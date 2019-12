Forte rezygnuje z budowy fabryki w Suwałkach

Jak wyjaśnia Forte, decyzja ta podyktowana jest wysoką niepewnością co do sytuacji makroekonomicznej w Europie oraz stale rosnącymi kosztami działalności spółki, w szczególności dotyczącymi wzrostu kosztów energii i kosztów pracy, jak również ograniczeniami dostępu do siły roboczej, które mogą mieć istotny wpływ na ekonomiczną opłacalność przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2018 r. zarząd Forte podpisał z grupą Homag list intencyjny dotyczący zaprojektowania, wykonania i dostawy wyposażenia linii produkcyjnych do nowej, piątej fabryki mebli w Suwałkach.

Zakładano wówczas, że wartość przyszłej umowy wyniesie ok. 60 mln euro netto, a jej realizacja zostanie podzielona na trzy etapy. Po zakończeniu inwestycji i przeprowadzeniu końcowych testów wydajnościowych docelowo planowanych było osiągnięcie wydajności nowej fabryki na poziomie 106 tys. paczek tygodniowo.

Teraz zarząd Forte poinformował, że obecnie nie będzie kontynuował rozmów z grupą Homag w sprawie zawarcia umowy dotyczącej inwestycji w Suwałkach.

Forte to jeden z producentów mebli do samodzielnego montażu. Obecnie Forte ma pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz w Hajnówce. Całkowita powierzchnia produkcyjna fabryk wynosi 143 tys. metrów kwadratowych, zaś powierzchnia magazynowa 103 tys. metrów kwadratowych.

Grupa Forte zatrudnia ponad 3,5 tys. pracowników.

Od 1996 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.