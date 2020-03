Kobieca załoga linii Emirates odwiedziła cztery kontynenty w 10 dni

Żeńska załoga pilotowała samolot towarowy Boeing 777 Emirates SkyCargo.

Kobiety stanowią ponad 40 proc. zatrudnionych osób w Emirates, większość w nich pracuje jako personel pokładowy.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w nagradzanym systemie rozrywki pokładowej Emirates ice można obejrzeć ponad 120 filmów wyreżyserowanych przez kobiety.

Kapitan Ellen Roz ze Stanów Zjednoczonych i pierwsza oficer Heidi McDiarmid z Australii pokonały blisko 30 tys. kilometrów w 10 dni w ramach pięciu lotów towarowych: z Frankfurtu do Meksyku, następnie do Quito, Aguadilli, Amsterdamu i na koniec do Dubaju, przewożąc ponad 300 ton ładunku - od świeżych kwiatów i owoców po leki. Na trasie z Frankfurtu do Meksyku towarzyszyła im także kapitan Heather Wolf z Kanady.

Kobiety stanowią ponad 40 proc. wszystkich zatrudnionych osób w Emirates, większość z nich pracuje jako personel pokładowy. Piloci Emirates płci żeńskiej pochodzą z przeszło 30 krajów i mają od 23 do 62 lat.

160 różnych narodowości

Kobiety ponad 160 różnych narodowości (w tym ponad 1100 obywatelek Zjednoczonych Emiratów Arabskich) są zatrudnione na stanowiskach operacyjnych m.in. w działach operacji lotniczych, konstrukcyjnym, obsługi technicznej i czyszczenia samolotów, cateringu, cargo i operacji na płycie postojowej, a także przy obsłudze klienta w działach usług lotniskowych czy sprzedaży oraz na stanowiskach w obsłudze biznesowej w centrali spółki.

- Od samego początku grupa Emirates w dużym stopniu zawdzięcza swój sukces ciężkiej pracy i talentowi naszych pracownic na najróżniejszych stanowiskach. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet chcemy uczcić ich ogromne osiągnięcia nie tylko w ramach Emirates, ale także w branży lotniczej ogółem. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasz wielonarodowy zespół kobiet przeciera szlaki, łącząc ludzi na całym świecie, a ponadto stanowi wzór do naśladowania, zachęcając kobiety do pracy w lotnictwie - powiedział Abdulaziz Al Ali, wiceprezes grupy Emirates ds. zasobów ludzkich.

Linie Emirates świętują także wspólnie z pasażerami na pokładzie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w nagradzanym systemie rozrywki pokładowej Emirates ice można obejrzeć ponad 120 filmów wyreżyserowanych przez kobiety. Wśród nich pojawiły się hity Hollywood takie jak "Aniołki Charliego" w reżyserii Elizabeth Banks czy "Mamma Mia!" Phyllidy Lloyd, a także nagrodzone Oscarami "The Hurt Locker. W pułapce wojny" Kathryn Bigelow czy "Między słowami" Sofii Coppoli. Katalog obejmuje także filmy nieanglojęzyczne, takie jak "The Sky is Pink" Shonali Bose czy "Dziewczynka w trampkach" Haify al-Mansour. Loty towarowe inne niż pasażerskie W przeciwieństwie do lotów pasażerskich, loty towarowe Emirates nie zawsze rozpoczynają się i kończą w Dubaju. Trasa obejmuje zazwyczaj kilka miejsc wylotu i miejsc docelowych obsługiwanych rotacyjnie na przestrzeni kilku dni. Zapewnia to większą elastyczność operacji cargo i umożliwia szybki i sprawny przewóz towarów z miejsca produkcji na rynki, na których jest na nie zapotrzebowanie. Samolotem pilotowanym przez kapitan Roz i pierwszą oficer McDiarmid na trasie z Quito-Aguadilla-Amsterdam zostało przewiezionych ponad 75 ton świeżych kwiatów. Loty towarowe Emirates z Quito tworzą bezpośredni kanał eksportowy dla ekwadorskiej branży kwiaciarskiej do Amsterdamu, największego centrum dystrybucji kwiatów na świecie. Usługi przewoźnika zasilają gospodarkę Ekwadoru i zapewniają utrzymanie ponad 100 000 osób pracujących przy hodowli i zbiorach kwiatów. Loty towarowe umożliwiają także szybki transport dóbr takich jak leki ratujące życie z miejsc ich produkcji do pilnie potrzebujących chorych. Żeńska załoga Emirates przewiozła z Frankfurtu do Meksyku blisko 10 ton cennych leków. Każdego tygodnia Emirates SkyCargo realizuje regularne połączenia towarowe do ponad 40 kierunków na całym świecie. Oprócz tego samoloty towarowe Boeing 777 Emirates wykonują loty czarterowe na specjalne zlecenie klientów, dostarczając najróżniejsze towary - od maszyn ponadgabarytowych po pomoc humanitarną. W 2019 roku flota Emirates SkyCargo wykonała ponad 300 operacji czarterowych na całym świecie.