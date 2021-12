Cyfrowa organizacja pracy lekarstwem na brak kadr

Rok 2021, podobnie jak poprzedni, upływa pod znakiem zmian, które dotykają światowy oraz polski sektor produkcji. Do problemów czysto logistycznych związanych z obostrzeniami pandemicznymi, dochodzą te związane z brakami kadrowymi i rekrutacją nowych pracowników, presją cenową czy niedoborem materiałów.

km

• 27 gru 2021 13:30





Pandemia COVID-19 pogłębiła problemy z niedoborami wykwalifikowanych pracowników (fot. Shuttterstock)

REKLAMA

Przemysł jest jednym z tych sektorów gospodarki, które w wyjątkowo mocno odczuwają niedobór pracowników.

Brak rąk do pracy wywiera presję na wzrost wynagrodzeń i sprawia, że przedsiębiorstwa są zmuszone coraz bardziej starać się, aby zatrzymać pracowników.

Firmy będą musiały postawić na lepszą organizację pracy, z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi jej monitorowania.



Trendy, jakie będą towarzyszyć branży produkcyjnej w przyszłym roku, są oczywiście mocno związane z otaczającą rzeczywistością. Ogromne znaczenie będą miały działania związane z cyfryzacją i łańcuchami dostaw.

- Najważniejszym teraz wyzwaniem stojącym przed branżą jest skrócenie oraz dywersyfikacja łańcuchów, aby móc korzystać z dostawców będących bliżej. Tym samym, światowy kryzys logistyczny i transportowy po raz kolejny udowadnia starą prawdę, że… czas to pieniądz. Dlatego też, wielu producentów, zarówno europejskich jak i chińskich podwykonawców, przeniesie produkcję na Stary Kontynent, czyli bliżej swoich klientów. Mocno powinny na tym skorzystać takie kraje jak m.in. Polska i Rumunia - komentuje Adam Komarnicki, ekspert rynku produkcji i dyrektor zarządzający technologicznej spółki Indoorway.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Oczkiem uwagi staną się także kwestie związane z udoskonalaniem procesów HR. Tym bardziej, że branża przemysłowa jest jedną z tych, która w wyjątkowo mocno odczuwa niedobór pracowników.

Firmy będą bardziej doceniać pracowników fizycznych

Pandemia COVID-19 pogłębiła problemy z niedoborami wykwalifikowanych pracowników na rynku produkcyjnym i przemysłowym. Jest to szczególnie odczuwalne w branżach, które w tym czasie zwiększyły wolumeny produkcji, jak producenci kosmetyków, artykułów higienicznych i chemii gospodarczej, a także w obszarach związanych z logistyką.

Brak rąk do pracy wywiera presję na wzrost wynagrodzeń i sprawia, że firmy są zmuszone coraz bardziej starać się, aby utrzymać obecnych pracowników. Szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych do niedawna był skierowany przede wszystkim do zatrudnionych w biurach i specjalistów. By zatrzymać najlepszych i przyciągnąć nowych pracowników, firmy będą musiały postawić na nowy styla zarządzania kadrami.

- Z naszych obserwacji, na podstawie wdrożeń w dziesiątkach firm produkcyjnych, wynika, że pracownicy fizyczni oczekują od pracodawcy - w dużo większym stopniu niż biurowi - dobrej organizacji pracy oraz realistycznego obłożenia obowiązkami. Mocno frustrują ich też sytuacje, gdy wykonywana przez nich ciężka praca nie jest doceniana - tłumaczy Adam Komarnicki. Tu z pomocą przychodzą nowe technologie. - Systemy typu RTLS (Real-time Location Systems) potrafią zmierzyć nie tylko czas wejścia i wyjścia na zakład, ale też przebytą drogę i czas spędzony w zdefiniowanych strefach w trakcie całego dnia roboczego. Najlepsi pracodawcy będą wykorzystywać tego typu dane do lepszego planowania zasobów, usuwania wąskich gardeł i nieefektywności z procesów, tak aby ich pracownicy mogli się skupić na zleconych zadaniach - dodaje prezes Indoorway. fot. PTWP Technologie w działach HR Zapewnienie odpowiedniego poziomu wydajności wymaga bardzo dobrego zarządzania oraz organizacji pracy. Tu pole do popisu dla działów HR, które wykorzystywać powinny dedykowane do zarządzania oprogramowania, np. systemy Rejestracji Czasu Pracy (RCP), standardowo łączonych z modułami HR systemów ERP. - Korzyść z systemów RCP zamyka się w ich nazwie. Rejestrują czas pracy, natomiast nie oferują wsparcia przy zarządzaniu pracownikami, ich rozwoju ani poprawie organizacji wykonywanych zadań. Takie możliwości dają za to systemy RTLS, które w czasie rzeczywistym monitorują lokalizację i analizują ruch pracowników na terenie fabryki. Każdemu pracownikowi można przypisać w systemie jego kompetencje (np. spawacz, kierownik, operator wózka widłowego), co pozwala na analizę, czy pracodawca wykorzystuje w odpowiednim stopniu potencjał swoich pracowników - np. nie obciąża nadmiernie operatora kluczowej maszyny, co przekłada się na częste przerwy w produkcji. Tego rodzaju wiedza jest szczególnie przydatna w fabrykach czy magazynach, ponieważ na dużych przestrzeniach i przy wysokim skomplikowaniu procesów, nie jest możliwe uzyskanie pełnego obrazu sytuacji tylko na podstawie obserwacji - wyjaśnia Komarnicki.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.