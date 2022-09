Dobry spawacz jest jak artysta. Uczy się cały czas

Wystarczy, że ukończą kurs spawacza i praca na nich czeka. Mimo to młodzi nie garną się do tego zawodu, a na kursy przychodzą głównie pracownicy, których wysyłają firmy, by podnosili swoje kwalifikacje. Ile kosztuje takie szkolenie i co daje zdobycie uprawnień spawacza?

Ile trwa wyszkolenie dobrego spawacza, takiego, którego nie bałby się pan polecić komuś do pracy?

My, ludzie, mamy pewne predyspozycje do wykonywania pewnych zawodów, są talenty, które tylko należy ukierunkować i są osoby, które muszą się uczyć dłużej od innych.

Dobry spawacz musi posiadać predyspozycje do wykonywania tego zawodu i tak naprawdę kształci się w tym fachu do końca swojej kariery zawodowej, gdyż ma obowiązek weryfikacji uprawnień co dwa lub trzy lata od dnia zdania egzaminu. Zgodnie z normą ISO należy je zweryfikować w celu dalszego korzystania z kwalifikacji. Po weryfikacji uprawnień można powiedzieć, iż jest to fachowiec w tej dziedzinie.

Kto może nim zostać? Czy konieczne jest skończenie szkoły technicznej w tym kierunku, czy na kurs spawacza może się zgłosić każdy chętny, nawet jeśli nigdy wcześniej nie miał nic wspólnego ze spawaniem?

Kierunkowe wykształcenie nie jest konieczne. Chętni muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać wykształcenie podstawowe. Dodatkowo, aby zapisać się na kurs, nie można mieć przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza. Do potwierdzenia konieczne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Dobry spawacz musi posiadać predyspozycje do wykonywania tego zawodu i kształci się w tym fachu do końca swojej kariery zawodowej (fot. Rob Lambert/Unsplash)

Przygotowywany co roku przez resort pracy „Barometr zawodów” wskazuje, że spawacz od lat jest na liście deficytowych zawodów. Dlaczego nie ma chętnych?

Są dwie najważniejsze przyczyny ciągłego braku spawaczy. Po pierwsze, sposób wyszkolenia spawacza. Dobrych ośrodków szkoleniowych, które dysponują nowoczesnym sprzętem do praktycznej nauki zawodu, nie ma za wiele. Aby podnosić jakość kursów, trzeba systematycznie unowocześniać park maszynowy, a to są ogromne koszty.

Większość młodych chce się uczyć na symulatorach, boją się od razu siadać do maszyny i zacząć spawać. Dla wielu ośrodków szkoleniowych zakup takiego symulatora, który zachęciłby do zapisania się na kurs pozostaje w sferze marzeń. Koszty są ogromne, nieraz nie do pokonania.

Po drugie ludzie nie garną się do tego zawodu, bo to po prostu ciężka praca.

Czemu ciężka?

Każda praca fizyczna jest ciężka. A praca spawacza to brud, smród, kurz, pył i hałas. Nie każdy zniesie takie warunki. Od przygotowania samego podłoża, czyli materiału do spawania, oczyszczenia, połączenia materiałów do kontroli jakości spoiny, biegnie długa droga. Przejście jej na naprawdę wysokim poziomie to prawdziwy majstersztyk.

Większość młodych nawet nie myśli o rozwoju, stawiają na podstawowe umiejętności spawania elektrodą otuloną albo najpopularniejszą techniką MIG/MAG. Tyle im wystarczy.

Jakie cechy powinien mieć spawacz? Kiedyś usłyszałam, że dobry spawacz powinien mieć rękę artysty.

Doskonale ktoś to ujął. Podstawowe umiejętności można wyszkolić, można się ich nauczyć, ale prawdziwi fachowcy, którzy opanowali spawanie specjalistyczne, to prawdziwi artyści. Operują tym przyrządem jak malarz pędzlem.

Młodym nie chce się aż tak przykładać?

Trzeba kochać robotę z metalem, a to nie jest łatwa miłość. Młodzi, zamiast pracować w brudzie i smrodzie, wolą szkolić się na obrabiarki numeryczne. To czysta, schludna i wygodna praca, polega na wprowadzaniu danych do komputera i obserwowaniu czy maszyna prawidłowo wykonuje zaprojektowany proces. To o wiele lepsze dla nich niż obróbka termiczna.

To kto zapisuje się na kursy?

Większość szkoleń dotyczy pracowników firm, których wysyłają na nie pracodawcy. Jak widzą w pracowniku potencjał, chcą, żeby się rozwijał i wtedy posyłają go na kurs. Nowych kursantów, takich, co zaczynają od podstaw, można policzyć na palcach jednej ręki.

Coraz większa liczba spółek stawia na automatyzację i robotyzację procesu produkcyjnego (fot. Shutterstock)

Ale ogólnie chętnych jest niewielu. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy około dziesięciu szkoleń, podczas których przeszkoliliśmy w sumie około 80 osób. Jednak sytuacja wygląda inaczej w każdym regionie. W Warszawie nie ma już huty i dużych zakładów, nie potrzeba aż tylu spawaczy, co kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu. Dziś w stolicy poszukują ich firmy wodociągowe, kolejowe czy budowlane. Ale na Śląsku, gdzie przemysł ciężki czy motoryzacyjny prężnie się rozwija, zapotrzebowanie na spawaczy jest dużo większe.

Jednak nie można pominąć faktu, że coraz większa liczba spółek stawia na automatyzację i robotyzację procesu produkcyjnego. W takich firmach człowiek jest od tego, żeby ustawić maszynę i pilnować, czy proces spawania i zgrzewania przebiega prawidłowo. Ta zmiana będzie postępowała. Pewnie tylko w takich zakładach jak PKP czy zakłady tramwajowe i wodociągi spawacze będę ciągle potrzebni. Oni pracują w terenie, gdzie bardzo trudno ustawić mobilne platformy do spawania. Dodam, że tacy spawacze, którzy potrafią dobrze spawać szyny, to właśnie ci prawdziwi artyści. Wykonują swój zawód w trudnym terenie, nieraz pod presją czasu, bo chodzi o jakieś awarie, a muszą być wyjątkowo dokładni.

Wieszczy pan koniec tego zawodu?

Nie koniec. Ale ze spawaczami będzie tak jak z kowalami. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kowal miał swoją pracownię na każdej większej wsi. Dziś, jeśli jest jeden na powiat, to sukces. Na rynku również zostaną spawacze, którzy uprawiają ten fach nie w tym najprostszym ujęciu – łączenia kawałków metalu. Zostaną spawacze artyści, o których mówiłem na początku naszej rozmowy.

Które metody spawania są najpopularniejsze wśród kursantów?

Najwięcej kursów organizujemy ze spawania blach i rur spoinami pachwinowymi, elektrodą topliwą i w osłonie gazów aktywnych metodą MAG. To uniwersalne uprawnienie, które najszerzej otwiera rynek pracy. Chyba też najłatwiejsze w nauczeniu się. Zwykła stal, a nie wysokostopowa czy metale kolorowe. Popularne jest również szkolenie metodą MIG.

Jaki jest koszt zdobycia uprawnień spawacza?

Wszystko zależy od tego, o jakiej metodzie mówimy i jakim stopniu kwalifikacji, ale także od liczby uczestników kursu i liczby materiałów, na jakich będzie przeprowadzane szkolenie.

Jeśli chodzi o MAG, to przy dzisiejszych cenach energii kurs na pierwszy stopień wraz z przejściem procesu egzaminacyjnego kosztuje około 2500-3000 zł. Czas trwania takiego kursu to około 140 godzin.

Ale już pełny kurs dedykowany osobom z tytułem inżyniera umożliwiający uzyskanie dyplomu międzynarodowego europejskiego inżyniera spawalnika IWE/EWE kosztuje ponad 10 tys. zł. Trwa też dużo dłużej niż szkolenie na popularne metody spawania, bo ponad 400 godzin.

Co nam daje ukończenie takiego kursu?

Każdy, kto ukończy kurs, otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wraz z Książeczką Spawacza. To upoważnia go do podjęcia pracy. A praca na spawaczy czeka od zaraz. Mamy w biurze tablicę ogłoszeń, gdzie firmy kierujące spawaczy na szkolenia zamieszczają swoje ogłoszenia z ofertami pracy. W ten sposób chcą od razu wyłapać pracowników.

A spawacze chcą pracować w Polsce, czy wolną szukać pracy za granicą? Przeglądając oferty pracy, widać nie tylko spore różnice w zarobkach, ale także ogromne zainteresowanie specjalistami z naszego kraju w Niemczech, Czechach, Holandii czy Norwegii.

Zarobki początkujących spawaczy MIG/MAG to 5000-5500 zł brutto. Wychodzi niecałe 4000 zł na rękę. Kiedy weźmiemy pod uwagę, że te osoby sporo zainwestowały w swoje wykształcenie, to nie są kokosy. Jeśli samemu finansuje się szkolenia, to one szybko się nie zwrócą.

Każdy, kto ukończy kurs spawacza, otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wraz z Książeczką Spawacza (fot. Pixabay)

Różnica w wynagrodzeniach między Polską i innymi krajami rzeczywiście jest spora. Bo ten sam spawacz u w innych krajach zarabia 3000-4000, ale euro. Do tego warunki pracy są zupełnie inne. Niedawno rozmawiałem ze spawaczem, który pracuje w Norwegii, wrócił do nas, żeby zdobyć kolejne uprawnienia. Opowiadał mi, że kultura pracy jest tam zupełnie inna. Ich dniówka wynosi sześć godzin, dostają pełny socjal, o wyższych zarobkach już nie wspomnę. Ten spawacz mówił, że już po południu idzie z kolegami łowić ryby na fiordach.

A u nas? Praca świątek, piątek czy niedziela, ważne, żeby było zrobione, a jakim kosztem ze strony pracownika, to schodzi na dalszy plan. Przy awariach nikt nawet nie liczy godzin, ma być usunięta jak najszybciej.

Jednak mimo wielu plusów, praca za granicą ma jeden ogromny minus – jest daleko od domu. Nie każdy potrafi znieść rozłąkę.