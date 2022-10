Czy w Polsce w końcu zaroi się od robotów? Dzięki tym przepisom będziemy o krok bliżej

Jak wynika z przygotowanego przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) raportu o stanie robotyzacji za 2020 rok (to najświeższe dane, nowa edycja raportu zostanie opublikowana pod koniec 2022 roku), choć gęstość robotyzacji w przemyśle w Polsce stale rośnie, to ogólnie nadal utrzymuje się ona na dość niskim poziomie.

W Polsce przypadają 52 roboty na 10 000 pracowników. Tymczasem u naszych południowych sąsiadów jest to dużo więcej – na Słowacji 175 robotów, a w Czechach 162 roboty.

Obowiązująca od stycznia 2022 ustawa o uldze na robotyzację ma zachęcać firmy do inwestowania w nowe technologie oraz dawać im szansę na szybszy rozwój.

- Wszystkie dostępne raporty mówią, że Polska wciąż jest jednym z najmniej zrobotyzowanych i zautomatyzowanych krajów. Co nie znaczy, że stoi w miejscu. Mamy ogromny potencjał rozwojowy i jest to optymistyczna wiadomość. Pod warunkiem, że nastąpi automatyzacja i robotyzacja. Jednym z narzędzi, które - mam nadzieję, że w tym pomoże - jest wspomniana ulga na robotyzację. Jest to ulga w podatku dochodowym, więc żeby z niej skorzystać, trzeba mieć dochód - wyjaśnia Stefan Życzkowski, przewodniczący rady nadzorczej FAiRP.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca inwestujący w robotyzację i automatyzację będzie miał możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Ustawa wymienia następujące wydatki:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

- robotów przemysłowych;

- maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych;

- maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe);

- maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer;

- urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

Nie tylko zakup, ale wszystkie poniesione koszty (amortyzacja, serwis, szkolenia, modernizacje) związane z robotyzacją, zsumowane na koniec każdego roku podatkowego, podlegają uldze od czasu rozpoczęcia amortyzacji do końca trwania ulgi.

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 17f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

- Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać podatnicy PIT oraz CIT, którzy zainwestują w robotyzację przed końcem 2026 r. Im wcześniej oddadzą inwestycję do użytkowania, tym większa kwota amortyzacji rozliczana do grudnia 2026 będzie podlegać uldze. Ulga na robotyzację przysługuje wszystkim przedsiębiorstwom (prowadzącym działalność pozarolniczą) niezależnie od ich wielkości - precyzuje Stefan Życzkowski.

Jak dodaje, wszystkie poniesione koszty (amortyzacja, serwis, szkolenia, modernizacje) związane z robotyzacją, zsumowane na koniec każdego roku podatkowego, podlegają tej uldze od czasu rozpoczęcia amortyzacji do końca trwania ulgi.

Stefan Życzkowski zwraca uwagę, że uldze na robotyzację podlegają nie tylko roboty, ale również osprzęt do nich. Czyli wszystko to, co kryje się pod określeniem "urządzeń peryferyjnych". To np. tory jezdne, pozycjonery, czujniki, kurtyny bezpieczeństwa, podajniki, przenośniki, transportery, panele HMI czy efektory końcowe służące do wykonywania danych operacji bądź do obsługi maszyn, a także nadrzędne systemy monitoringu (komputery przemysłowe, oprogramowanie, sieci przemysłowe itp.).

- Podatnik może się również ubiegać o zwrot kosztów związanych z systemami do zarządzania, diagnozowania, monitorowania czy serwisowania. W związku z tym przedsiębiorca może zakupić m.in. sprzęt IT, oprogramowanie do zarządzania produkcją np. AVEVA (dawniej Wonderware), podłączyć układy sieciowe i monitoring, jednak wszystkie te elementy muszą być powiązane ze stanowiskiem zrobotyzowanym - podkreśla prezes firmy Astor.

Nowa definicja robota stworzona na potrzeby ulgi na robotyzację

Warto zaznaczyć, że podczas prac nad ustawą o uldze na robotyzację powstała definicja robota, która określa, jakie warunki musi spełniać urządzanie, by podlegało pod zapisy ustawy.

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z ulgi na robotyzację, ma na to pięć lat - od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026 roku. fot. Shutterstock

Zgodnie z definicją robot przemysłowy to maszyna, która jest:

automatycznie sterowana,

programowalna,

wielozadaniowa,

stacjonarna lub mobilna,

posiada co najmniej 3 stopnie swobody,

ma właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych.

A także spełnia łącznie następujące warunki:

wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Jak długo obowiązuje ulga na robotyzację

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z ulgi na robotyzację, ma na to pięć lat - od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2026 roku.

W tych latach będzie mógł odliczyć określoną kwotę poniesioną na inwestycje w robotyzację. Co ważne, kwota będzie tym wyższa, im szybciej, przed końcem 2026 r., zostanie uruchomiona amortyzacja instalacji.

- Jeżeli firma obecnie amortyzuje robota z peryferiami, który został zakupiony przed rokiem 2022 zgodnie z warunkami ustawy (robot był nowy, spełniał definicję ustawy i nie był leasingowany operacyjnie), to począwszy od stycznia 2022 roku wszystkie poniesione koszty związane z tym robotem, czyli amortyzacja i ewentualne koszty rozbudowy, mogą być rozliczane w ramach ulgi na robotyzację - precyzuje Stefan Życzkowski.