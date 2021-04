Coraz więcej kobiet w polskich fabrykach

Kobieta-magazynier, operator czy lider to coraz częstszy widok w polskich firmach produkcyjnych. Jak podaje GUS, w 1950 roku panie stanowiły 31 proc. wszystkich zatrudnionych, w 2014 niemalże połowę - 49 proc. Stopniowo zaciera się stereotypowy podział na zawody typowo „męskie” i „kobiece”, a odsetek pań zatrudnionych w budownictwie czy sektorze produkcyjnym rośnie.

Tradycyjne postrzeganie roli kobiety w społeczeństwie ewoluuje, co w naturalny sposób przekłada się na obszar zatrudnienia. Zmiany możemy zaobserwować również w sektorze produkcyjnym - według danych Eurostatu, w branży komputerowej, motoryzacyjnej i produkcji chemicznej przybywa kobiet.

- Z jednej strony coraz więcej pań wybiera uczelnie techniczne czy wykonuje zawody, które w powszechnej opinii były zarezerwowane dla mężczyzn, z drugiej to sam biznes mocniej docenia kobiety, czerpiąc z ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy, co wyraźnie obserwujemy w obszarze produkcyjnym. Potrzebujemy zarówno kobiet inżynierów, jak i pań z wykształceniem technicznym czy zawodowym. Czy zatem „produkcja może być kobietą”? Nie, ale tylko dlatego, że „produkcja” nie powinna mieć płci – mówi Dominika Frydlewicz, HR menedżer w Cedo Polska (producent artykułów gospodarstwa domowego).

- Dobra organizacja stawia na wykwalifikowaną kadrę i daje równe szanse wszystkim pracownikom – służą temu wewnętrzne regulacje firmowe czy promowanie szkoleń i programów rozwojowych. Właśnie tak staramy się działać w Cedo. Panie stanowią niemal 50 proc. wszystkich pracowników (zatrudniamy 392 mężczyzn i 361 kobiet), a ich średni staż pracy wynosi 5,8 lat. Rekordzistka przepracowała w dziale produkcji aż 25 lat - dodaje.

Według raportu „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy” wydanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2018 roku, panie przeważają w kilku grupach zawodowych: pracowników usług i sprzedawców, specjalistów, pracowników biurowych, pracowników wykonujących proste prace oraz techników.

Natomiast jest ich najmniej w grupie operatorów, monterów maszyn i urządzeń oraz robotników przemysłowych – tam niemalże 90 proc. osób zatrudnionych stanowią mężczyźni.

- Trudno dziwić się statystykom - na stanowiskach produkcyjnych obok umiejętności niekiedy potrzebna jest także siła fizyczna. Dlatego w naszej firmie podejmujemy działania mające na celu budowanie świadomości wśród pracowników i promujące równy dostęp do programów szkoleniowych. Wdrażamy także rozwiązania, które podnoszą komfort pracy i redukują znaczenie siły fizycznej na stanowisku. Ten proces wspiera technologia i automatyzacja. Na przykład dzięki zastosowaniu manipulatorów i elektrycznych wózków, czy automatycznej stacji rozładunku materiałów przenoszenie i podnoszenie produktów staje się łatwe - mówi Dominika Frydlewicz.

- W naszych strukturach kobiety pracują na takich stanowiskach jak operator, kontroler jakości, lider produkcji, magazynier i na przestrzeni lat ich udział zwiększa się. Cały czas prowadzimy kampanie promujące wewnętrzne rekrutacje oraz zachęcamy do udziału w szkoleniach i programach rozwojowych, tak aby wszyscy pracownicy, w tym kobiety, świadomie i z ochotą rozwijali swoje kompetencje oraz obejmowali nowe stanowiska - dodaje Frydlewicz.

W Cedo panie stanowią niemal 50 proc. wszystkich pracowników, a ich średni staż pracy wynosi 5,8 lat (Fot. Cedo)

Również Volkswagen Poznań zaprasza panie do swoich zakładów, dając tym samym możliwość zapoznania się z firmą i stanowiskami, na których mogą pracować.

- Jestem pewna, że zatrudnienia pań w męskich teamach przynosi same korzyści - nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim dla ludzi w zespołach. Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują też, że atmosfera i komunikacja w zespołach mieszanych wyraźnie się poprawia. Mistrzowie często wracają do mnie z informacją, że panie „łagodzą obyczaje" w zespołach. A to chyba najlepsze potwierdzenie, że kierunek, w którym idziemy jest dobry - wskazuje Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji w Volkswagenie Poznań.

Z roku na rok odsetek kobiet pracujących w Volkswagenie Poznań rośnie. W 2020 r. kobiety stanowiły ok. 8 proc. całej 11 tys. załogi - w głównej mierze pracują one na stanowiskach administracyjnych i inżynierskich. Blisko 130 kobiet pracuje także na stanowiskach bezpośrednio związanych z procesem produkcji, w szczególności w obszarze lakierni i montażu.

- Kobiety doskonale radzą sobie w dziale kontroli jakości i na stanowiskach wymagających dużej precyzji i dokładności. Promujemy także kształcenie kobiet w zawodach technicznych i zachęcamy młode panie do podjęcia nauki w jednej z dwóch szkół zawodowych, z którymi współpracujemy. Tam mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w zawodach tak specjalistycznych jak odlewnik czy mechanik precyzyjny. To co wyróżnia także Volkswagen Poznań na tle innych spółek koncernu to najwyższy odsetek kobiet wśród kadry managerskiej – 34 proc. - wskazuje Jolanta Musielak.

Innym przykładem firmy z branży automotive promującej zatrudnienie kobiet jest Faurecia. 40 proc. załogi firmy to kobiety. Spółka bardzo mocno współpracuje z uczelniami. Organizuje akcje promocyjne, w których uczestniczą kobiety zatrudnione w obszarze R&D.

- 18 proc. zespołu badawczo-rozwojowego stanowią kobiety, a warto dodać, że na początku nie mieliśmy ani jednej kobiety w zespole. Postęp jest zatem bardzo duży – mówi Magdalena Smolarska, zastępca dyrektora ds. HR i kierownik rozwoju zasobów ludzkich w Faurecii (producent wyposażenia samochodów oraz metalowych konstrukcji siedzeń) na Polskę.

Panie pracują również na produkcji, jednak warto wziąć pod uwagę, że dział produkcyjny rządzi się swoimi prawami – nie wszystkie prace mogą wykonywać kobiety, podobnie jak nie wszystkie prace powinny wykonywać mężczyźni. Wszystko zależy od rodzaju produkcji.

- Przykładowo w Wałbrzychu mamy fabrykę produkującą zagłówki i podłokietniki do samochodów. Jest to typowa szwalnia, w związku z tym 80 proc. zatrudnionych to panie. Swoich sił próbowali także panowie, jednak ich zdolności manualne są mniejsze niż w przypadku kobiet. Tuż obok mamy zakład produkujący struktury metalowe do foteli samochodowych, gdzie zatrudniamy zaledwie 7 proc. kobiet. Praca w tej fabryce do lekkich nie należy, choć produkcja jest zautomatyzowana, to jednak trzeba przenosić ciężkie elementy – nie jest to raczej praca dla kobiety. W kolejnej fabryce w Wałbrzychu produkujemy metalowe elementy, dzięki którym fotele samochodu odchylają się. Choć jest to typowa fabryka metalowa, to jednak produkowane są drobne elementy, a stanowiska pracy są siedzące – tłumaczy Magdalena Smolarska.

Wyzwaniem jest równowaga

Mówiąc o sytuacji pracujących kobiet nie sposób nie wspomnieć o godzeniu obowiązków pracowniczych z tymi po pracy, domowymi, w tym z rolą rodzica.

- Połączenie pracy zawodowej i obowiązków domowych jest wyzwaniem dla rodziców. Dlatego niezbędne jest wsparcie ze strony pracodawcy i podejmowanie takich inicjatyw, które ułatwią zachowanie równowagi pomiędzy tymi sferami. W Cedo staramy się nie tylko przełamywać stereotypowe podejście do ról społecznych, ale także promujemy partnerstwo w życiu osobistym, w tym wspólne rodzicielstwo - mówi Dominika Frydlewicz.

- Podstawą jest tworzenie warunków umożliwiających w równym stopniu korzystanie z urlopów i innych form sprawowania opieki. Wspieramy w tej sferze matki i ojców. Kluczowe jest również zaplanowanie powrotu do pracy. W ubiegłym roku 11 rodziców wróciło do pracy z urlopu rodzicielskiego. Równouprawnienie w miejscu pracy to także jednakowe wynagrodzenie na stanowiskach – w Cedo pracownicy piastujący tę samą funkcję zarabiają tyle samo. Kompetencje decydują o wynagrodzeniu, a nie płeć - dodaje Frydlewicz.

Kobiety pracujące w sektorze produkcyjnym mierzą się z różnymi wyzwaniami - krzywdzącymi stereotypami i uprzedzeniami wynikającymi z postrzeganiem ich jako słabszej płci. Dlatego tak ważna jest postawa wspierająca ze strony organizacji - to szansa nie tylko na swobodny rozwój zawodowy pań, ale także rozwój sektora produkcyjnego.