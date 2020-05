Juszkiewicz znów jest głosem Google Maps

Od piątku, 29 maja głos Juszkiewicza znowu możemy usłyszeć w Google Maps.

- Jestem szczęśliwy, ale nie dlatego, że to ja wróciłem. Bo przynajmniej jeszcze na jakiś czas wygrał człowiek - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Jarosław Juszkiewicz.

Czytaj też: Zastąpiła go maszyna. Głos Google Maps żegna się ze "słuchaczami"

Przez ostatnie 13 lat Juszkiewicz użyczał głosu w popularnej nawigacji Google Maps. 22 maja, dziennikarz Polskiego Radia Katowice oraz znany lektor, został zastąpiony przez maszynę.

- Od rana znajomi pytają mnie, co się stało z moim głosem w Google Maps. To samo, co z robotnikami pod koniec XIX wieku. Zostałem zastąpiony przez maszynę - napisał kilka dni temu na swoim profilu na Facebooku Jarosław Juszkiewicz.

Zmiana ta wywołała ogromne poruszenie, nie tylko wśród fanów motoryzacji. Pod adresem Juszkiewicza w mediach społecznościowych zaczęło pojawiać się wiele pozytywnych komentarzy. Pojawiły się również petycje o przywrócenie ulubionego głosu.

Głośną zamianę komentowali internauci.

- "Nie da się tego słuchać! Pusty, metaliczny dźwięk", "Jazda już nie będzie taka sama" - komentują zamianę lektora na syntezator.

Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje również skrytykował zmianę. - Masakra ten automat. Będzie mi tego głosu brak - napisał.

- Google będzie nadal pracowało nad sztuczną inteligencją, ale chyba nikt nie spodziewał się takiego oporu użytkowników - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Jarosław Juszkiewicz.

Jak przyznał, zaskoczył go ogrom serdeczności i pozytywnych komentarzy, jakie pojawiały się pod jego adresem przez ostatnich kilka dni.