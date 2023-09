Kierownictwo firm już to wie. Teraz kolej na pracowników

Niedobór kompetencji związany z cyfrową transformacją gospodarki jest dziś widoczny we wszystkich sektorach, jednak szczególnie mocno odczuwa go branża produkcyjna (fot. Sigmund / Unsplash)

- Jest tylko pewien warunek: muszą akceptować konieczność zmian. O ile kierownictwo firmy i menedżerowie wyższego szczebla rozumieją znaczenie zmian, jakie niesie ze sobą Przemysł 4.0, o tyle na niższych szczeblach pracownicy często nie mają takiej wiedzy. Jeśli jej nie otrzymają, organizacja może nie osiągnąć zakładanych celów. Opór wobec nowości bywa bowiem czynnikiem blokującym wdrażanie innowacji, ponieważ jest ono wówczas uznawane za narzucone odgórnie i niepotrzebne. Dlatego konieczna jest edukacja i szkolenia oraz dobre zarządzanie zmianą. Ludzie na każdym poziomie produkcji muszą wiedzieć i rozumieć czemu mają służyć nowoczesne rozwiązania i nowe procesy oraz jak wpływają na ich pracę - mówi lider zespołu OT Security Governance w EY Polska Tomasz Szałach.

Jego zdaniem niedobór kompetencji związany z cyfrową transformacją gospodarki jest dziś widoczny we wszystkich sektorach, jednak szczególnie mocno odczuwa go branża produkcyjna. Rozwój nowych umiejętności nie nadążał tu bowiem za szybkim rozwojem technologii. Mechanik i elektryk już nie wystarczy do obsługi linii produkcyjnych sterowanych przez różnego rodzaju systemy. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym na niemal każdym stanowisku pracy wymaga się od pracowników całego zestawu umiejętności IT. Jest to dla sektora przemysłowego duże wyzwanie, bo na rynku brakuje ludzi o potrzebnych kompetencjach.

- Trudności z ich pozyskaniem mogą powodować duże opóźnienia w realizacji programów transformacyjnych. Niedostatek kadr powoduje, że wiele firm z sektora przemysłowego, by zmniejszyć lukę w umiejętnościach cyfrowych, szuka kompetencji wewnątrz organizacji. Takie działania wymagają, prócz promocji nowych ról, stworzenia ścieżek szkoleń i edukacji dla osób, które chcą się rozwijać i przekwalifikować w kierunku IT. Budowanie cyfrowych umiejętności we własnych zespołach jest o tyle istotne, że pozwala stworzyć z czasem centrum kompetencji, które będzie służyć wiedzą całej organizacji - wskazuje Tomasz Szałach.

W sprawie nowych technologii zespoły powinny mówić jednym językiem

Przemysł 4.0 wymaga integracji technologii operacyjnych (OT) i informatycznych (IT). Nie jest to łatwym zadaniem, ponieważ przez lata technologie operacyjne były odizolowane od IT, często też są obsługiwane przez nie najnowsze rozwiązania.

W przeszłości systemy IT i OT zaspokajały różne problemy i dlatego ewoluowały w znacząco różne architektury i protokoły komunikacyjne. Ponadto środowiska OT mają tendencję do wolniejszego przyjmowania nowych technologii niż środowiska IT. Jak pokazują badania, 97 proc. kadry kierowniczej zajmującej się transformacją cyfrową w obszarze przemysłowym, uznaje integrację nowych i starszych technologii za duże wyzwanie - wskazuje Tomasz Szałach. - A zatem jeśli cyfrowa transformacja w przemyśle ma przynieść rzeczywiste korzyści biznesowe, wymaga połączenia danych z produkcji i danych z systemów biznesowych.

Aby skutecznie połączyć te dwa światy,m trzeba spełnić kilka warunków. Są to:

Widoczność zasobów i określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób w fabryce . Zarządzanie zasobami (Asset Management) jest koniecznym elementem spajającym światy OT i IT. Należy ustalić jakie zasoby (w tym urządzenia i wszystkie systemy) posiada organizacja i kto za nie odpowiada. Ta widoczność jest fundamentem pod budowę zarządzania technologią w Przemyśle 4.0.

. Zarządzanie zasobami (Asset Management) jest koniecznym elementem spajającym światy OT i IT. Należy ustalić jakie zasoby (w tym urządzenia i wszystkie systemy) posiada organizacja i kto za nie odpowiada. Ta widoczność jest fundamentem pod budowę zarządzania technologią w Przemyśle 4.0. Wyrównanie poziomu dojrzałości procesów w IT i OT . Do tej pory dojrzałość procesów IT zmieniała się dużo szybciej niż w OT, wytwarzając standardowe dobre praktyki zarządzania usługowego (ITSM), zwinne zarządzanie i dostarczanie projektów (agile) czy metodę DevSecOps – dla ciągłego i zautomatyzowanego i bezpiecznego wydawania produktów i usług. Nie jest to dziwne, gdyż procesy produkcyjne oraz architektura systemów OT wyglądają podobnie jak 20 lat temu gdyż historycznie podlegały dłuższym cyklom życia.

. Do tej pory dojrzałość procesów IT zmieniała się dużo szybciej niż w OT, wytwarzając standardowe dobre praktyki zarządzania usługowego (ITSM), zwinne zarządzanie i dostarczanie projektów (agile) czy metodę DevSecOps – dla ciągłego i zautomatyzowanego i bezpiecznego wydawania produktów i usług. Nie jest to dziwne, gdyż procesy produkcyjne oraz architektura systemów OT wyglądają podobnie jak 20 lat temu gdyż historycznie podlegały dłuższym cyklom życia. Zarządzanie ryzykiem i cyberbezpieczeństwo. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi sektor przemysłowy, jest zrozumienie ryzyka oraz wpływu incydentów, które pojawiają się w trakcie przechodzenia firm produkcyjnych na nowe rozwiązania technologiczne. W wyniku konwergencji (występowanie podobnych cech) klasycznych środowisk przemysłowych i Internetu Rzeczy (IoT) infrastruktura technologii operacyjnych (OT) jest coraz bardziej narażona na cyberataki. Ryzyka stwarzają też przestarzałe i podatne systemy i brak inwestowania w bezpieczeństwo. Współpraca pomiędzy IT i OT wymaga więc także stworzenia wspólnej, jednolitej polityki zarządzania ryzykiem i zwiększania świadomości oraz odpowiedzialności zarządów za obszar cyberbezpieczeństwa.

