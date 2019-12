Dywersyfikacja produkcji w górnictwie to nowe kadry

Spółki górnicze coraz chętniej angażują się w nowe obszary, na których można zarobić lub będzie można w przyszłości zarobić.

To m.in. zgazowywanie węgla czy przedeksploatacyjne wychwytywanie metanu. Tu potrzeba wiedzy naukowej, ale też coraz większej liczby fachowców z przemysłu wiertniczego.

- Jeśli chodzi o działania dywersyfikacyjne w górnictwie to my te kadry mamy. W kopalniach pracują już fachowcy zajmujący się uzdatnianiem wody czy ci odpowiedzialni za zagospodarowanie metanu. Być może będzie trzeba część obecnej załogi bardziej sprofilować w kierunku nowych pól działalności zakładów wydobywczych - mówi Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

Przykładem dywersyfikacji działalności np. w Grupie Jastrzębskiej Spółki Węglowej są działania Jastrzębskich Zakładów Remontowych, czyli spółki z Grupy Kapitałowej JSW.

Niedawno zaprezentowały one pierwszy przenośnik zgrzebłowy podścianowy wykonany własnymi siłami według własnego projektu. W ten sposób JZR dołączyły do wąskiej grupy czołowych producentów maszyn i urządzeń górniczych. To spory krok w kierunku rozwoju, zwłaszcza że do tej pory JZR zajmowały się głównie remontem i modernizacją urządzeń górniczych.

Karbochemia - słuszna, ale długa droga

- Jeśli mówimy o tematach zupełnie nowych tj. pozyskiwanie wodoru z gazu koksowniczego czy produkty ze smoły koksowniczej, to z pewnością musimy uzbroić górnictwo w nowych ludzi. Niezbędny będzie rozwój kompetencji pracowników w nowych obszarach - dodaje profesor Stanisław Prusek.

Paradoksalnie, odchodzenie od węgla to dla spółek górniczych jedna z niewielu szans na pozyskanie środków finansowych z zewnątrz.

- Pieniądze dla węgla są ograniczone. W Unii Europejskiej praktycznie ich nie ma. Wszystkie inwestycje w górnictwie realizowane są ze środków własnych. Wydaje się, że nowe technologie, typu pozyskiwanie wodoru, będą mieć większe szanse na pozyskanie dofinansowania niż projekty związane wprost z wydobyciem węgla - tłumaczy dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.