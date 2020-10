Instrumenty wsparcia pracowników górnictwa zależne od metryki

Podejmując decyzje o rezygnacji z wydobycia węgla i redukcji zatrudnienia w danym zakładzie, należy różnicować instrumenty wsparcia kierowane do młodszych i starszych pracowników. Średni wiek pracowników górnictwa to 39 lat, jednak w tym wymiarze występują istotne zróżnicowania. Pracownicy zatrudnieni na powierzchni są średnio starsi niż pracujący pod ziemią (odpowiednio 48 i 36 lat), a średnia wieku kobiet jest istotnie wyższa niż mężczyzn (odpowiednio 47 i 38 lat) - wskazuje Instytut Badań Strukturalnych (IBS) w raporcie zatytułowanym: Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim.

Przy zachowaniu obecnej dynamiki i kierunku zmian zatrudnienia w górnictwie znaczna część osób - zwłaszcza kobiet pracujących na powierzchni - osiągnie w horyzoncie 2025 roku wiek emerytalny. W rezultacie konieczne może być uzupełnienie zatrudnienia na stanowiskach robotniczych oraz administracyjnych.



Stanowi to - wskazano w raporcie IBS - pewien rezerwuar przesunięć kadr na przykład ze stanowisk dołowych do prac związanych z przeróbką węgla lub innych robót na powierzchni. Działania te mogą jednak wywołać opór ze względu na różnice wynagrodzeń, odmienny charakter oraz zróżnicowanie przywilejów przysługujących w pracy na powierzchni i pod ziemią.



W przypadku przesunięć między stanowiskami pracy, kwestią otwartą będzie rozważenie zmian prawnych, które pozwoliłyby części pracowników uzyskać staż pracy wymagany do osiągnięcia wieku emerytalnego i/lub uprawnień do emerytury górniczej.



Wobec młodszych pracowników natomiast bardziej akceptowalne społecznie będzie zaproponowanie relokacji do innej kopalni lub propozycji przekwalifikowania i podjęcia pracy poza górnictwem. W skład tej grupy wchodzą głównie mężczyźni pracujący na stanowiskach dołowych.

Średnia wieku pracowników zatrudnionych pod ziemią wynosi 36 lat, co oznacza, że skutkiem rezygnacji z węgla jako surowca energetycznego będzie stopniowe uwalnianie znacznego potencjału osób o kompetencjach umożliwiających zatrudnienie w przemyśle, budownictwie i branżach pokrewnych.



Wiek ma znaczenie

Z tej perspektywy należy jednak zapewnić alternatywne i atrakcyjne miejsca pracy oraz wypracować adekwatne rozliczenie przepracowanego stażu pracy górniczej.- Obecnie trzeba stworzyć taki mechanizm, który będzie pozwalał alokować pracowników pomiędzy kopalniami. Jeżeli w danej kopalni kończą się złoża i występuje nadkoncentracja zagrożeń, to należy taką kopalnię zamknąć. A inwestować w kopalnie perspektywiczne - komentuje dla portalu WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. - Generalnie o likwidacji kopalń można mówić wtedy, kiedy wszystko jest precyzyjnie zaplanowane i przygotowane i kiedy rozwiązane są kwestie społeczne. Nie wcześniej. Prowadząc rozmowy z Komisja Europejska, a myślę, że jest to w zasięgu naszych negocjatorów, trzeba uzgodnić możliwość objęcia pakietem osłonowym wszystkie kopalnie Polskiej Grupy Górniczej. Te idące najpierw do likwidacji, jak i te, które będą jeszcze dłużej funkcjonowały. Dlatego, że istotna będzie możliwość alokacji pracowników między kopalniami - podkreśla Janusz Steinhoff.W 2019 roku zatrudnienie w górnictwie wyróżniał wyższy niż średnio w Polsce udział osób w wieku 30-39 lat oraz niższy udział osób pracujących w wieku 50 lat i więcej. Struktura ta wynika z charakteru pracy i związanym z nią systemem emerytalnym. Wśród pracowników sektora górnictwa przeważali mężczyźni w grupie 30-39 lat - trzon kadry robotników dołowych.Łącznie ta grupa stanowiła jedną trzecią wszystkich zatrudnionych w sektorze. Stosunkowo liczna była również grupa mężczyzn w wieku 40-49 lat (23 proc. zatrudnionych). Niemal dwukrotnie przeważała nad grupą mężczyzn do 30 lat (12 proc.), wśród których udział pracowników dołowych był jednak znacznie wyższy. W 2019 roku średni wiek zatrudnionego w górnictwie w Zagłębiu Górnośląskim wyniósł 39 lat.Jak zaznaczono w raporcie IBS, występują również duże różnice w strukturze wieku wśród kobiet i mężczyzn zatrudnionych we wszystkich spółkach górniczych. W 2019 roku, średnia wieku mężczyzn w branży wyniosła 38 lat, natomiast kobiet 47 lat. Oznacza to, że w najbliższych latach znaczna część kobiet osiągnie wiek emerytalny i sektor jeszcze silniej się zmaskulinizuje.Najwięcej kobiet pracujących w górnictwie znajdowało się w grupie wieku 50-59 lat - i to we wszystkich kategoriach, także wśród zatrudnionych na stawiskach robotniczych i dozorze inżynieryjno-technicznym.W 2019 roku średnia wieku pracownika dołowego wynosiła 36 lat, natomiast pracownika powierzchni 48 lat. Pracujący pod ziemią na stanowiskach robotniczych mieli średnio 36 lat, a pracownicy dozoru 40 lat.

Wśród pracowników powierzchni średnia wieku pracowników na poszczególnych stanowiskach (robotniczym, dozoru, administracji) na powierzchni była zbliżona. Między spółkami górniczymi nie występowały istotne różnice pod względem średniej wieku, lecz w tym aspekcie poszczególne kopalnie różniły się między sobą.



Do kopalń z najwyższym udziałem pracowników powyżej średniego wieku należały kopalnie katowickie w zarządzie Polskiej Grupy Górniczej: Mysłowice-Wesoła, Murcki-Staszic oraz Wujek. W 2019 roku w kopalni Wujek dwie trzecie pracowników posiadało ukończone 40 lat. W PGG znajdowały się również kopalnie z najwyższym udziałem najmłodszych pracowników.



Najmłodszą kopalnią była kopalnia Marcel, gdzie z kolei osoby poniżej 40 lat stanowiły dwie trzecie zatrudnionych. Kopalnie katowickie cechował niski udział pracowników w grupie 19-24 lat, co mogło być spowodowane silniejszą absorpcją kadr z pobliskich, zamykanych niedawno zakładów (Wieczorek, Boże Dary) niż przyjęć nowych osób do pracy.



Dokładna średnia wieku pracownika dołowego na stanowisku robotniczym wyniosła 35,6 lat, natomiast dla wszystkich pracowników dołowych (wliczając dozór) w 2019 roku było to 36,2.



Wiek emerytalny mężczyzn w górnictwie to 50 lat, pod warunkiem przepracowania minimum 15 lat pod ziemią i 10 lat w pracy równorzędnej; kobiety w górnictwie osiągają wiek emerytalny przepracowując pod ziemią minimum 15 lat pod ziemią i po 5 latach pracy równorzędnej z górniczą. Bezwarunkowo można przejść na emeryturę po 20 lub 25 lat stażu pracy górniczej. Powoduje to, że w górnictwie dopiero pracownicy z ponad 30-letnim stażem częściej pracują na powierzchni niż pod ziemią.



