Drutex przeznacza milion złotych na pomoc szpitalom

- Przekazanie pieniędzy to jedno, ale możemy zrobić więcej. Powinniśmy zjednoczyć swoje siły, słowo solidarność znowu nabiera znaczenia, choć w kontekście, którego nikt się nie spodziewał. Stąd, pomysł aby stworzyć szerszą inicjatywę „Jesteśmy razem. Pomagamy” dla koordynacji wszelkich działań mających na celu pomoc w walce z epidemią - mówi Leszek Gierszewski, prezes Druteksu.

- Na razie koncentrujemy się na działaniach wspierających szpitale, a więc miejsca, gdzie przede wszystkim toczyć się będzie walka o ludzkie życie. Już dziś wiele firm pomaga w różny sposób, finansowo i materialnie, co potwierdza, że mamy w kraju piękne, zdrowe i odpowiedzialne przedsiębiorstwa gotowe się jednoczyć w ramach wyższych celów - dodaje Leszek Gierszewski.

Drutex sfinansuje remont jednego i wyposażenie czterech szpitali w woj. pomorskim. Warte około 0,5 ml zł prace dostosują trzy kondygnacje Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku do potrzeb chorych na koronawirusa oraz opiekującego się nimi personelu.

Kolejne 0,5 mln zł zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych oraz kardiomonitorów, które będą rozdysponowane przez Zarząd Szpitali Pomorskich między gdańskie centrum oraz Szpital Marynarki Wojennej w Gdyni i szpitale specjalistyczne w Kościerzynie i Wejherowie według ich potrzeb.

- Sytuacja jest wyjątkowa, dlatego wymaga wyjątkowych działań. Uważam, że każdy powinien w tej trudnej dla całego społeczeństwa chwili pomagać w taki sposób, jaki jest dla niego możliwy. My od lat wspieramy lokalną społeczność, więc naturalna była dla nas decyzja, aby przekazać teraz pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują: chorym oraz instytucjom i personelowi, który się nimi opiekują – mówi Leszek Gierszewski.

– Widzimy, że jest w Polsce wiele firm, które chcą pomagać, a my chcemy to skoordynować i ułatwić przedsiębiorcom-darczyńcom kontakt z instytucjami i ludźmi, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują. Jesteśmy przekonani, że duże prywatne firmy są gotowe do pomocy placówkom służby zdrowia, osobom poszkodowanym przez epidemię, organizacjom pozarządowym. Dlatego inicjujemy akcję pod hasłem „Jesteśmy razem. Pomagamy”. Mamy nadzieję, że to zmobilizuje wszystkich do działania, a ludziom da nadzieję i pozytywną energię. – mówi Radosław Kwaśnicki, koordynator akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy”.