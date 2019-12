Dziś Dzień Kolejarza. Branża walczy z problemami kadrowymi. Szuka nie tylko maszynistów

O tym, że kolej w Polsce ma się dobrze, świadczą statystyki. Z raportu Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) wynika, że coraz więcej osób korzysta z usług operatorów kolejowych – w 2018 r. skorzystało z nich 310 mln pasażerów. Oznacza to wzrost o 6,7 mln osób w porównaniu z 2017 r. Również w segmencie transportu towarowego utrzymywał się dodatni trend. Koleją przewieziono 250 mln ton towarów - o 10 mln ton więcej niż rok wcześniej.

Zatrudnienie w branży kolejowej, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w sektorze przewozów pasażerskich wynosiło 22 647 osób.

Kto zwiększył zatrudnienie? Jak wynika z raportu UTK, pracowników kolejny rok z rzędu przybyło w Kolejach Małopolskich, gdzie liczba pracowników zwiększyła się o 9 proc. (26 osób ). W Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej przyjęto 25 nowych osób (wzrost o 9,1 proc.).

W 2018 r. tylko trzy spółki zredukowały liczbę pracowników: Przewozy Regionalne zmniejszyły ich liczbę o 442 osoby (o 6 proc.), Koleje Mazowieckie o 13 osób (0,5 proc.), a SKM w Trójmieście o 2 osoby (0,2 proc.).

PKP Intercity obecnie zatrudnia ponad 8 tysięcy pracowników. Główny trzon załogi firmy stanowią maszyniści, których w tej grupie jest ponad tysiąc. Spółka zatrudnia również techników, elektroników, mechaników znających nowoczesny tabor, informatyków, programistów, analityków.

- Największe trudności mamy w trzech obszarach: drużyn pociągowych, tj. trakcyjnych i konduktorskich, pracowników zapleczy technicznych oraz wysokiej klasy ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technologii, IT czy inwestycji. Od kilku lat, kiedy spółka zaczęła się ponownie rozwijać i zwiększać swoją ofertę przewozową, intensyfikujemy szkolenia nowych maszynistów i konduktorów, dzięki czemu liczebność obu zespołów sukcesywnie wzrasta - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Ewa Boguszewska, dyrektor biura zarządzania zasobami ludzkimi w PKP Intercity.

Z kolei obszarem, w którym spółka coraz bardziej zaczyna odczuwać problem zastępowalności pracowników udających się na emeryturę, jest obszar rewizji, utrzymania i napraw taboru. By minimalizować lukę pokoleniową, m.in. - wraz z inną spółką kolejową - utworzono nowy kierunek nauczania – mechanika pojazdów kolejowych. Został on uruchomiony w ramach tak zwanego eksperymentu pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach na poziomie szkoły branżowej I stopnia.

- Staramy się również, by zawód mechanika pojazdów kolejowych został ujęty w formalnej, obowiązującej w kraju klasyfikacji zawodów i specjalności – dzięki czemu będzie mógł być otwierany także w innych szkołach, w tym również na poziomie technikum – dodaje Boguszewska.

Średnia wieku wśród maszynistów jeszcze w 2015 r. w PKP Intercity wynosiła 51 lat. Działania spółki pozwoliły ją obniżyć do 44 lat (dane z 2018 r.). Firma realizuje szereg działań, które mają na celu wsparcie młodych ludzi w budowaniu kariery zawodowej od podstaw poprzez naukę zawodu zapewniającego zatrudnienie, promocję zawodów kolejowych i odbudowę etosu kolejarza oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry na polskim rynku.

- W ostatnich latach bardziej otworzyliśmy się na młodych pracowników i absolwentów różnych kierunków nauczania, których zachęcamy do pracy w PKP Intercity. Jesteśmy obecni m.in. na różnego rodzaju wydarzeniach - typu targi pracy, dni otwarte w szkołach itd. Regularnie odwiedzamy szkoły średnie techniczne, z którymi współpracujemy na różnych polach oraz w których spotykamy się z uczniami i prowadzimy warsztaty umożliwiające poszerzanie kwalifikacji zawodowych – wskazuje Ewa Boguszewska.

Warto przy tym pamiętać, że szkolenia, szczególnie nowych maszynistów, to proces długotrwały. Z powodu zjawiska tzw. „luki pokoleniowej” uzupełnianie zatrudnienia w tych grupach to proces z konieczności rozłożony na lata, zatem pierwsze efekty są widoczne w spółce dopiero teraz.

- Obecnie średnia wieku wśród drużyn konduktorskich oraz maszynistów sukcesywnie spada, co pozwala pozytywnie patrzeć na przyszłe zatrudnienie, zwłaszcza że chętnych do pracy w tych zawodach nie brakuje. Podobne zjawisko widoczne jest wśród pracowników centrali spółki, w której średnia wieku wynosi na tę chwilę ok. 42 lata – dodaje Boguszewska.

W Kolejach Mazowieckich zatrudnionych jest 2,9 tys. pracowników. W ubiegłych latach rekrutowano około 230 pracowników rocznie. W roku bieżącym do chwili obecnej zrekrutowano 266 osób, ale na tym nie koniec. Wciąż trwa rekrutacja na szkolenie manewrowych.

- Największe braki kadrowe występują na stanowiskach maszynisty, rewidenta taboru, manewrowego, ustawiacza, elektromontera, elektronika, dyżurnego ruchu - mówi Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich. - Z powodu likwidacji szkół kolejowych na rynku praktycznie nie można pozyskać pracowników posiadających uprawnienia w zawodach związanych z ruchem, eksploatacją i naprawą taboru kolejowego, dlatego spółka we własnym zakresie szkoli kandydatów na takie stanowiska, jak maszynista, kierownik pociągu, rewident taboru, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy – dodaje.

Koleje Mazowieckie nawiązały współpracę ze szkołami prowadzącymi klasy o kierunkach związanych z kolejnictwem. Ponadto, aby uzupełnić braki wynikające m.in. z odejść pracowników na emeryturę, spółka edukuje w ramach własnego ośrodka szkoleniowego. Największy nacisk został położony na realizację szkoleń zawodowych na stanowiska zaliczane do drużyn pociągowych (maszynista i kierownik pociągu), które są organizowane corocznie (1 lub 2 edycje po około 30-40 kandydatów każda) i zgodnie z aktualną strategią działalności spółki KM do 2024 roku szkolenia będą kontynuowane w tym wymiarze. Dodatkowo w ramach ośrodka szkoleniowego spółki KM organizowane są kursy na: rewidenta taboru, manewrowego, ustawiacza, zwrotniczego czy kasjera biletowego.

Jak wskazuje Donata Nowakowska, największym zainteresowaniem wśród młodych osób cieszą się kursy na stanowisko maszynisty i kierownika pociągu. Bardzo trudno pozyskać kandydatów na stanowiska elektromontera i elektronika.

Przewozy towarowe

Jak wskazuje UTK, w 2018 r. nastąpił wzrost przewiezionej masy ładunków. Osiągnięty wynik zbliżony był do rekordowego z 2011 r. i wynosił 250,2 mln ton. Był on związany ze wzrostem gospodarczym kraju, dobrymi wynikami sprzedaży wielu gałęzi przemysłowych oraz inwestycjami w infrastrukturze. Liderem polskiego rynku przewozów towarowych jest PKP Cargo, które posiada 43,57 proc. udziałów w rynku według masy przewiezionych towarów. Spółka w 2018 r. przewiozła ponad 109 mln ton.

Powyższy wynik zapewne miał wpływ na poziom zatrudnienia. Choć od 2010 r., zauważalny był ciągły spadek zatrudnionych na kolei w tym obszarze, to jednak w 2018 r. ta tendencja została przełamana – przybyło ponad 1 tys. pracowników. Na koniec ubiegłego roku w sektorze przewozów towarowych pracowało 28 274 osób. Z danych UTK wynika, że największy wzrost zanotowało PKP Cargo - 265 osób. Następnie Ciech Cargo i Transchem - odpowiednio 156 i 152 osób. Z kolei największe redukcje zatrudnienia odnotowało DB Cargo Polska – 94 osoby.

Źródło: UTK

Grupa PKP Cargo zatrudnia ponad 23 tys. pracowników. - Prowadzone procesy rekrutacyjne wynikają ze zgłaszanych potrzeb zatrudnieniowych poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych spółki – mówi Krzysztof Losz z PKP Cargo.

Źródło: PKP Cargo

W ostatnich latach PKP Cargo wprowadziło rozwiązania systemowe wspierające zatrudnianie nowych pracowników. W tym zakresie, poza prowadzonymi standardowymi procesami rekrutacyjnymi, działania spółki opierają się na trzech głównych programach: staży zawodowych, staży letnich oraz stypendiów naukowych.

- W zakresie aktywizacji zawodowej spółka współpracuje ze szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach kolejowych, aktywnie promując zawód kolejarza. Dodatkowo współpracujemy z lokalnymi organizacjami wspierającymi promocję zatrudnienia oraz wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej rozwijamy ofertę szkolnictwa zawodowego dla branży kolejowej – dodaje Krzysztof Losz.

Infrastruktura kolejowa

Do zarządców infrastruktury kolejowej w Polsce, oprócz PKP PLK należą: CTL Maczki-Bór, DSDiK, Euroterminal Sławków, Infra Silesia, KP Kotlarnia – Linie Kolejowe, Pomorska Kolej Metropolitalna, PMT Linie Kolejowe, Cargotor, JSK i UBB Polska. Jak informuje UTK, na koniec 2018 r. zarządcy infrastruktury liniowej zatrudniali 40 298 osób, to jest o 0,9 proc. mniej niż w 2017 r., w którym odnotowano 40 648 pracowników. Zmiana ta była związana głównie ze spadkiem zatrudnienia u największego zarządcy infrastruktury, tj. PKP PLK (365 osób). W spółce tej zatrudnionych było 96,3 proc. ogółu pracowników zarządców infrastruktury. Spadek zatrudnienia odnotowała również spółka Infra Silesia o 22 osoby. W JSK zatrudnienie wzrosło natomiast o 36 osób.

Źródło: UTK

PKP Polskie Linie Kolejowe zatrudniają w tej chwili 39 141 osób. Rocznie rekrutują średnio około 2,5 tys. osób. Na bieżąco pozyskiwani są wykwalifikowani pracownicy w miejsce osób odchodzących na emerytury, dzięki czemu firma może zapewnić sobie ciągłość zatrudnienia.

Od kilku lat PKP PLK współpracuje ze szkołami średnimi o profilu kolejowym oraz uczelniami wyższymi, które kształcą specjalistów z branży.

- PLK aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia młodych ludzi, zapewnia uczniom możliwość odbycia praktyk zawodowych u boku wykwalifikowanych pracowników oraz stypendia naukowe dla najlepszych uczniów. Prowadzimy współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz z biurami karier na uczelniach – wyjaśnia Mirosław Siemieniec z PKP PLK.

- Kolej jest atrakcyjnym pracodawcą dla młodych ludzi, ponieważ jest stabilnym pracodawcą, który jasno określa warunki zatrudnienia. Dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy ważne są tradycyjne wartości zawodowe i możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach. PLK jako pracodawca mogą zapewnić pracę związana z nowoczesnymi technologiami i ciekawymi projektami realizowanymi na wielką skalę. Młodych ludzi kieruje ambicja, koncentracja na rozwoju osobistym. Dlatego od pracodawcy oczekują określonych ścieżek karier i jasnych zasad określających ich pracę - dodaje Siemieniec.