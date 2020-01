Coraz więcej kobiet w typowo męskich branżach

Coraz częściej kobiety podejmują pracę w tzw. męskich branżach – to ogólny trend w gospodarce światowej.

Polityka nastawiona na wsparcie kobiet realizowana jest m.in. w PKP Energetyka.

Parlament Europejski apeluje o większą promocję wśród dziewcząt przedmiotów ścisłych oraz edukacji cyfrowej.



Parlament Europejski w przyjętej w czwartek 30 stycznia rezolucji ws. nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wzywa m.in. do większej promocji przedsiębiorczości, przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz edukacji cyfrowej dziewcząt od najmłodszych lat, aby zwalczać istniejące stereotypy edukacyjne i zapewnić kobietom dostęp do rozwijających się i dobrze płatnych branż.



Polityka nastawiona na wsparcie kobiet i harmonijną współpracę osób bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie, czy pochodzenie (ang. diversity) jest realizowana w PKP Energetyka. Firma, przed podjęciem działań w zakresie promocji kobiet, przeprowadziła wśród pracownic ankietę.



– Jak pokazały wyniki badania, 76 proc. ankietowanych kobiet uważa, że grupa kapitałowa PKP Energetyka to atrakcyjne miejsce pracy dla kobiet. 79 proc. kobiet biorących w badaniu zgadza się ze stwierdzeniem, że pracownicy, bez względu na płeć, mają takie same możliwości rozwoju kompetencji (udziału w szkoleniach), a możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach deklaruje 78 proc. Wyniki te nie są czysto teoretyczne – firma obsadziła wiele kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz to kobiecie powierzyła zarządzanie największą częścią biznesu spółki, jaką jest obszar dystrybucji. Kobiety są też licznie reprezentowane w dziale IT i odpowiadają za dużą część transformacji cyfrowej spółki – podkreślają przedstawiciele PKP Energetyka.



– Kobiety stanowią coraz silniejszą reprezentację w branżach do niedawna uznawanych za typowo męskie. Jest to część szerszej zmiany pokoleniowej i genderowej, jaką obserwuje się w gospodarce światowej i polskiej – widać ją m. in. w badaniach nad kierunkami studiów wybieranymi przez kobiety (coraz więcej studentek na politechnikach) czy w statystykach pracowniczych. Także branże energetyczna i kolejowa, w których działa PKP Energetyka, nie są tutaj wyjątkiem – czytamy w przekazanym redakcji WNP.PL stanowisku PKP Energetyka dotyczącym zatrudnienia kobiet.



W sumie PKP Energetyka zatrudnia ok. 5 tys. osób, z czego 11,5 proc. stanowią kobiety. Średnia wieku pracowników w firmie wynosi 49 lat. Średnia wieku kobiet jest nieco niższa – 43 lata.



Aż 65 proc. załogi firmy to przede wszystkim elektromonterzy i inżynierowie, z czego 0,5 proc. to kobiety: 12 pań pracuje na stanowisku elektromontera, 1 kobieta zajmuje stanowisko inżyniera budowy, 1 jest głównym inżynierem. Pozostała część załogi to pracownicy administracyjni, z czego 32 proc. to kobiety. – To dobry początek do większego zróżnicowania w zakresie płci na stanowiskach technicznych i inżynieryjnych – uważa spółka.



Zmianę widać chociażby analizując procesy rekrutacyjne ostatniego roku. Wśród wszystkich zatrudnionych w 2019 roku kobiety stanowią już 18,5 proc. Wśród młodych – nowo zatrudnionych poniżej 30. r. ż. – 12,4 proc. to kobiety.



30 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn za tę samą pracę. Podkreśla, że w UE kobiety zarabiają 16 proc. mniej niż mężczyźni. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wzrasta do aż 40 proc. , jeżeli uwzględni się wskaźniki zatrudnienia i ogólny udział w rynku pracy. Największe dysproporcje widać, gdy porównamy emerytury otrzymywane przez obie płcie – w tym przypadku różnica jest ponad dwukrotnie wyższa oczywiście na niekorzyść kobiet.



– Choć kobiety stanowią prawie 60 proc. absolwentów uczelni UE, to wciąż są nieproporcjonalnie i niedostatecznie reprezentowane w zawodach związanych z naukami przyrodniczymi, technologią, inżynierią i matematyką oraz w zawodach związanych z technologią cyfrową. W wyniku tego nierówności w zakresie wybieranych zawodów przybierają nowe formy i, pomimo inwestycji dokonywanych w dziedzinie edukacji, młode kobiety wciąż dwukrotnie częściej niż mężczyźni narażone są na brak aktywności gospodarczej – czytamy w rezolucji PE.

