Coraz mniej śmiertelnych wypadków na budowach. W dekadę ogromny postęp

Wskaźnik wypadków śmiertelnych na 100 tys. osób zatrudnionych w budownictwie 2009 r. wynosił ok. 21,5, co dawało Polsce jedną z najgorszych pozycji pod tym względem w Unii Europejskiej. Natomiast według ostatnich danych, które pochodzą z 2018 r., ten wskaźnik wynosi ok. 5,2. O tym, co zmieniło się przez ostatnią dekadę, rozmawiamy z Jackiem Leczkowskim, prezydentem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Tomasz Elżbieciak

Tomasz Elżbieciak • 6 lis 2020 12:57





Polskie budowy są coraz bezpieczniejsze. Wciąż jednak wiele brakuje nam do liderów. Fot. GDDKiA

Jak zapewnia Leczkowski, mimo dużego spadku ilości wypadków w budownictwie, również tych ciężkich i śmiertelnych, branża wciąż jest daleka od ogłaszania sukcesu. Wciąż dzieli nas spory dystans od najlepszych pod względem BHP rynków budowlanych w UE.

W tym roku porozumienie obchodzi dziesięciolecie istnienia. Z tej okazji został dziś opublikowany raport „Budownictwo polskie w latach 2009-2019”, który prezentujemy na końcu artykułu.

Druga fala pandemii COVID-19 oddziałuje coraz silnie także na sektor budowlany. Dlatego przestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie kluczowe dla sytuacji branży w kolejnych tygodniach i kwartałach.

- Choć wciąż daleko nam do triumfalizmu, to skala postępu jest bardzo duża - udało nam się wyprzedzić tak rozwinięte państwa jak Francja, Austria czy Belgia - podkreśla Jacek Leczkowski, odnosząc się do spadku liczby wypadków śmiertelnych na 100 pracowników.

Liderzy mają wskaźnik na poziomie ok. 1,5 i znajdują się wśród nich kraje skandynawskie oraz Wielka Brytania. Natomiast ogólna liczba wypadków na polskich budowach spadła przez ostatnią dekadę o 45 proc.

Jacek Leczkowski, fot. mat. pras.

- Nigdy nie da się w całości skopiować rozwiązań BHP stosowanych w rożnych państwach do polskiego budownictwa, ale oczywiście podpatrujemy i staramy się wykorzystywać je w jak największym stopniu oraz przy akceptacji wszystkich członków Porozumienia. Decyzje podejmujemy jednogłośnie - wskazuje Leczkowski, który na co dzień jest wiceprezesem grupy Erbud.

- Największy wpływ na bezpieczeństwo ma czynnik ludzki, dlatego we wprowadzanych zasadach i procedurach staramy się, aby miał on jak najmniejsze znaczenie. Najistotniejsze są zabezpieczenia zbiorowe, czyli już nie linka, którą pracownik może źle przypiąć, ale barierka, by wyeliminować jego błąd. Do tego jednak potrzebne jest planowanie i zmiana sposobu myślenia - zaznacza.

Grono bez kompromisów

W ostatnich tygodniach porozumienie zmieniło formę z działalności ze swego rodzaju klubu dżentelmeńskiego na związek pracodawców. - Sformalizowanie naszej działalności nastąpiło 22 października po wpisaniu do KRS. Mamy zatem już osobowość prawną, dysponujemy prawami autorskimi, a także otwierają się przed nami nowe możliwości oddziaływania na rynek i rozwijania różnych projektów - wyjaśnia Leczkowski. Podkreśla przy tym, że nie zmieni się na pewno to, że decyzje będą podejmowane jednogłośnie przy udziale wszystkich trzynastu sygnatariuszy. - W przeciwnym wypadku nie będziemy skuteczni. Porozumienie tworzą firmy, które mają znaczący udział w rynku generalnego wykonawstwa. Nasza działania przekładają się później na praktyki podwykonawców oraz innych podmiotów, które biorą z nas przykład - stwierdza menadżer. Ostatnie poszerzenie porozumienia miało miejsce przed rokiem, a obecnie do jego grona chce dołączyć kolejne kilka firm. Leczkowski zapewnia, że organizacja nie chce być elitarnym związkiem. Jednak dołączenie do niego oznacza konieczność posiadania certyfikowanego systemu zarządzania BHP ISO 45001, a także przejścia bardzo trudnego audytu, który jest przeprowadzany przez szefów działów BHP firm członkowskich. Dlatego nie jest możliwe przymykania oka na jakiekolwiek procedury i zasady. - Udział w Porozumieniu oznacza wspólny cel - walkę o eliminowanie wypadków z budownictwa i podnoszenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlanych. Nie jest po to, bo tak wypada i dana firma chciałby mieć przypięte logo naszej organizacji na swojej stronie internetowej. Za tym muszą iść konkretne działania - mówi Leczkowski. fot. mat. pras. Jeden z głównych celów obecnej prezydencji porozumienia jest program „Prewencja”, dotyczący wytycznych związanych z pracami na wysokościach oraz transportem pionowym materiałów. Będzie on obejmował szeroką edukację nie tylko nadzoru budów i wykonawców, ale wszystkich pracowników na budowach. Jak informuje Leczkowski, dotychczas grupa robocza, złożona z szefów BHP spółek członkowskich, opracowała już wytyczne dotyczące zabezpieczeń zbiorowych. Porozumienie rozpoczyna kampanię informacyjną i ustala terminy wdrożenia ich w firmach. Na przełomie tego i przyszłego roku planuje również zacząć kampanię informacyjną dotyczącą zasad bezpieczeństwa przy transporcie pionowym materiałów. Zatrzymać drugą falę Na wiosnę, gdy trwała pierwsza fala pandemii, w sektorze budowlanym wdrożono zasady i procedury związane z koronawirusem, które były wynikiem uzgodnień branży z m.in. Ministerstwem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem Jacka Leczkowskiego, rozwiązania te sprawdziły się i są wystarczające. Zarówno pod względem bezpieczeństwa na budowach, jak i większego wykorzystania pracy zdalnej oraz kontaktów elektronicznych na linii wykonawca-zamawiający oraz wykonawca-podwykonawca. fot. GDDKiA - Dużo zmieniło się też pod względem odpowiedzialności samych pracowników, którzy nie przychodzą do biur czy na budowy, gdy są przeziębieni lub mają wątpliwości co do swojego stanu zdrowia - wskazuje szef porozumienia. - Oczywiście wprowadziliśmy też zasady organizacji narad, zachowania dystansu, stosowania maseczek, na budowach i biurach pomiar temperatury. Budowy nie sprzyjają rozwojowi wirusa - prace odbywają się na świeżym powietrzu, a wiele stanowisk jest samodzielnych. Nie odnotowaliśmy dużych ognisk na którejkolwiek realizacji - zaznacza. Podkreśla przy tym, że od marca tego roku w Polsce nie została dotychczas zatrzymana z powodu zakażeń koronawirusem żadna budowa firm należących do porozumienia. - To pokazuje, że wdrożone zasady dają efekty. Jednak liczba zakażeń w Polsce w ostatnich tygodniach mocno rośnie i zaczyna to również mieć wpływ na większą absencję w firmach budowlanych. Dlatego przestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie kluczowe dla sytuacji branży w kolejnych tygodniach i kwartałach - apeluje Leczkowski. Bezpieczeństwo jest bezcenne Prezydent Porozumienia, pytany o dotychczasową współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad, wskazał, że związek ocenia ją bardzo dobrze. Została ona zapoczątkowana z inicjatywy GDDKiA w połowie tego roku. Wspólnie grupy robocze prowadzą już prace, a ich ustalenia są powoli wdrażane w specyfikacje istotnych warunków zamówień. Dotyczy to zarówno robót budowlanych, jak i prac utrzymaniowych. - Dzieje się zatem to, o co postulowaliśmy od lat, a mianowicie zasady BHP są nie tylko wymagane przy realizacji kontraktów, ale zaczynają determinować również pozyskanie umów i być stawiane jako wymóg przez inwestorów - wyjaśnia Leczkowski. - Jeśli jakikolwiek publiczny zamawiający czy podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa z własnej woli będzie chciał nawiązać z nami współpracę, to zachęcamy do takiej inicjatywy. Bezpieczeństwo na budowach nie zależy tylko od wykonawców, ale również od zamawiających. Dostrzegamy też, że takie zainteresowanie zaczyna być widoczne wśród samorządów - dodaje. Również u prywatnych inwestorów, zwłaszcza tych znaczących widać, że kwestie BHP grają coraz większą rolę. Często są one warunkiem, by firma została dopuszczona do negocjowania kontraktu. Jednocześnie gdy na rynku budowlanym słabnie koniunktura, a w przetargach zaostrza się walka cenowa, to mogą pojawiać się obawy, że wykonawcy będą próbować szukać oszczędności również w zakresie BHP. - Oczywiście nie ma na to naszej zgody i dlatego działamy jednomyślnie w Porozumieniu w gronie mocno wyselekcjonowanych firm, aby do takich sytuacji nie doszło. Trudna sytuacja na rynku może powodować konieczność szukania optymalizacji kosztowej w firmach, ale nigdy nie może ona dotyczyć BHP. Bezpieczeństwo jest dla nas kosztem stałym i nie stanowi ono pola do rywalizacji cenowej w przetargach - podsumowuje Jacek Leczkowski. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie To inicjatywa generalnych wykonawców na rzecz ograniczenia liczby wypadków na budowach. Obecnie Porozumienie liczy 13 sygnatariuszy: Budimex, Eiffage Polska Budownictwo, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud. Ponadto porozumienie posiada trzech członków zrzeszonych (MCKB, IDS-Bud i Rembor General), a jego działania wspierają: Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.