Dlaczego RDS milczy w sprawie koronawirusa?

Wstępne prognozy wskazują na możliwość obniżenia dynamiki PKB w 2020 r. do 1,6 proc. wobec 3,7 proc. zakładanych w ustawie budżetowej.

Oznaczałoby to stratę dla polskiej gospodarki rzędu ok. 50 mld zł.

Dlatego FPP będzie prowadzić stały monitoring sytuacji przedsiębiorców - jego wyniki będą przedmiotem rozmów ze stroną rządową na temat ograniczenia negatywnych konsekwencji dla gospodarki, przedsiębiorców oraz zatrudnionych. Wyniki monitoringu zostaną opublikowane.

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwróciła już uwagę rządu na konieczność przejęcia kosztów zwolnień lekarskich przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego dnia choroby, a nie po 33 dniach oraz wypłacania ich w 100 proc. wynagrodzenia, a nie tylko w 80 proc., jak do tej pory.



FPP zwróciła się również o zabezpieczenie wykonawców zamówień publicznych w sytuacji, gdy wskutek epidemii nie będą mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań. Postuluje także przygotowanie kredytów preferencyjnych dla firm, które mogą na skutek zapaści gospodarczej utracić płynność finansową.



- Przedsiębiorcy stają przed trudnymi decyzjami, które przesądzą o przyszłości ich firm, a wręcz dotyczącymi dalszego ich funkcjonowania - komentuje Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). - Wobec malejących zamówień rosną obawy o możliwości utrzymania zatrudnienia. Ograniczenie dostępności pracowników spowodowane wzrostem zachorowalności i działaniami prewencyjnymi powoduje także problemy z terminowością produkcji. W poniedziałek wieczorem 1055 osoby były poddane kwarantannie, a 9366 było objętych nadzorem epidemiologicznym - wskazuje Kowalski.



I zaznacza, że codziennie przedsiębiorcy spotykają się z nowymi konsekwencjami narastającego kryzysu epidemiologicznego.



- Niestety powołana w celu zadbania o interesy pracowników i pracodawców Rada Dialogu Społecznego milczy - podkreśla Kowalski. - Zwróciliśmy się więc z apelem się do swoich członków oraz sympatyków o zgłaszanie wszystkich trudnych sytuacji będących skutkiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a mających wpływ na codzienne funkcjonowanie firm. Obecna sytuacja wymaga odważnych i stanowczych działań chroniących przed negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, które mogą doprowadzić do ogólnoświatowej recesji gospodarczej - dodaje Marek Kowalski.



Rozprzestrzeniający się koronawirus SARS-CoV-2 - wskazuje FPP - przynosi coraz większe wyzwania dla kolejnych rządów i gospodarek całego świata. Wpływa na funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorców powodując niespotykane do tej pory na tak dużą skalę problemy z przemieszczaniem i ograniczaniem dostępu. Wirus powoduje też zagrożenie dla pracowników firm, bez względu na sektor gospodarki.



