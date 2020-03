Górnicy JSW będą pracować po 6 godzin. Dla bezpieczeństwa swojego i kolegów

Wprowadzone zmiany mają na celu ograniczenie ryzyka poddawania kwarantannie dużej liczby pracowników (fot. mat.pras.)

Od poniedziałku 23 marca w kopalniach należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostaje wprowadzona zmiana organizacji pracy na stanowiskach dołowych. Górnicy będą pracowali pod ziemią w systemie trzyzmianowym, ale po 6 godzin. Chodzi o to, by załogi nie miały ze sobą styczności.