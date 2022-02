Firma motoryzacyjna stawia na kobiety. Wie, że różnorodność jest w cenie

Działająca w Grójcu firma motoryzacyjna Faurecia uruchomiła specjalny program dedykowany kobietom. - Mimo utartego przekonania, że branża motoryzacyjna dedykowana jest mężczyznom, pozostaje ona otwarta dla kobiet - podkreśla Leszek Martowski, complete seat manager w Faurecii w Grójcu.

Autor: KDS

• 17 lut 2022 13:02





W Faurecii w Polsce zatrudnionych jest ponad 6 000 osób, z czego aż 40 proc. załogi stanowią właśnie kobiety (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Motoryzacja według stereotypu nie jest pierwszym segmentem rynku, w którym kobiety poszukują zatrudnienia.

Firma motoryzacyjna Faurecia chce skończyć z tym podejściem i stara się przełamać tabu męskiego świata motoryzacji.

Uruchomiła właśnie program rozwoju skierowany do kobiet.

W Faurecii w Polsce zatrudnionych jest ponad 6 000 osób w dziewięciu zakładach oraz dwóch Centrach Badawczo-Rozwojowy z czego aż 40 proc. załogi stanowią właśnie kobiety, a we wszystkich zakładach w Faurecii, blisko 400 pań obejmuje stanowiska managerskie.

- Korporacje powinny być otwarte na pracowników i z góry nie narzucać podziałów ze względu na płeć. Kobiety znakomicie radzą sobie na każdym polu. Branża motoryzacyjna chętnie zatrudnia panie z wykształceniem wyższym, technicznym i inżynieryjnym, które w niczym nie ustępują panom, a wręcz mają większą cierpliwość do wyjaśniania i tłumaczenia pewnych kwestii. Jest to wartość, którą do firmy wprowadzają kobiety - mówi Urszula Maurice, lider zespołu planistów w Faurecii w Grójcu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei Leszek Martowski, complete seat manager podkreśla, że mimo utartego przekonania, iż branża motoryzacyjna dedykowana jest mężczyznom, pozostaje ona otwarta dla kobiet.

- Zróżnicowanie zespołu pozwala nam osiągnąć satysfakcjonujące wyniki, a prowadzenie go jest motywujące dla każdej z płci, co przekłada się na jego wydajność. Kobiety, które są w naszych szeregach wykazują się dużą motywacją do pracy, podkreślając na każdym kroku swoje zaangażowanie - podkreśla.

Program dla kobiet

Współcześnie branża motoryzacyjna stoi przed wieloma wyzwaniami i stara się podążać za światowymi trendami. Jednym z nich jest diversity & inclusion, które pozostanie z nami na dłużej i odnosi się również do Faurecii.

Program Gender Diversity, na którym skupia się firma, obejmuje kobiety zajmujące stanowiska managerskie i specjalistyczne oraz te, które dzięki swoim umiejętnościom, doświadczeniu oraz zaangażowaniu, przygotowywane są do objęcia wysokich stanowisk w firmie. W ramach programu Faurecia stawia na work-life balance i rozwój kompetencji. Firma uruchomiła m.in. mentoring, szkolenia z autoprezentacji czy umiejętności liderskich.

Czytaj więcej: Zajęcie dla nich będzie zawsze. Nie muszą martwić się o pracę ani zarobki - Faurecia ma wiele do zaoferowania i może pomóc nam obrać odpowiednią ścieżkę kariery. Nasza kadra zarządzająca jest otwarta na rozwój kompetencji pracowników, dlatego wewnątrz organizacji prowadzone są liczne szkolenia i warsztaty, które doskonalą nasze umiejętności - mówi Barbara Jakubowska, młodsza planistka produkcji. Różnorodność daje więcej Różnorodność wprowadzona w Faurecii pozwala analizować sytuacje z wielu odmiennych perspektyw, co wzbogaca spojrzenie na biznes i zapewnia elastyczność we wprowadzaniu nowoczesnych zmian. Organizacja rozwija potencjał wszystkich pracowników i koncentruje się na kobietach, które mogą znaleźć tam nie tylko zatrudnienie, ale także doskonalić swoje umiejętności. - Przez 11 lat pracowałam na produkcji i współpracę z mężczyznami oceniam bardzo dobrze. Na każdym etapie pracy zauważalne było ich odmienne podejście do wielu kwestii. To jak reagują, spostrzegają i wykonują powierzone im zadania. Różnorodność pozwala nam porównywać swoje doświadczenia i wypracować najlepsze rozwiązania z możliwych. Zwiększa naszą kreatywność i bezpośrednio wpływa na działalność firmy. – Katarzyna Zborowska, supervisor produkcji prototypów. Czytaj więcej: 7-godzinny dzień pracy w Polsce. Są pierwsze konkrety Leszek Martowski podkreśla, że firma jest graczem o zasięgu globalnym, dlatego realizacja polityki diversity & inclusion jest dla nich naturalnym procesem. - Zarządzanie kadrami, we wspominanej kulturze organizacyjnej, prowadzimy na szeroką skalę. W Faurecii zatrudniamy kobiety i mężczyzn, Polaków i cudzoziemców. Wiemy, że każda z tych osób wnosi do naszej firmy cenne umiejętności i zróżnicowane doświadczenie. Pojęcie diversity jest u nas widoczne w wielu obszarach, z czego jestem bardzo dumny - podsumowuje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.