Cyfrowy wtorek na EEC Online

Drugi dzień czerwcowej odsłony EEC Online będzie poświęcony cyfryzacji gospodarki i roli technologii informatycznych w nowoczesnym biznesie.

Drugi dzień EEC Online będzie swoistym pomostem miedzy teraźniejszością a przyszłością. Lockdown zmienił sposób funkcjonowania wielu firm – przejście na pracę zdalna, znacznie większa rola wszelkiego rodzaju narzędzi internetowych, komunikatorów itp. (EEC Online żywym przykładem tej tendencji).



Podczas kilku bloków tematycznych takich jak „Go for Cloud. Chmura w biznesie, biznes w chmurze”, „Cyfrowa transformacja przemysłu”, „Powszechny internet. Teraz infrastruktura” czy wreszcie „5G. Cyfrowe autostrady” uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytanie na ile wymuszone przez pandemie trendy technologiczne staną się obowiązującą normą w działalności biznesowej na dłużej.



To będzie stanowiło znakomity punkt wyjścia do następnej debaty – o 10.30 rozpocznie się dyskusja „Cyfrowa transformacja przemysłu”, której uczestnicy będą się zastanawiać, czy robotyzacja i cyfryzacja może być odpowiedzią na obecne wyzwania, przed jakimi stoi gospodarka. Wiadomo również, że nakłady na technologie to nie wszystko – także pracownicy będą musieli się odnaleźć w nowej cyfrowej rzeczywistości, co rodzi pytanie o kształt rynku pracy w przyszłej gospodarce.

Rozwój technologiczny będzie wymagał od pracowników nowych kompetencji, co z kolei każe postawić pytanie, skąd brać kompetentne kadry dla gospodarki opartej na cyfrowych technologiach. Uczestnicy dyskusji będą się też starali odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozwój technologii cyfrowych wpłynie na rynek pracy. Nie tylko jeśli chodzi o kompetencje, ale i o stabilność zatrudnienia oraz miejsce wykonywania pracy.

Czy rozwój technologii chmurowych, o którym będzie mową podczas debaty "Go for Cloud. Chmura w biznesie, biznes w chmurze”, zmieni model stosunków pracy? Czy zanikną wielkie powierzchnie biurowe, a także - wraz z rozwojem przemysłu 4.0 także część przemysłowych - a większość pracowników będzie pracować zdalnie? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas wtorkowych debat.



Wtorkowe debaty na EEC Online będą okazją do zastanowienia się, gdzie cyfrowa transformacja gospodarki (która przecież trwa od lat) dostała mocny impuls rozwojowy, a gdzie epidemia koronawirusa wymusza zmiany modelu tej transformacji. Na ile wreszcie nowe technologie takie jak 5G, czy (może mniej nowa, ale wciąż jeszcze nie w pełni powszechna) technologia chmurowa mogą stanowić sposób na minimalizację szkodliwych skutków pandemii dla biznesu, a na ile zaczątkiem technologicznej rewolucji. Zapraszamy do śledzenia dyskusji.