Czy przedsiębiorcy powinni strajkować?

Przedsiębiorcy kilkukrotnie wyjechali w ostatnich dniach na ulice, żeby zastrajkować. Czy to słuszne posunięcie? Postanowiliśmy chwilę na ten temat podywagować.



– To strajk tylko z nazwy, bo nikt nie odmawiał pracy. Właściwie przeciwnie – przedsiębiorcy mogli sobie pozwolić na taką formę protestu, bo i tak nie mają co robić: musieli zamknąć swoje zakłady, bo taka była decyzja rządu – wyjaśnia Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji i wiceprezes partii KORWiN, który brał udział w „strajku” w Krakowie. Berkowicz zwraca także uwagę, że sam protest był zgodny z zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii, bo każdy z uczestników był cały czas zamknięty we własnym samochodzie.



Większość widzi już oczyma wyobraźni kawalkadę limuzyn Mercedesa, BMW czy Lexusa. Już widzę te komentarze pod tekstem: I tacy ludzie mają czelność protestować!?



– To nie jest moment na rozliczanie tego, kto się dorobił pieniędzy uczciwie, a kto nie do końca, kto siedzi na kilku mercedesach, a kto za chwilę straci dorobek całego życia, bo nie będzie mógł spłacić kredytów. Przedsiębiorcy, którzy protestują, mogą stracić swoje biznesy, ale w tle mamy także wielu ludzi, którzy nie mają wielkich oszczędności, a przez to, że firmy upadną, stracą swoje jedyne źródło dochodu – wskazuje dr Roland Zarzycki, socjolog, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, a przy tym działacz społeczny, związany z partią Razem.



CZYTAJ DALEJ »

Czytaj także: Sadowski, Gwiazdowski i Dudek o tarczy antykryzysowej Z drugiej strony – w kawalkadzie protestujących przedsiębiorców dominowały kilkuletnie samochody klasy średniej. Choć zwykle myśląc o przedsiębiorcach, widzimy wielohektarowe posiadłości i rzędy lśniących limuzyn, to Robert Gwiazdowski, ekspert w Centrum im. Adama Smitha, przypomina, że prawie 70 proc. polskiego PKB jest wytwarzane w małych i średnich przedsiębiorstwach, w sektorze MSP, gdzie pracuje ponad 70 proc. Polaków, a 70 proc. firm działających w tym sektorze nie ma żadnej ekspozycji kredytowej – finansuje wszystko z bieżącej działalności. – Ten sektor jest najbardziej czuły. Jego udział w PKB pokazuje, że radzi sobie świetnie, ale przy takich restrykcjach jak dziś sobie nie poradzi – mówi Robert Gwiazdowski.Według Rolanda Zarzyckiego w państwie prawa każdy człowiek ma prawo protestować i wywierać nacisk. – Tym bardziej że nie jesteśmy w sytuacji stanu wyjątkowego, którego państwo nie wprowadza. W rozumieniu literalnym strajk jest formą nacisku pracowników, np. na pracodawców czy rząd poprzez zaprzestanie pracy. W tym przypadku chodzi jednak paradoksalnie właśnie o prawo do pracy – mówi Roland Zarzycki.Wszyscy zwracają uwagę, że obecne problemy przedsiębiorców nie wynikają z ich zaniedbań czy zaniechań, lecz są spowodowane decyzjami rządu. – Jeżeli państwo zakazuje pracy, to powinno dać do tego dobry powód. Pytanie, czy próba odizolowania wszystkich od wszystkiego, a przez touniemożliwienie działalności gospodarczej dlatego, że szpitale są niewydolne, jest dostatecznie dobrym powodem? Doprowadziły do tego zaniedbania państwa i moim zdaniem konsekwencje stanu służby zdrowia oraz obecnych drakońskich regulacji powinien ponieść skarb państwa, a nie polscy przedsiębiorcy – mówi Roland Zarzycki.Czytaj także: Konfederacja powołała parlamentarny Zespół ds. Bogactw Naturalnych w Polsce Również zdaniem Roberta Gwiazdowskiego, skoro to rząd pozamykał ludziom biznesy, to rząd powinien zapewnić im finansowanie. – Od ponad 75 lat zajmujemy się manipulowaniem zagregowanym popytem przy pomocy instrumentów finansowych. Tymczasem obecnie mamy kryzys podażowy, spowodowany działaniami rządu, który zdecydował, że wybiera izolowanie wszystkich ludzi, a nie ochronę tych najbardziej zagrożonych, czyli starszych – zaznacza Robert Gwiazdowski i dodaje, że młodzi, zdrowi ludzie mogliby chodzić do pracy, bo dla nich ten wirus jest mniej groźny.– Rolą państwa i rządu jest działanie w takich właśnie sytuacjach – pomaganie wtedy, kiedy jest źle, a nie rozdawanie pieniędzy wtedy, kiedy jest dobrze. Do działania w takich momentach państwo zostało powołane – przekonuje Robert Gwiazdowski.– To rząd odgórną decyzją zabronił przedsiębiorcom działać. Jeżeli zabrania się im działalności, to nie można wymagać płacenia podatków i danin wynikających z tej działalności – mówi Konrad Berkowicz.Dobrze, ale czy nie od załatwiania takich spraw z rządem przedsiębiorcy mają lobbystów, zaprzyjaźnionych posłów, swoje stowarzyszenia czy choćby fora takie jak Rada Dialogu Społecznego? Po co sięgają do arsenału środków, o które mają zwykle pretensje do swoich pracowników? – Ten protest nie miał zwrócić uwagi rządu. Ministrowie znakomicie wiedzą, jakie są słabe punkty i dziury w tzw. tarczy ochronnej, bo sami je w nią wmontowali, doskonale wiedząc, co robią. Chcieliśmy raczej zwrócić uwagę wyborców. Rząd PiS to rząd populistyczny, a jedyną formą nacisku na tego typu rządy są działania podejmowane w przestrzeni publicznej – wyjaśnia Konrad Berkowicz.Według Konrada Berkowicza na obecną sytuację trzeba zwrócić przede wszystkim uwagę społeczeństwa, wyborców, którzy z rządowych mediów i ministerialnych komunikatów otrzymują jasny przekaz – oto przedsiębiorcy dostają ogromne ulgi, liczone w dziesiątkach miliardów złotych. – Moim zdaniem ma to spowodować, by pracownicy, którzy w niedługim czasie będą masowo tracić pracę, uważali, że rząd zrobił wszystko, co mógł, a winni są przedsiębiorcy, którzy nie umieli lub nie chcieli odpowiednio z tej pomocy skorzystać i zwalniają pracowników po to, żeby ratować budżety swoich firm. To bzdura, bo pracownicy każdemu przedsiębiorcy są potrzebni jak powietrze do życia – mówi Konrad Berkowicz.