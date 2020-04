Firmy rodzinne: tarcza antykryzysowa to żadna ochrona, to plaster na rany

Sejm stracił wiarygodność w oczach przedsiębiorców i zebrał aż 85,3 proc. negatywnych ocen. Jednak przedsiębiorcy dostrzegli rolę Senatu i negatywnie jego wkład w tarczę antykryzysową oceniło jedynie 33,8 proc. Przedsiębiorcy dostrzegli więc senackie poprawki oraz ich bezkompromisowe odrzucenie przez większość sejmową.

Lepiej niż rząd i Sejm oceniana jest działalność władz lokalnych na rzecz ratowania biznesów. Choć wynik 55,8 proc. ocen negatywnych nie zadowala, jednak jest to zupełnie inny obraz starań władz lokalnych niż efektów działań rządu i Sejmu.

Obecne ograniczenia działalności gospodarczej rodzą obawę 57,7 proc. firm stwierdza, że nie przetrwa najbliższych 12 tygodni. Natomiast 44,3 proc. nie doczeka nawet 9 tygodni.

Firmy rodzinne przewidują poważne problemy pomimo obowiązywania tarczy antykryzysowej już od kwietnia. Bankructwo firm oznacza jednocześnie ruinę rodzin przedsiębiorców.

Dla 91 proc. respondentów dochody z firmy stanowią ponad połowę rodzinnych dochodów. Dla 71,8 proc. to ponad trzy czwarte dochodów. Są to firmy dojrzałe: 69,9 proc. z nich działa ponad 11 lat.

Tworzą krajobraz poza metropoliami, bowiem 69,2 proc. z nich działa w miejscowościach poniżej 0,5 mln mieszkańców. Są rozwojowe i z aspiracjami, bo jedynie 30,1 proc. z nich koncentruje się tylko na rynku lokalnym. Pozostałe działają na skalę międzynarodową i ogólnopolską. Jedynie 34 proc. respondentów to mikrofirmy.

Wśród recept na uzdrowienie sytuacji przeważają między innymi następujące pomysły przedsiębiorców: dofinansowanie na preferencyjnych warunkach z gwarancją kredytową BGK, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju dla wszystkich firm, zwolnienie wynagrodzeń z podatku dochodowego i składek ZUS dla wszystkich firm, pokrycie przez ZUS wynagrodzeń w okresie kwarantanny czy wprowadzenie/zwiększenie elastyczności norm czasu pracy i wynagrodzeń.

Według wyników badania w odczuciu przedsiębiorców rodzinnych tarcza antykryzysowa jest jedynie plastrem na rany zadane przez kryzys. To żadna ochrona, to żadne lekarstwo, żadna terapia, żaden plan wyjścia z kryzysu. To chwilowe zatrzymanie krwotoku, ale nie reanimacja i nie rehabilitacja pacjenta, jakim jest polska przedsiębiorczość w wyniku zderzenia z pandemią.

Badanie przeprowadzono w formie elektronicznej ankiety 31 marca-2 kwietnia 2020 r. Udział w badaniu wzięło 156 firm rodzinnych z całego kraju.

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) powstało w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy osób, reprezentujących środowiska biznesu, akademickie oraz eksperckie. IFR jest największą i najstarszą organizacją reprezentującą środowisko firm rodzinnych, zrzeszającą około 500 przedsiębiorców z całej Polski.