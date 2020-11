Górnicy z kopalni do zielonej energii - na razie to tylko gdybanie

Odchodzenie od węgla i transformacja energetyki będą się m.in. wiązać z koniecznością stworzenia miejsc pracy dla ludzi z kopalni i ich otoczenia. Nie brak ostatnio opinii, że w w perspektywie będzie dla nich praca w sektorze odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaice czy energetyce wiatrowej. Ale czy związane z tym zatrudnienie będzie w wystarczające, by zastąpić miejsca pracy w górnictwie? Nasi rozmówcy wskazują, że może to być jedna z możliwości, trudno bowiem przewidywać sytuację, w której tysiące osób z kopalń przechodzą pracować do sektora OZE.

- Trudno określić, czy miejsca pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii będą mogły zastąpić miejsca pracy w kopalniach. To bowiem w 80 procentach takie niesprawdzalne gdybanie... - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, przewodniczący Komitetu ds. Energii i Klimatu Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę. - Przekwalifikowanie górnika w kogoś, kto zajmie się na przykład fotowoltaiką jest możliwe, ale trudne. A im starszy górnik, tym trudniej będzie mu się przekwalifikować. To może być jedna ze ścieżek, ale nie szeroka droga... Pracownicy z kopalń nie zasilą masowo branży OZE.



Zwraca też uwagę na fakt, iż rynek OZE pozostaje u nas głównie usługowy, montażowy.



- I jest on już w dużej mierze zapełniony. Nawet gdyby założyć dynamiczny rozwój fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej, to przecież jest granica tego rozwoju - podsumowuje Herbert Gabryś.



Zdaniem Wacława Czerkawskiego, przewodniczącego Rady OPZZ województwa śląskiego, nie ma szans, by zatrudnienie w branży odnawialnych źródeł energii stanowiły realną i poważną alternatywę dla miejsc pracy w kopalniach.

- Nie widać teraz żadnych ofert pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii, które byłyby w stanie zastąpić te w kopalniach - zaznacza Wacław Czerkawski. - To rynek raczej dość hermetyczny i trudno mówić o miejscach pracy w liczbie kilku tysięcy. To raczej opowieści ekologów, że górnicy nie muszą się martwić, bo czekają na nich miejsca pracy w OZE. Nikt dotychczas tych miejsc pracy nie widział - i chyba szybko nie zobaczy - dodaje Czerkawski.



Wskazuje zarazem, że oczywiście wielu fachowców pracuje chociażby przy fotowoltaice.



- Przemysł OZE, przy obecnym nastawieniu Unii Europejskiej do węgla, ma perspektywy. Jednak na pewno nie jest realną alternatywą dla miejsc pracy w górnictwie węgla kamiennego - powtarza Wacław Czerkawski.



W górnictwie węgla kamiennego pracuje teraz około 80 tys. osób. Dochodzą do tego mniejsze i większe firmy produkujące na rzecz kopalń i świadczące dla nich usługi. Wiadomo, że jednym z głównych wyzwań w procesie transformacji województwa śląskiego są zmiany na rynku pracy.



Jak zaznaczono w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych (IBS) "Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji", dla powodzenia tego procesu istotna jest samoocena możliwości zdobycia zatrudnienia poza sektorem węglowym.



Badania przeprowadzone w drugim kwartale 2019 roku na grupie 305 górników z Polskiej Grupy Górniczej, wskazały, że większość ankietowanych górników oceniała swe kwalifikacje jako umożliwiające zdobycie innej pracy w górnictwie lub w przedsiębiorstwie nie związanym bezpośrednio z wydobyciem i przeróbką węgla.



Blisko 24 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich kwalifikacje stwarzają możliwości otrzymania nowej pracy poza górnictwem, ponad 35 proc. uważało, że raczej nie powinni oni mieć problemu na regionalnym rynku pracy.



Jak wskazano w raporcie IBS, odsetek pracowników Polskiej Grupy Górniczej, którzy zdecydowanie negatywnie oceniali swoje szanse na zatrudnienie w innym niż dotychczasowe miejscu pracy, wynosił ponad 9 proc. Osoby pozytywnie oceniające swoje możliwości w kwestii zmiany pracy w większości miały wykształcenie średnie techniczne oraz zawodowe, a odsetek pozytywnych odpowiedzi w tych grupach pracowniczych wynosił odpowiednio 60 proc. i 59 proc. Ponad 53 proc. tych, którzy ukończyli szkoły lub klasy o profilu górniczym, szacowało swe umiejętności jako stwarzające szanse na rynku pracy poza górnictwem.



Ważne będzie nastawienie

Innym czynnikiem wpływającym na ocenę możliwości zatrudnienia poza kopalnią był wiek badanych. Najmocniej kwalifikacje swe doceniały osoby w wieku 40 lat. Około 29 proc. ich odpowiedzi wskazuje na zdecydowanie pozytywną ocenę w kontekście zmieniającego się rynku pracy, a kolejne 40 proc. - na raczej pozytywną ocenę.Najniżej swe kwalifikacje zawodowe oceniały osoby powyżej 50 lat: ok. 29 proc. twierdzi, że raczej nie ma szans na znalezienie pracy poza górnictwem węgla kamiennego, a nieco ponad 14 proc. ankietowanych było tego pewnych...Poziom wykształcenia determinował też skłonność do akceptacji niewielkiej obniżki wynagrodzenia w nowym miejscu pracy. Jak wskazano w raporcie IBS, ludzie z wyższym wykształceniem byli bardziej skłonni zaakceptować niższą pensję niż ci z wykształceniem zawodowym lub osoby o długim stażu pracy w górnictwie - powyżej 16 lat. Czynnikiem, który nie stanowił istotnej bariery w zmianie miejsca pracy, była odległość i konieczność dłuższych dojazdów do pracy - przy założeniu, że pozostałe warunki zatrudnienia (m.in. wynagrodzenie czy zabezpieczenie socjalne) się nie zmienią.- Jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy alternatywnych dla miejsc pracy w kopalniach, to górnicze związki zawodowe wskazują, że plany rządu to kropla w morzu potrzeb - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jakub Szkopek, analityk mBanku. - Zachodzi też pytanie, czy górnicy odchodzący z kopalń odnaleźliby się w nowych branżach. Generalnie wiele będzie zależeć od dalszego rozwoju gospodarczego po pandemii.Wskazuje przy tym, że w ostatnich dwóch latach przedsiębiorstwa poszukiwały na rynku wykwalifikowanych pracowników. Pandemia zmieniła jednak sytuację na rynku pracy.- Te firmy, które nie skorzystały z tarcz antykryzysowych, dokonały redukcji etatów. Pytanie, jak nasza gospodarka będzie się podnosić po koronawirusie... W Chinach widać już znaczące ożywienie w różnych gałęziach gospodarki - wskazuje Jakub Szkopek.

Zdaniem Iwony Gramatyki, prezes Polskiej Techniki Górniczej (PTG), transformacja energetyczna może sprzyjać pozyskiwaniu nowych miejsc pracy dla odchodzących z kopalń górników, jak również obsługi naziemnej, w tym administracji.



- Jak to będzie wyglądało, zależy od wielu czynników: chęci przekwalifikowania się pracowników do innych branż, wieku ludzi pracujących na rzecz górnictwa (młodym łatwiej dokonywać zmian życiowych) - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Iwona Gramatyka. - Najważniejszy jest jednak człowiek i jego nastawienie oraz jego oczekiwania. Mówię to jako psycholog i człowiek, którego ścieżka zawodowa jest bardzo bogata. Ludzie zazwyczaj nie lubią zmian. Ci, których cechuje kreatywność, mają pod tym względem łatwiej. Należy zatem życzyć pracownikom branży górniczej pozytywnego nastawienia.Na razie branża odnawialnych źródeł energii czeka na ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Jej celem jest wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku i rozwój polskich firm dostarczających sprzęt i świadczących usługi na rzecz energetyki wiatrowej.Polska zobowiązana jest do osiągnięcia do 2020 roku obowiązkowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie nie niższym niż 15 proc., a w perspektywie 2030 roku musimy przekroczyć 20 proc.- Ta ustawa jest bardzo potrzebna - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.Zwraca także uwagę, iż stanie się ona podstawą do projektu przekwalifikowania osób odchodzących z górnictwa węgla kamiennego oraz brunatnego - właśnie w kierunku możliwości ich pracy w sektorze energetyki wiatrowej. Takie centrum szkoleniowe ma powstać w Bytomiu. Tam przez pół roku osoby odchodzące z górnictwa byłyby przygotowywane do pracy w sektorze OZE.- Liczymy zatem, że ta ustawa wejdzie niebawem w życie i można będzie taki ośrodek w Bytomiu uruchomić. Zgodnie z planami pod koniec 2021 roku takie centrum szkoleniowe miałoby ruszyć. Pierwsze osoby zdobywałyby nowe kwalifikacje w ramach pilotażu - wskazuje Gajowiecki.Docelowo około 1000 osób rocznie mogłoby nabywać tam nowe kompetencje, łącznie z nauką języka angielskiego oraz z zajęciami pod okiem psychologów (ze względu na zmianę charakteru zajęcia); osoby wcześniej pracujące na dole kopalń zaczęłyby pracę nad ziemią, przy turbinach wiatrowych.- Górnicy, których kopalnie zostaną zamknięte, zmuszeni będą do znalezienia nowego zatrudnienia. Wiąże się to ze zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, a ciągły rozwój technologii - w tym m.in. w sektorze odnawialnych źródeł energii - sprzyja rozwojowi osobistemu - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Andrzej Kubowicz, prezes zarządu firmy Tech-Energia. - To proces przewidziany na dekady, ale już dzisiaj takie szanse są dobrze odbierane. Energetyka stawia również na nowe technologie i ma ogromny wpływ na pozyskiwanie potencjału ludzkiego z sektora górniczego.Kolejne lata pokażą, ilu pracowników kopalń znajdzie pracę w sektorze odnawialnych źródeł energii i jak te proporcje będą się przedstawiać np. w zestawieniu z nowymi miejscami pracy w budownictwie czy motoryzacji.Zobacz także: Europa osamotniona. Świat inwestuje w węgiel