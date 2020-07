Grupa Żywiec kupiła dwa nowe browary. Teraz ujednolica system kadrowo-płacowy

Grupa Żywiec współpracuje z Gavdi od 2013 roku. Kolejne działanie miało za zadanie ujednolicenie obsługi procesów administracji kadrami, zarządzania czasem pracy i rozliczania listy płac w nowych browarach.

- Uruchomiona została również samoobsługa pracownicza i menedżerska, która umożliwia między innymi łatwe zgłaszanie i akceptowanie wniosków urlopowych. Nowe usprawnienia objęły ponad 350 osób - mówi Marcin Bogacki, kierownik projektu z ramienia Gavdi.

W ostatnim czasie zakończono prace nad uruchomieniem pełnego rozliczania czasu pracy dla wszystkich pracowników wraz z samoobsługą pracowniczą m.in. w zakresie podróży służbowych, wniosków pracowniczych czy planowania harmonogramów pracy. uruchomienie nowych funkcjonalności po raz pierwszy odbyło się całkowicie zdalnie, a od 1 czerwca 2020 osoby pracujące w browarach Namysłów oraz Braniewo mogą je samodzielnie obsługiwać.

- Standaryzacja procesów i uruchomienie systemu we wszystkich spółkach znacznie zwiększa efektywność czynności kadrowo-płacowych naszych działów HR. Zautomatyzowanie dużej części działań i wprowadzenie samoobsługi pracowniczej zdecydowanie podniosły komfort i wydajność pracy naszych pracowników w browarach Namysłów i Braniewo - mówi Marcin Piątkowski, kierownik wdrożenia projektu z ramienia Grupy Żywiec.

Jakie korzyści niesie ze sobą automatyzacja i robotyzacja pracy działów HR, wyliczyła dla PulsHR.pl Jolanta Durasiewicz, dyrektor ds. wyspecjalizowanych w obszarze HR, Impel Business Solution.

W przypadku księgowości, kadr i płac doskonale obrazują godziny pracy, jakie pracownicy poświęcali na konkretne zadanie. Jeśli chodzi o przygotowywanie wyciągów bankowych, przed zautomatyzowaniem za ten proces odpowiadał cały zespół - w sumie osiem osób. Każdy z pracowników poświęcał na tę czynność 4 godziny dziennie, czyli wszyscy potrzebowali miesięcznie 640 godzin. Koszt ich pracy wynosił co miesiąc 15 tys. zł.

Mimo takich nakładów nie udawało się uniknąć sporych, nawet trzymiesięcznych opóźnień w wykonaniu tego zadania.

Po robotyzacji tym zadaniem zajmuje się pięć osób, każda z nich poświęca ok. 30 minut dziennie. Odpowiadają za ściągnięcie i wpisanie do programu danych, których nie może zebrać robot. Zajmuje im to, zamiast 640, tylko 50 godzin miesięcznie. Dla firmy oznacza to nie tylko poprawę efektywności, ale i oszczędności - zamiast 15 tys. zł jest 1,3 tys. zł.

- Ta zmiana to namacalny przykład, jak robotyzacja wpływa na efektywność pracy. Bo proces, który kiedyś był żmudny i czasochłonny, dziś jest łatwy i szybki. Robot, który może pracować siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny, wykonuje go za nas na bieżąco. Nawet gdybyśmy zatrudnili sztab ludzi, pewnie i tak nigdy nie udałoby się zlikwidować góry dokumentów do analizy - podkreśla Durasiewicz.