Czas obalić mity. Robotyzacja to nie tylko maszyny na linii produkcyjnej

Według badania firmy Abile 54 proc. Polakom robotyzacja kojarzy się z maszyną na linii produkcyjnej. Jednak już co trzeci badany wskazuje, że robotyzacja to system informatyczny oparty na algorytmach.

Jak wynika z raportu Gartnera, 90 proc. dużych organizacji na całym świecie zaadaptuje rozwiązania robotyzacji procesów (RPA - Robotic Process Automation) do końca 2022 roku. W Polsce ta technologia dopiero raczkuje. Zdaniem ekspertów Abile główne bariery rozwoju RPA w naszym kraju to brak zachęt finansowych i podatkowych wspierających automatyzację oraz błędne przekonania na temat istoty samej robotyzacji i jej zastosowań np. w przemyśle.

- Brakuje dokładnych danych rynkowych, ale szacujemy, że w Polsce zaledwie kilka do kilkunastu procent firm wdraża roboty softwarowe'owe RPA. Impulsem do zmian mogłaby być ulga robotyzacyjna. W aktualnej wersji jest ona przeznaczona tylko dla zakładów wytwórczych, lecz jak pokazuje doświadczenie, wszystko co sprawdzi się w przemyśle jest szybko implementowane przez inne gałęzie biznesu. Podobnie byłoby z RPA. Niestety projekt ulgi nie uwzględnia tego rodzaju robotyzacji, skupiając się jedynie na robotach przemysłowych. Pokutuje tutaj mit, że robot to wyłącznie maszyna, a do przejścia do Przemysłu 4.0. wystarczy zautomatyzować linię produkcyjną. Jak wskazują badania 32 proc. Polaków wskazuje jednak, że robotyzacja to system informatyczny oparty na algorytmach – mówi Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile Consulting.

Jeszcze do niedawna termin robotyzacja kojarzyliśmy wyłącznie ze lśniącą, humanoidalną maszyną. Z badań Abile wynika, że obecnie tylko 12 proc. Polaków wskazuje, że robotyzacja kojarzy im się z metalowym robotem przypominającym człowieka. Natomiast 54 proc. badanych wskazuje, że za terminem robotyzacja kryje się maszyna na linii produkcyjnej lub w magazynie.

Roboty dzieli się na dwie, komplementarne wobec siebie, kategorie: przemysłowe i softwarowe. Te pierwsze to właśnie maszyny, które spotykamy coraz częściej na halach montażowych i w fabrykach. Te drugie, to programy oparte na algorytmach, działające w formie wirtualnego pracownika, wykonującego niemal bezbłędnie rutynowe i powtarzalne procesy. Chodzi m.in. o zbieranie, analizowanie i segregowanie danych pochodzących z różnych źródeł, w tym od robotów przemysłowych.

Robotyzacja jest droga?

Wiele firm wciąż nie podjęło decyzji o wdrożeniu robotyzacji procesów, gdyż uważa, że to rozwiązanie jest zbyt drogie. Jak wskazują eksperci Abile, to informacja nieprawdziwa, gdyż roczny koszt licencji rozwiązania RPA oraz jednorazowy koszt wdrożenia to łącznie ok. 50 proc. pensji przeciętnego pracownika. W drugim roku działania botów (i w kolejnych) koszt spada do ok. 20-25 proc. pensji przeciętnego pracownika. W 2020 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce wynosi ok 64 tys. zł rocznie.

- Niektórzy przedsiębiorcy słysząc „robot” myślą o skomplikowanej maszynie. Stwierdzają więc, że robotyzacja jest im zbędna, bo w ich firmie pracuje się umysłowo lub RPA jest poza ich zasięgiem finansowym. Nie biorą jednak pod uwagę, że inwestycja w RPA potrafi zwrócić się już w kilka miesięcy. Bot może działać przez całą dobę z wysoką efektywnością, gdzie jedna minuta jego pracy to nawet do 20 minut pracy człowieka. Oznacza to, że jego dzienna wydajność jest 60-krotnie wyższa niż przeciętnego pracownika – mówi Mariusz Gołębiewski.

Przemysł 4.0. to tylko robotyzacja mechaniczna

W cyfrowych fabrykach Przemysłu 4.0 stosuje się najnowsze technologie związane z robotyzacją mechaniczną. Dzięki temu z hal montażowych i fabryk wychodzą produkty wysokiej jakości i w tempie wcześniej nie znanym. Natomiast na tym droga życia produktu się nie kończy.

Przetwarzanie zamówień, logistyka stojąca za dostarczaniem produktów do klienta, wreszcie obieg dokumentów i administracja w firmie – wszystkie te procesy mają wpływ na konkurencyjność fabryki. I wszystkie je można zautomatyzować i połączyć ze sobą w spójny, cyfrowy organizm.

- Nieprawdą jest, że RPA nadaje się wyłącznie do biura. Transformacja do Przemysłu 4.0. obejmuje całą organizację, a nie jedynie wybrany obszar np. produkcję. Dopiero wówczas osiągniemy optymalną wydajność naszej firmy. Potwierdza to przykład z Niemiec. Jeden z producentów motoryzacyjnych wdrożył tam rozwiązania RPA automatyzując 28 różnych zadań, w tym przetwarzanie faktur czy procesowanie dokumentów celnych. W rezultacie producent zaoszczędził 2650 godzin miesięcznie oraz 6 mln dolarów rocznie. Możemy się tylko cieszyć, że wyniki najświeższych badań wskazują, że również w naszym społeczeństwie zmienia się postrzeganie robotyzacji w kierunku systemu informatycznego – podsumowuje Mariusz Gołębiewski.

Robotyzacja w Polsce

Z raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) wynika, że w polskim przemyśle na koniec 2018 roku na 10 tys. miejsc pracy przypadały 42 roboty. We wszystkich innych branżach to ok. 30 maszyn. Chociaż co roku obserwowany jest dynamiczny wzrost, to wciąż sporo brakuje nam do innych państw. Średnia dla Europy wynosi bowiem 114 robotów, a dla świata – 99. W rankingu wyprzedzają nas m.in. Słowacja i Czechy (ok. 135 maszyn na 10 tys. miejsc pracy) oraz Niemcy, gdzie wskaźnik ten przekracza 330. W Singapurze i Korei Południowej wynosi on odpowiednio 831 i 774.

- Mamy do odrobienia olbrzymią lekcję. Wszystko jest związane z cyfryzacją gospodarki. My rozumiemy cyfryzację w ten sposób, że zaczynamy używać komunikatorów. Ze względu na pandemię przeszliśmy na cyfrowe zarządzanie procesem, a do tego służy właśnie automatyzacja. Została stworzona po to, żeby łatwiej zarządzało się wszystkimi procesami niż do tej pory – tłumaczy w rozmowie z Newserią Biznes Artur Pollak, prezes APA Group.

Z badania wykonanego na zlecenie Universal Robots „Barometr Robotyzacji MŚP” wynika, że mniejsze firmy w Polsce chcą inwestować w roboty. Co trzecia planuje to zrobić w najbliższych latach. Większość przedsiębiorstw ocenia, że robotyzacja pozwoli im obniżyć koszty produkcji, a tym samym zwiększyć jej efektywność (82,7 proc.), zwiększy wolumen wytwarzanych produktów (71,2 proc.) i skróci czas od zamówienia do realizacji (68,3 proc.).