Elektromobilność w Polsce nabiera rozpędu. Ponad tysiąc wakatów i wysokie pensje

Z danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wynika, że w 2022 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce ponad 3,7 mld euro, z czego ponad 1,4 mld euro stanowiły wydatki na projekty e-mobility. To setki nowych miejsc pracy i większe możliwości dla polskich inżynierów.

- Dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa i energetyczna, rządowe programy i dotacje, a także dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowników, to argumenty, dzięki którym coraz więcej zagranicznych przedsiębiorstw rozważa ulokowanie swoich projektów w naszym kraju. Obecnie największe zainteresowanie obserwujemy ze strony Korei, Chin, Japonii, jak i krajów europejskich, w tym przede wszystkim Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec – mówi prezes Bergman Engineering Tomasz Szpikowski.

Przykładów inwestycji nie brakuje. Jednym z nich jest projekt LG Energy Solutions w województwie dolnośląskim. Firma przeznacza 1,7 mld zł na rozbudowę zakładu i podwojenie mocy produkcyjnych, co pozwoli dostarczać baterie do ponad miliona aut rocznie. Aby osiągnąć ten wynik, zatrudni dodatkowych 500 pracowników.

W tym samym regionie przeprowadzona jest jeszcze jedna inwestycja. To rozbudowa zakładu roztworów elektrolicznych, na którą Enchem Poland przeznacza 240 mln zł. Po zakończeniu procesu, koreański koncern stanie się jedynym w Europie producentem soli litu, komponentu wykorzystywanego m.in. do produkcji baterii do aut elektrycznych.

Z kolei w województwie lubuskim iMinth Group inwestuje 380 mln zł i zatrudnia niemal 500 pracowników. Firma buduje fabrykę, w której produkowane będą m.in. obudowy do baterii litowo-jonowych montowanych w samochodach elektrycznych.

W województwie wielkopolskim 50 mln zł inwestuje Solaris Bus&Coach. W ramach projektu firma stawia nową linię produkcyjną przeznaczoną wyłącznie dla autobusów zasilanych wodorem i gazem oraz buduje nową halę z centrum szkoleniowym.

Ponad tysiąc wakatów - jakich pracowników potrzebuje elektromobility i ile im płaci?

- Rozkwit sektora e-mobility pociąga za sobą zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów, bez których elektromobilna rewolucja nie może mieć miejsca - tłumaczy Tomasz Szpikowski.

Z danych Bergman Engineering wynika, że w 2023 roku w branży electromobility pojawi się ponad 1,2 tys. wakatów. Największe zapotrzebowanie dotyczyć będzie analityków danych, inżynierów testów, techników ds. jakości baterii, inżynierów i techników serwisu stacji ładowania baterii elektrycznych oraz inżynierów i techników elektryków (zarówno do wsparcia w obszarze konstrukcji i projektowania instalacji elektrycznych, jak i do utrzymania ruchu).

Wynagrodzenia w przypadku juniorów zaczynają się od 5850 zł brutto (w obszarze jakości) do 6850 zł brutto (w obszarze testów). Na większe pensje mogą liczyć seniorzy - ich stawki nie spadają poniżej 10 tys. zł.

