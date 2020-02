Kobiety w branży motoryzacyjnej? Ten widok już mało kogo dziwi

Kobiety są coraz bardziej otwarte na zawody dotychczas uważane za męskie. Przykładem jest sektor motoryzacyjny, w którym pracę podejmuje coraz więcej pań.

- Motoryzacja nadal kojarzy się z obszarem zdominowanym przez mężczyzn. Jednak rzeczywistość mocno się zmienia. Uczelnie techniczne przyjmują coraz więcej kobiet. Panie natomiast świetnie sobie radzą w zawodach uznawanych za męskie – mówi Magdalena Smolarska, zastępca dyrektora ds. HR i kierownik rozwoju zasobów ludzkich w Faurecii (producent wyposażenia samochodów oraz metalowych konstrukcji siedzeń) na Polskę.

W podobnym tonie wypowiada się Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji w Volkswagen Poznań. Jej zdaniem sektor motoryzacyjny wciąż jest męską branżą, choć sytuacja ta bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich 5 latach. Coraz więcej kobiet obejmuje stanowiska wcześniej zarezerwowane umownie tylko dla panów. Dziś już nikogo nie dziwi fakt, że kobieta pełni funkcję kierownika ds. jakości, logistyki czy nawet kierownika linii produkcyjnej.

- Dwa lata temu Christiane Engel jako pierwsza kobieta w koncernie VW przejęła stery i funkcję dyrektora fabryki samochodów zlokalizowanej we Wrześni. Różnorodność ubogaca, jest wartością i nie należy się jej bać. Volkswagen Poznań, realizując strategię zarządzania różnorodnością nie skupia się tylko na płci, choć to najprostszy i bardzo widoczny wskaźnik. Ważne jest dla nas wszystko to, co powoduje, że każdy pracownik, niezależnie od jego przekonań, doświadczeń, orientacji seksualnej czy w końcu płci czuł się dobrze, był w stanie w pełni wykorzystać swoje kompetencje i umiejętności – komentuje Jolanta Musielak.

CZYTAJ DALEJ »

Stereotypy wciąż pokutują. Volkswagen Poznań stara się jednak zmieniać ten punkt widzenia, zapraszając panie do swoich zakładów, dając tym samym możliwość zapoznania się z firmą i stanowiskami, na których mogą pracować.

- Jestem pewna, że zatrudnienia pań w męskich teamach przynosi same korzyści - nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim dla ludzi w zespołach. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują też, że atmosfera i komunikacja w zespołach mieszanych wyraźnie się poprawia. Mistrzowie często wracają do mnie z informacją, że panie „łagodzą obyczaje" w zespołach. A to chyba najlepsze potwierdzenie, że kierunek, w którym idziemy jest dobry - wskazuje Jolanta Musielak.

Z roku na rok odsetek kobiet pracujących w Volkswagen Poznań rośnie. W tej chwili kobiety stanowią ok. 8 proc. całej 11 tys. załogi - w głównej mierze pracują one na stanowiskach administracyjnych i inżynierskich. Blisko 130 kobiet pracuje także na stanowiskach bezpośrednio związanych z procesem produkcji, w szczególności w obszarze lakierni i montażu.

- Kobiety doskonale radzą sobie w dziale kontroli jakości i na stanowiskach wymagających dużej precyzji i dokładności. Promujemy także kształcenie kobiet w zawodach technicznych i zachęcamy młode panie do podjęcia nauki w jednej z dwóch szkół zawodowych, z którymi współpracujemy. Tam mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w zawodach tak specjalistycznych jak odlewnik czy mechanik precyzyjny. To co wyróżnia także Volkswagen Poznań na tle innych spółek koncernu to najwyższy odsetek kobiet wśród kadry managerskiej – 34 proc. - wskazuje Jolanta Musielak.

Ponadto, wśród ubiegłorocznych 60 absolwentów klas patronackich Volkswagena było pięć kobiet.

- Także wśród aktualnie uczących się mamy dwie uczennice klasy odlewniczej - i to jedyne w Polsce - dodaje Jolanta Musielak.

Sektor motoryzacyjny wciąż jest męską branżą, choć sytuacja ta bardzo zmieniła się w ciągu ostatnich 5 latach. (Fot. mat. pras.)

Faurecia stawia na kobiety

Innym przykładem firmy z branży automotive promującej zatrudnienie kobiet jest Faurecia. 40 proc. załogi firmy to kobiety. Spółka bardzo mocno współpracuje z uczelniami. Organizuje akcje promocyjne, w których uczestniczą kobiety zatrudnione w obszarze R&D.

- 18 proc. zespołu badawczo-rozwojowego stanowią kobiety, a warto dodać, że na początku nie mieliśmy ani jednej kobiety w zespole. Postęp jest zatem bardzo duży – mówi Magdalena Smolarska.

Panie pracują również na produkcji, jednak warto wziąć pod uwagę, że dział produkcyjny rządzi się swoimi prawami – nie wszystkie prace mogą wykonywać kobiety, podobnie jak nie wszystkie prace powinny wykonywać mężczyźni. Wszystko zależy od rodzaju produkcji.

- Przykładowo w Wałbrzychu mamy fabrykę produkującą zagłówki i podłokietniki do samochodów. Jest to typowa szwalnia, w związku z tym 80 proc. zatrudnionych to panie. Swoich sił próbowali także panowie, jednak ich zdolności manualne są mniejsze niż w przypadku kobiet. Tuż obok mamy zakład produkujący struktury metalowe do foteli samochodowych, gdzie zatrudniamy zaledwie 7 proc. kobiet. Praca w tej fabryce do lekkich nie należy, choć produkcja jest zautomatyzowana, to jednak trzeba przenosić ciężkie elementy – nie jest to raczej praca dla kobiety. W kolejnej fabryce w Wałbrzychu produkujemy metalowe elementy, dzięki którym fotele samochodu odchylają się. Choć jest to typowa fabryka metalowa, to jednak produkowane są drobne elementy, a stanowiska pracy są siedzące – tłumaczy Magdalena Smolarska.

Strategia firmy Faurecia zakłada, że w finalnym etapie rekrutacji wśród trzech kandydatów powinna znaleźć się co najmniej jedna kobieta. W ten sposób spółka chce wzmocnić zróżnicowanie z uwagi na płeć.

- Oczywiście są obszary, gdzie zwiększenie liczby kobiet jest wyzwaniem, np. obszar obróbki cieplnej. Już na poziomie studiów można zauważyć, że niewiele kobiet interesuje się tą wąska dziedziną. To bardzo ogranicza wybranie trzech finalnych kandydatów, wśród których będzie kobieta. Nie jest tak jednak we wszystkich obszarach, albowiem w jednej z naszych fabryk połowę kadry zarządzającej stanowią właśnie kobiety – w obszarze finansowym, ale także logistycznym czy produkcyjnym. W innym zakładzie to właśnie kobieta jest zastępcą dyrektora fabryki – obejmuje stanowisko deputy plant managera i w przyszłości będzie mogła awansować i objąć stanowisko dyrektora fabryki – ocenia Magdalena Smolarska.

Agnieszka Kąkol, deputy plant manager zakładu Faurecia w Jelczu-Laskowicach. Ma 15-letnie doświadczenie menadżerskie w przemyśle. Od 2 lat jest zastępcą dyrektora zakładu, prowadzi z sukcesem zespół nowych uruchomień i produkcji komponentów do foteli samochodowych (Fot. mat. pras.)

Podejście, w którym nacisk położony jest na zatrudnienie kobiet, przejęto z globalnej polityki rozwoju zasobów ludzkich grupy Faurecia.

- Po przeprowadzeniu badań na rynku okazało się, że decydujący głos w sprawie zakupu samochodu mają kobiety. Skoro panie mają największy wpływ na wybór auta, to dlaczego kobiety nie mają mieć wpływu na to, jakie auta powinniśmy produkować i jak będzie wyglądała przyszłość motoryzacji? Właśnie dlatego przywiązujemy tak dużą uwagę do zwiększenia zatrudnienia liczby kobiet na różnych stanowiskach w organizacji – wyjaśnia Magdalena Smolarska.

Co istotne, czasem kobiety same sobie stwarzają bariery w zdobywaniu kierowniczych stanowisk - fundują sobie szklany sufit. Jak zaznacza Magdalena Smolarska, bardzo często kobiety nie wierzą, że mogłyby osiągnąć sukces. Brakuje im wiary we własne możliwości. Tutaj wsparcie pracodawcy może okazać się bezcenne.

- To nie jest tak, że branża motoryzacyjna czy dana firma jest zamknięta na rozwój kobiet. Otwartość musi być jednak obustronna. Rzecz w tym, że kobietom trzeba dać impuls do działania i pokazać, że to, o czym mówimy, jest w zasięgu ręki. Tutaj duże znaczenie mają działania w obszarze management development. W Faurecii staramy się zainspirować ludzi do tego, aby patrzyli na organizację poprzez swoje możliwości. Sposobności do rozwoju jest wiele, trzeba tylko w nie uwierzyć i nie podążać za utartymi schematami. Nie można myśleć, że motoryzacja to sektor wyłącznie dla mężczyzn. Każdy znajdzie tutaj swoje miejsce, musi tylko chcieć – komentuje Smolarska.

She's Mercedes

Również Mercedes-Benz dostrzega potencjał kobiet. Najpierw była inicjatywa „She’s Mercedes”, która pozwala marce je lepiej poznać i potem spełniać ich oczekiwania. Obejmuje m.in. serwis internetowy tworzony przy współudziale kobiet z całego świata, które wzajemnie się inspirują, dzieląc się spostrzeżeniami na temat sukcesu zawodowego, życia prywatnego, realizacji pasji i właściwego zbalansowania wszystkich dziedzin życia. „She’s Mercedes” to program oferujący też networking i pomoc w rozwiązywaniu problemów w trzech obszarach życia nowoczesnej kobiety: mobilności, usług finansowych oraz edukacji w dziedzinie zarządzania finansami.

W 2017 roku spółka Mercedes-Benz Manufacturing Poland rozpoczęła budowę fabryki ultranowoczesnych silników do osobowych modeli Mercedesa, a rok później ogłosiła kolejną inwestycję, tym razem budowę fabryki baterii elektrycznych. W obu zakładach zatrudnienie znajdzie ponad 1300 osób. Podczas pierwszych rekrutacji okazało się, że kobiety stanowią pokaźną grupę załogi – ok 35/40 proc. Na wydrenowanym rynku pracy, na którym brakuje specjalistów IT, inżynierów, technologów produkcji i całej kadry technicznej, jest dużo pań obdarzonych wiedzą i umiejętnościami, które wciąż nie są w pełni wykorzystywane.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland organizuje programy edukacyjne dla żeńskiej młodzieży szkół ponadpodstawowych - „Girls GO Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię” (Fot. mat. pras.)

Po pierwszych doświadczeniach z rekrutacją Mercedes-Benz Manufacturing Poland zaczął budować cały program zachęcający kobiety do pracy w produkcji przemysłowej. I tak np. spółka od dwóch lat organizuje (wspólnie z władzami lokalnymi) targi pracy dla kobiet (dotychczas w Legnicy i w Jaworze) czy programy edukacyjne dla żeńskiej młodzieży szkół ponadpodstawowych jak „Girls GO Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię”. Ich podstawą jest przekonanie, że tylko świadome działania rozwojowe mogą odczuwalnie poszerzyć perspektywy i ambicje kobiet poza dużymi aglomeracjami.