Dwie firmy zainwestują w Suwalskiej SSE. Będzie praca

Firmy Shapra oraz Porta KMI Poland zainwestują blisko 18 mln zł na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w powiecie ełckim (Warmińsko-mazurskie). Zarząd strefy wydał w tym roku już 17 decyzji o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Autor: PAP/AT

• 11 sie 2021 14:56





Firmy Shapra oraz Porta KMI Poland zainwestują na terenie Suwalskiej SSE (fot. facebook.com/SuwalskaSSE)

Nowa inwestycja firmy Shapra Krzysztof Kozioł pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa i zostanie przeprowadzona w miejscowości Wysokie w gminie Kalinowo, w powiecie ełckim. W jej efekcie zostanie rozbudowany zakład produkcyjny i zakupione maszyny. Z tytułu inwestycji przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 700 tys. zł oraz zwiększenie zatrudnienia o jednego nowego pracownika i utrzymanie zatrudnienia na poziomie pięciu osób przez co najmniej trzy lata.

Z kolei spółka Porta KMI Poland rozbuduje swój zakład produkcyjny w Ełku. Spółka ma na celu rozbudowanie istniejącej technologii produkcyjnej o dodatkowe maszyny. W ramach planowanej inwestycji przedsiębiorca zadeklarował poniesienie kosztów w wysokości co najmniej 17,1 mln zł oraz zwiększenie istniejącego zatrudnienia o 5 nowych pracowników i utrzymanie zatrudnienia na poziomie 711 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.

Porta KMI Poland S.A. jest producentem skrzydeł i ościeżnic drzwiowych. Jest jednym z największych inwestorów w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Produkuje na tym obszarze stolarkę drzwiową w zakładach w Ełku i w Suwałkach.

Po wejściu w 2018 r. przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna pełni rolę podmiotu zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji dla województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim na Warmii i Mazurach, a także w czterech powiatach w województwie mazowieckim: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.

Firmy mogą liczyć na wsparcie przy realizacji inwestycji w dowolnym miejscu na gruntach prywatnych, a suwalska strefa zarządza w tym zakresie wyznaczonym obszarem.

Na terenie zarządzanym przez Suwalską SSE firmy mogą liczyć na pomoc w formie zwolnień od podatku PIT i CIT. Strefa informuje, że ulgi są zróżnicowane - wynoszą od 35 do 70 proc. zainwestowanego kapitału, w zależności od danego obszaru (województwa, powiatu), gdzie powstanie inwestycja, oraz spełnienia innych warunków. Zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70 proc. wartości zainwestowanego kapitału to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju - podkreśla strefa.