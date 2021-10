Dobry inżynier jak humanista? "Tak będzie, choć dziś brzmi to obrazoburczo"

- Praca inżynierów to już nie jest tylko zwykły wykres techniczny czy przeliczenia, ale umiejętność osadzenia tego domu w szerszym kontekście - internetu rzeczy, projektów, które robimy czy wpływu na środowisko naturalne. Myślę, że zawód inżyniera będzie ewoluował z zawodu stricte technicznego w kierunku zawodu humanistycznego. Choć brzmi to teraz dla inżynierów obrazoburczo - komentuje Cezary Mączka członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie.

Autor: Justyna Koc

• 5 paź 2021 16:00





Popyt na pracowników w branży budowlanej nie słabnie, tym samym presja płacowa rośnie (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Popyt na pracowników w branży budowlanej nie słabnie, tym samym presja płacowa rośnie. Jak mówi Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie, oczekiwania płacowe są coraz wyższe.

- Jeżeli popatrzymy na średni prognozowany wzrost wynagrodzenia w 2022 roku, to mamy mniej więcej 7 proc. W branży budowlanej wskaźnik ten waha się pomiędzy 8 a 10 proc. Niższy pułap, czyli 8 proc., dotyczy inwestycji mniej popularnych, na które pandemia miała wpływ - chodzi o budownictwo ogólne. Z kolei w przypadku inwestycji energetycznych, przemysłowych czy infrastrukturalnych mamy podwyżki w wysokości 10-10,5 proc. - znacznie powyżej średniej. Presja płacowa jest, co zresztą widać także po cenach mieszkań - mówi Cezary Mączka.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zwraca uwagę również na to, że cyfryzacja i rozwój nowoczesnych technologii przyspieszają niemal w każdym sektorze. Nie inaczej jest w budownictwie.

Ciąg dalszy materiału pod nagraniem wideo

- Czymś, co jest modne czy wymagane ze strony inwestora, jest BIM - business information modelling. To, co jest standardem w inwestycjach publicznych w Wielkiej Brytanii, staje się powoli standardem u nas. Ważna staje się transparentność projektu dla zamawiającego czy jego efektywność - mówi Cezary Mączka.

- Mamy satelity, drony, które wspomagają nas w precyzyjnym posadowieniu budynku czy efektywności budynku w standardach LEED I BREEAM. Testujemy pierwsze roboty do wznoszenia ścian pionowych. Drony z kolei oświetlają nam w nocy miejsce pracy z wysokości 40 metrów w momencie, kiedy układamy masę asfaltową - tak, że możemy przeczytać gazetę. Widać wyraźnie postępującą cyfryzację w budownictwie, a to wymusza dużo nowych kompetencji wśród kadry inżynierskiej - dodaje Mączka.

Jakie umiejętności będą wymagane przez pracodawcę? Jak wskazuje Cezary Mączka, inżynierowie przede wszystkim muszą umieć spojrzeć holistycznie na zawód inżyniera.

- Praca inżynierów to już nie jest tylko zwykły wykres techniczny czy przeliczenia, ale umiejętność osadzenia tego domu w szerszym kontekście - internetu rzeczy, projektów, które robimy czy wpływu na środowisko naturalne. Myślę, że zawód inżyniera będzie ewoluował z zawodu stricte technicznego w kierunku zawodu humanistycznego. Choć brzmi to teraz dla inżynierów obrazoburczo - komentuje Cezary Mączka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.