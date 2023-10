Kobiet w fabrykach jest coraz więcej, ale wciąż za mało. Jak to zmienić?

Firmy produkcyjne są świadome, że warto budować różnorodne zespoły, jednak na rynku pracy jest zbyt mało kobiet z technicznymi kompetencjami, które mogłyby uzupełnić wakaty.

By to zmienić, warto przekonywać dziewczyny już na etapie szkół podstawowych do wyboru technicznych szkół.

Nigdy nie jest za późno na naukę kompetencji technicznych - kobiety coraz częściej nie boją się zmieniać swojej ścieżki kariery.

- Firmy są świadome, że potrzebują różnorodności w zespołach i na stanowiska techniczne szukają zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Po wprowadzeniu ofert na rynek okazuje się jednak, że kobiet z odpowiednimi kompetencjami nie ma. To bardzo trudna sytuacja - ciężko jest zatrudnić kogoś, kto nie ma kompetencji technicznych tylko ze względu na chęć zapewnienia różnorodności w zespole – mówi Karolina Zychiewicz, value stream manager w 3M Wrocław.

Trzeba przekonać dziewczyny już w podstawówce, że warto rozwijać kompetencje techniczne

Zdaniem Karoliny Zychiewicz bardzo istotne jest pokazywanie dziewczynom nie tylko na uczelni, ale już w technikum, liceum czy w szkole podstawowej, jakie możliwości na rynku pracy da im techniczne wykształcenie.

- Ciągle jednak obserwujemy bardzo dużą rolę modelek, które są obecne w przestrzeni publicznej, na social mediach czy w innych kanałach. Nie promują one tego rodzaju rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Tu jest nasza ogromna rola, żeby promować tę ścieżkę. Jest wiele fundacji, z którymi współpracujemy na poziomie szkół podstawowych i liceów, kiedy podejmowana jest decyzja, o tym, w jakim kierunku młode dziewczyny będę się kształcić. Jesteśmy obecni także na studiach, żeby budować kompetencje techniczne wśród kobiet, które potem pozwolą im z odwagą wkroczyć na rynek pracy i go podbijać – mówi Karolina Zychiewicz.

W podobnym tonie wypowiada się Teresa Sielawa, dyrektor ds. personalnych w Nexteer Automotive, która uważa, że powinniśmy jak najwcześniej budować świadomość wśród młodych dziewczyn, aby mogły podjąć decyzję o rozwoju zawodowym i wyborze technikum w wieku 14 czy 15 lat. Firmy powinny promować tę ścieżkę w szkołach, ale również wewnątrz firmy. Tak właśnie działa Nexteer, który stworzył program Software Academy.

- W naszym centrum technicznym przeważają jeszcze mężczyźni, ale do tegorocznego kursu zgłosiło się bardzo dużo kobiet, z czego jestem dumna – mówi Teresa Sielawa.

Kobiety coraz bardziej odważne. Nie boją się zmieniać ścieżki kariery

Również Karolina Zychiewicz zaznacza, że kobiety coraz częściej nie boją się zmieniać swojej ścieżki kariery.

- Kilka moich koleżanek zdecydowało się przejść z różnych obszarów na ścieżkę IT. To pokazuje, że w każdym wieku się da i można nabyć techniczne kompetencje – mówi Karolina Zychiewicz.

- Widzimy też, że wewnętrzne programy rozwojowe zachęcają kobiety do spróbowania swoich sił. Zdarza się, że niektóre role bardzo zautomatyzowane lub też bazujące na wysokich technologiach kobiety postrzegają jako niedostępne i stereotypowo przypisane mężczyznom. W przypadku udziału w firmowym programie decydują się zrobić krok do przodu, ponieważ wiedzą, że po jego ukończeniu mogą powiedzieć, iż nie chcą iść w tym kierunku. Dodam, że bardzo często okazuje się, że kiedy już zobaczą, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, to podążają w tym kierunku. Warto więc pokazywać możliwości – mówi Zychiewicz.

* Tekst powstał w trakcie debaty "Kobiety w fabryce", która odbyła się podczas konferencji "Nowy Przemysł 4.0".

