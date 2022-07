Inżynierów czeka rewolucja. Kto nie otworzy się na zmiany, wypadnie z rynku pracy

jk

Inżynierowie na brak ofert narzekać nie mogą, zwłaszcza w przemyśle. Jednak za mniej niż dekadę umiejętności z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki na rynku pracy już nie wystarczą. To, że rola i funkcja pracowników zakładów przemysłowych zmieni się, jest pewne. Za wszystkim stoi cyfrowa transformacja (Fot. mat. pras.)

Inżynierów czeka rewolucja. Zarówno tych pracujących, jak i tych, którzy są na etapie studiów. Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymusza na nich ciągłe zdobywanie nowych kompetencji.

Za mniej niż dekadę, pracujący w przemyśle inżynierowie będą musieli posiadać przede wszystkim umiejętności w zakresie automatyki, robotyki i mechatroniki.

Rosnące znaczenie automatyzacji może budzić obawy, że część inżynierów straci swoje posady. Zdaniem ekspertów to błędne myślenie.

Gdzie widzisz siebie za dziesięć lat? To popularne pytanie rekrutacyjne było punktem wyjścia badań zleconych przez IMechE oraz Institution of Engineering and Technology. Organizacje zrzeszające inżynierów zapytały głównych zainteresowanych o to, jak w ciągu najbliższej dekady zmienią się oczekiwania związane z piastowanymi przez nich stanowiskami.

To, że rola i funkcja pracowników zakładów przemysłowych zmieni się, jest pewne. Za wszystkim stoi cyfrowa transformacja.

– Tempo, w jakim technologie są rozwijane oraz szeroki zakres narzędzi cyfrowych, które będą wykorzystywane do tworzenia produktów i usług przyszłości, sprawią, że nasze stanowiska będą ewoluować. A my musimy zrobić co w naszej mocy, aby sprostać tym potrzebom – mówi Dorota Gardoń, HR Business Partner z BPSC. – Kto się nie rozwija, ten się cofa, dlatego tradycyjna wiedza inżynierska może okazać się niewystarczająca. Musimy rozwijać kompetencje cyfrowe, jednocześnie nie zapominając o umiejętnościach miękkich, bo i one będą zyskiwać na znaczeniu. – dodaje.

- Rewolucja ta polega na tym, by w krótkim czasie przestawić całość procesów (na Przemysł 4.0 - przyp. red.), które w głównej mierze oparte są na ludziach. Ludzie muszą zrozumieć, na czym polega złożoność rewolucji oraz muszą być gotowi na zmianę, rozumieć nowe platformy i języki programowania. Ważne jest też, by potrafili skomunikować samochód z platformami, które mamy w domu czy urządzenia, które między sobą "rozmawiają", np. na terenie fabryk. Złożoność tych operacji sprowadza się do tego, że mamy miliony danych, które prędzej czy później trafią do chmury, a co za tym idzie - nacisk położony jest na cyberbezpieczeństwo – wyjaśnia Tomasz Szpikowski, prezes Bergman Engineering. Inżynier 2030 Za mniej niż dekadę, pracujący w przemyśle inżynierowie będą musieli posiadać przede wszystkim umiejętności w zakresie automatyki, robotyki i mechatroniki. Takiego zdania jest zdecydowana większość pytanych (84 proc.). Baza zostanie, ale już nie wystarczy. Ponieważ ponad 2/3 (69 proc.) pytanych nie ma wątpliwości, że wiedza i umiejętność korzystania z dobrodziejstw, które przynosi sztuczna inteligencja, będzie bardzo ważna w pracy inżynierów produkcji. W czym dokładnie? Dorota Gardoń z BPSC nie ma wątpliwości, że głównie w obszarze analityki biznesowej: – Inwestycje w technologie cyfrowe rosną, co sprawia, że przyszli inżynierowie produkcji muszą posiadać zdolności, które pozwolą im wykorzystać ogromny wzrost dostępności danych i analityki. Ponieważ AI może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości projektowania i inżynierii produkcji, obok robotyki i automatyki, musimy zrobić, co w naszej mocy, by zachęcić społeczność produkcyjną i inżynierską do rozwijania kompetencji w zakresie aplikacji AI i wdrażania tej technologii w swoich fabrykach. – wyjaśnia ekspertka. Czytaj też: Pięciocyfrowe zarobki w tej branży to niemal norma. A miejsc pracy przybywa Nieco mniej pytanych (66 proc.) stawia na kompetencje w zakresie zrównoważonej, oszczędnej i wydajnej pod względem zasobów produkcji. Inżynierowie nie stracą pracy Rosnące znaczenie automatyzacji może budzić obawy, że część inżynierów straci swoje posady. – To błędne myślenie. – rozwiewa wątpliwości Dorota Gardoń i tłumaczy: – Człowiek zapewnia elastyczność, jakiej maszyny nie będą w stanie zagwarantować nam w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Jednak biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian w technologii, inżynierowie będą musieli cały czas reagować na zmiany poprzez podnoszenie i poszerzanie własnych kwalifikacji, by nie wypaść z kręgu zainteresowania rekruterów. Inżynierowie produkcji, zapytani, w jakich obszarach będą potrzebni najbardziej, wymieniają trzy. Sektory energetyczny i transportowy oraz gospodarkę w obiegu zamkniętym. Tam wkład specjalistów będzie największy.

