków finansujących Work Service i całość środków z transakcji jest przeznaczona na spłatę innych niż bankowe zobowiązań i poprawę kapitału obrotowego.



Planowana sprzedaż udziałów jest jednym z elementów prowadzonych przez Work Service działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej i stanowi konsekwencję dokonania przez zarząd przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego przyjęto strategię dezinwestycji w odniesieniu do części spółek z grupy.

W październiku minionego roku sfinalizowana została sprzedaż spółki Exact Systems. Pieniądze ze sprzedaży WS wykorzystał do spłaty części zadłużenia wobec konsorcjum bankowego (dokładnie 104 mln zł). Z kolei we wrześniu 2019 r. zarząd grupy Work Service w komunikacie giełdowym poinformował, że przeznaczył do sprzedaży kilkanaście spółek zależnych - w tym spółek grupy Antal i grupy Prohuman.

CZYTAJ DALEJ »

- Podczas współpracy w ramach grupy Work Service rozwinęliśmy skrzydła - otworzyliśmy trzy nowe oddziały w Polsce i trzy oddziały zagraniczne - w Pradze, Bratysławie i Budapeszcie. Rozwinęliśmy również portfolio usług - obecnie mamy prężnie rosnący dział market research, agencję pracy robotów czy unikalną platformę skupiającą rekrutrów o nazwie REX. Zainwestowaliśmy w wewnętrzne innowacje, np. nowe systemy IT i znacząco rozbudowaliśmy zespół. Teraz jesteśmy gotowi na dalszy rozwój tych działań, a także nowe wdrożenia - wiemy, że nowy partner pozwoli nam szybciej osiągać kolejne kamienie milowe w rozwoju Antal i nie możemy się doczekać nowych projektów - mówił po ogłoszeniu zamiaru sprzedaży Artur Skiba, prezes Antal. Przy poprzedniej operacji zmiany właściciela Antala, 6 lat temu, pojawiło się wielu zainteresowanych jego kupnem, w tym kilku z Polski. Były to firmy zarówno z branży rekrutacyjnej, jak i fundusze inwestycyjne. Ostatecznie wygrała spółka Work Service, ale miał poważnego rywala. Jedną z firm, która złożyła konkurencyjną ofertę była agencja rekrutacyjna z Wielkiej Brytanii - Five Ten Group. Kto tym razem może być zainteresowany transakcją? - Antal jest rozpoznawalną marką w branży rekrutacji specjalistów i menedżerów. Działa również w regionie CEE poprzez biura na Węgrzech i w Czechach. Potencjalnie istnieją więc dwa typy kupujących: fundusze private equity lub firmy branżowe (szczególnie te działające w branży blue collar czy rekrutacji tymczasowych). Wzorcem dla tej transakcji może być zakup firmy Grafton, działającej w Polsce i Europie przez GI Group – włoski holding rekrutacyjny aktywny do tej pory głównie w rekrutacji tymczasowej. Jednak Grafton posiadał w Europie znacznie większą ekspozycję na pracę tymczasową i outsourcing, podczas gdy Antal jest głównie firmą zajmującą się rekrutacją stałą - komentował dla PulsHR.pl Michał Młynarczyk, dyrektor zarządzający firmą rekrutacyjną i outsourcingową Devire. - Decyzja nie jest zaskoczeniem, bo już od ponad roku Work Service borykając się z problemami płynności finansowej, zdecydował o skupieniu się na działalności podstawowej i kolejno sprzedawał spółki takie jak: IT Kontrakt czy ProService – dodaje Młynarczyk. Wśród kupujących może też być obecny prezes agencji Artur Skiba, który w ten sposób może odkupić przynajmniej część udziałów które sprzedał Work Service 6 lat temu. Trudno jednak oszacować, ile wyniesie wartość transakcji. - Mimo, że dobrze znamy naszą konkurencję, to jednak nie znamy jej na tyle dobrze, by dokonać odpowiedzialnej wyceny. W naszej branży znaczenie mają nie tylko wyniki finansowe (obroty, zyski), struktura czy lojalność klientów, ale również realna dywersyfikacja usług, kompetencje i doświadczenie stabilnego zespołu, specyfika rynku, orientacja na rozwiązania technologiczne, itd. Niektóre z tych aspektów działają zapewne na korzyść wyższej wyceny, mamy wątpliwość czy wszystkie – wskazuje Piotr Mazurkiewicz, partner HRK. Warto przypomnieć, że w 2013 r. Work Service kupiła polski biznes Antal International wraz z prawem do posługiwania się marką w trzech krajach: Polsce, Czechach i na Słowacji za 28 mln zł. Work Service potrzebuje pieniędzy na gwałt, wobec czego trudno spodziewać się, że uda jej się z inwestycji wyjść z zyskiem. Raczej nie będzie to możliwe. Czytaj więcej: Agencja Antal na sprzedaż. "Potencjalnie istnieją dwa typy kupujących"